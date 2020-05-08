Насколько упали продажи смартфонов на фоне кризиса

В то время, как вся мировая экономика из-за карантина и ограничительных мер испытывает очень тяжелые времена, многие отрасли страдают от этого очень сильно, но некоторым приходится чуть проще. Рынок смартфонов хоть и предлагает по сути товары первой необходимости, но покупки первого смартфона или нового взамен сломанного (потерянного) не способны обеспечить рост продаж. Такой рост возможен только тогда, когда пользователи будут менять свои старые устройства на новые. При том, в массовом порядке. Времена сейчас не те, и поэтому рынок смартфонов упал очень сильно, но не все так просто. Есть в статистике и то, что способно действительно удивить.

Как изменились продажи телефонов в 2020 году

Если вы думаете, что продажи смартфонов просто упали на несколько процентов, то вы ошибаетесь. На основании данных, опубликованных аналитиками, можно сделать вывод, что первый квартал 2020 года оказался худшим для отрасли за всю ее историю. Звучит пугающе, но это действительно так.

На фоне всеобщего падения, Huawei каким-то чудом умудрилась добиться серьезного успеха на китайском рынке. Ее устройства там всегда любили, но рост удивляет на фоне того, что китайцы (конечно, не все) всё начало года провели по домам. Но и этого роста было недостаточно для того, чтобы компенсировать общемировое падение.

Исследовательская компания Strategy Analytics выпустила отчет о мировых продажах смартфонов с января по март 2020 года, согласно которому в индустрии продано 275 миллионов устройств по всему миру, что на 17 процентов меньше, чем за тот же квартал прошлого года (330,4 миллиона).

Статистика продаж телефонов Samsung

Лидер рынка Samsung продала около 58,3 миллиона смартфонов по всему миру в первом квартале 2020 года — в первом квартале 2019 года было продано 71,8 миллиона устройств. Снижение продаж было даже выше среднего и составило 19%. Для Samsung это настоящая катастрофа. Это самые низкие продажи компании за восемь лет. Возможно, дополнительным фактором стал выход моделей Samsung Galaxy S20, на которые было достаточно много нелестных отзывов. Впрочем, только это не могло переломить ситуацию и сделать успех провалом. Скорее всего, в случае удачных продаж показатели были бы лучше буквально на пару процентов.

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Готовы ли люди купить Huawei>/h2>

Для Huawei глобальный удар, несмотря на локальный успех на местом рынке, получился в два раза сильнее. В дополнение к запрету на сотрудничество с Google со стороны правительства США, финансовый кризис и коронавирус вызывают еще больше потерь.

Согласно отчету, в первом квартале 2020 года компания Huawei продала около 48,5 миллионов смартфонов, что на 18% меньше, чем в том же квартале прошлого года, когда было продано 59,1 миллиона трубок. Несмотря на все это, Huawei по-прежнему занимает второе место в битве мировых производителей. Китайская компания владеет 18-процентной долей рынка.

Не в последнюю очередь как раз из-за той большой доли на китайском рынке. Все равно, только представьте, насколько большой у компании запас прочности, если даже в таких условиях она потеряла меньше, чем Samsung, и сохранила место в тройке лидеров продаж.

Третье место в группе крупнейших производителей смартфонов также фиксирует снижение продаж. Тем не менее, Apple сравнительно легко отделалась в процентном соотношении. В то время, как калифорнийская компания продала около 43,1 миллиона iPhone в первом квартале 2019 года, эти цифры снизились только на девять процентов — до 39,2 миллиона проданных устройств в первом квартале 2020. При этом, доля рынка компании не просто не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась и составляет теперь 14,3 процента против 13.

Xiaomi увеличила долю рынка

А еще одним сюрпризом стала другая китайская компания, которая нарастила долю рынка больше остальных. Вот уж для кого действительно кризис оказался возможностями. Я говорю про Xiaomi. Теперь компания Лэй Цзюня занимает 10 процентов рынка против 8,3 процента до этого.

Xiaomi вообще чувствует себя намного лучше других. Это единственная компания в отчете, которая пусть и не увеличила продажи в первом квартале этого года относительно первого квартала прошлого, но хотя бы не снизила их. Что тогда, что сейчас она продала 27,5 миллионов смартфонов.

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Данные для анализа берутся именно как сравнение одинаковых периодов года. Если брать просто нынешний квартал к предыдущему, то картина будет искажаться сезонными факторами. Например, октябрь-декабрь каждого года традиционно ”более жирные” из-за того, что весь мир закупает подарки к Новому году и Рождеству, в июле-сентябре все ждут, что покажет Samsung (какой Note), Apple и выставка IFA.

Как выглядит будущее отрасли, пока сказать очень сложно. Даже лучшие аналитики не смогут его спрогнозировать, так как почти на сто процентов все зависит от того, когда закончится пандемия и когда страны (и их экономики) начнут возвращаться к обычной жизни. Только одно можно сказать точно. В этом году очень сильно упадут продажи дорогих смартфонов. Люди просто не готовы сейчас платить за них большие деньги. Хотя, Samsung Galaxy Z Flip показывает неплохие продажи, но они измеряются парой сотен тысяч, а надо парой десятков миллионов, чтобы что-то изменить.