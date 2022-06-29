Плохие новости! В 2023 году смартфоны станут еще дороже

Цены в мире постоянно растут. Это называется инфляцией. Но виновато не только это экономическое явление. Кроме инфляции, есть еще огромное количество факторов, которые накопились в последние пару лет, влияющие на повышение цен. А что касается высокотехнологичной продукции, то она еще и из-за разработок становится дороже. В общем, причин хватает. Но из-за решения одной конкретной компании мы можем наблюдать существенный рост цен на смартфоны, который будет в 2023 году. Давайте поймем, почему это произойдет, а дальше уже будем думать, стоит ли копить деньги на новый телефон или лучше покупать его сейчас.

Будут ли дорожать телефоны

На этот раз главным источником повышения цен является производитель процессоров TSMC. Компания определила, что цены на большинство процессов вырастут примерно на 6 процентов с января 2023 года. Это повышение произойдет, несмотря на недавние опасения, что спрос на новые смартфоны во второй половине 2022 года будет падать. Хотя падение наблюдалось уже в первой половине. В итоге в Европе было продано так мало смартфонов, как не было с 2013 года. Это не только отголоски пандемии, но и многих других причин. Среди них: общее снижение интереса к новинкам, которые мало чем отличаются от старых моделей, проблемы с поставками, экономические трудности и нехватка электронных компонентов в мире.

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Что будет с рынком смартфонов

Согласно отчету Digitimes, многие компании, занимающиеся разработкой интегральных схем, настроены пессимистично. Перспективы продаж на конец 2022 года не самые лучшие. Ожидается сокращение заказов от поставщиков оборудования на фоне растущей макроэкономической неопределенности. Тем не менее, TSMC и другие заводы по производству микросхем на Тайване все еще могут оказаться в ситуации, когда их выручка в 2022 году достигнет рекордно высокого уровня, сказал источник.

В отчете также говорится, что заказы от TSMC и других крупных заказчиков на Тайване существенно не сократились. Заказы клиентов по-прежнему составляют более 95 процентов производственных мощностей. Тайваньские литейные заводы также в основном заинтересованы в расширении мощностей, поскольку у них есть долгосрочные обязательства перед клиентами.

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Почему дорожают телефоны

Кроме того, на увеличение цены конечного продукта оказывает влияние рост затрат на сырье и рабочую силу. В сочетании с растущими затратами на электроэнергию они оказали давление на заводы. В итоге они повышают цены и хотят увеличивать продажи.

Инсайдер также утверждает, что длительный цикл поставки полупроводникового оборудования тормозит расширение мощностей мировых заводов по производству плат. То есть заводы просто не могут заниматься тем, что им нужно сейчас, а отвлекаются на гонку технологий. Прямо сейчас сроки изготовления производственного оборудования могут легко достигать внушительных 30 месяцев. Нет никаких признаков сокращения этого времени. Таким образом, сильного увеличения производства и увеличения производственной мощности не предвидится. В конце концов, оборудование для производителей оборудования тоже в дефиците.

Прямо сейчас некоторые крупные производители микросхем в отрасли полагаются на производство TSMC. В настоящее время MediaTek использует чипы этого завода для своей линейки Dimensity и Helio. Qualcomm ушла от Samsung к TSMC за SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Snapdragon 8 Gen 2 также будет производиться на мощностях TSMC. В результате мы ожидаем, что смартфоны будут дороже в следующем году.

Стоит отметить, что TSMC собирается начать массовое производство своих 3-нм чипов. Однако мы можем не увидеть этот процесс в отношении смартфонов до 2024 года.

Стоит ли покупать телефон сейчас

В любом случае цены снижаться не будут. Зато можно не сомневаться в их росте. Пока сложно предсказать, каким будет этот рост, но если вы хотели купить телефон, возможно, стоит уже сейчас начать подыскивать хорошее предложение, чтобы не пришлось в следующем году платить на 20-25% больше. Тем более, что сами смартфоны все равно меняются не так сильно, чтобы устареть за эти полгода-год. Зато так можно обойти повышение цен. Поделитесь своим видением ситуации в нашем Telegram-чате.