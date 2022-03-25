Qualcomm выпустит самый мощный процессор для смартфонов. Сравнение со Snapdragon 8 Gen 1

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Иван Герасимов 0

Qualcomm, выпуская Snapdragon 8 Gen 1, обещала совершенно новый флагманский чипсет, который должен был стать прорывным по своим характеристикам. К сожалению, все опять пошло не по плану: троттлинг и высокое энергопотребление никуда не делись, из-за чего новый чип получил большой объем критики. В Xiaomi не стали рисковать и решили подождать новый 8 Gen 1+, чтобы встроить его в 12 Ultra, о примерных сроках выхода которого стало известно на днях. Теперь стали известны новые подробности и о самом процессоре Snapdragon 8 Gen 1+. Рассказываем, чем он будет отличаться от 8 Gen 1, когда он выйдет и какие смартфоны его получат.

Qualcomm готовится выпустить новейший чип для смартфонов. Чем он будет лучше предыдущего?

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Новый процессор Snapdragon

С новым Snapdragon все не так. Компания готовит замену

Qualcomm представила миру 8 Gen 1 в начале декабря, а чуть позже стало известно о том, что этот же чип установлен в модельный ряд Xiaomi 12. С тех пор мир изменился, но чипы Qualcomm остались прежними. Так, выяснилось, что 8 Gen 1 хоть и имеет 20-процентный прирост производительности в отличие от Snapdragon 888, но заметно уступает современному Apple Silicon: новейший чип от Qualcomm может посоревноваться разве что с А13 Bionic, который вышел несколько лет назад. В компании наверняка сделали выводы, решив, что надо обновить флагманский процессор.

Существенного прироста производительности он вряд ли получит, но уже высказываются предположения, что 8 Gen 1+ будет менее склонен к перегреву, чем предыдущая версия. Именно поэтому производство чипов будет перенесено с заводов Samsung на мощности тайваньской TSMC. Считается, что неоптимальный производственный процесс приводит к более высокому энергопотреблению. В Qualcomm уверены, что именно 4-нм техпроцесс TSMC компании является наиболее эффективным в плане энергосбережения — это поможет чипам совершить заметный шаг вперед.

Ожидается, что первые телефоны на новой платформе будут представлены уже в конце весны. Среди них постоянные «клиенты» Qualcomm: Motorola, Lenovo, OnePlus и Xiaomi. Также производитель чипов представит и новые чипы Snapdragon 7-й серии: они уже есть у производителей смартфонов для тестирования и подготовки к запуску новых устройств.

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Snapdragon 8 Gen 1 проблемы

Snapdragon 8 Gen 1

Смартфоны с процессорами Snapdragon 8 Gen 1 очень сильно греются

Хоть Snapdragon и представляет пару новых чипов каждый год, в этот раз Qualcomm придется выпустить обновление намного раньше. Слухи о выходе нового 8 Gen 1+ стали появляться еще в конце января: новейший Snapdragon не оправдал ожиданий, поэтому Qualcomm пришлось поторопиться, чтобы найти новое решение для системы охлаждения своего чипсета. Помимо этого, производителю придется увеличить частоту работы, чтобы обновленный 8 Gen 1+ был хоть чем-то лучше предыдущей версии.

Сразу после выхода нового чипа от Snapdragon эксперты и блогеры сошлись во мнении, что он станет самым неоднозначным процессором. Выяснилось, что он является одним из самых производительных на рынке, но имеет высокий уровень тепловыделения. Для теста использовался смартфон Moto Edge X30, на котором запустили Genshin Impact и играли около 10 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы выяснить проблемы в Snapdragon 8 Gen 1: первые пару минут смартфон стабильно держал 60 кадров в секунду, но после частота упала до 43 кадров.

В среднем смартфон держал около 50 fps, но нередко проваливался ниже отметки в 40 кадров в секунду. Во время пиковых нагрузок смартфон нагревался до 46 градусов, что достаточно высокий показатель для смартфона. Кроме того, эксперты находили подобные проблемы и в Xiaomi 12, поэтому с уверенностью можно сказать о том, что это далеко не разовый случай с новейшим процессором.

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Когда выйдет новый Snapdragon

Xiaomi представит новинку в июне. Значит, новый чип будет анонсирован на месяц раньше

Учитывая то, что Xiaomi готовится к новой презентации, где будет представлен 12 Ultra, есть все шансы ожидать выхода нового Snapdragon в конце мая-начале июня. Почему так? 8 Gen 1 был представлен в начале декабря, а ближе к концу месяца Xiaomi показала свою новую линейку смартфонов с этим чипом на борту. Теперь же стало известно, что Xiaomi 12 Ultra замечен в базе данных IMEI под номером 2206122SC.

Исходя из первых цифр в коде можно предположить, что презентация будет назначена на 22 июня, соответственно, Snapdragon 8 Gen 1+ может быть анонсирован на месяц раньше. Также новый Snapdragon появится и в обновленной серии Xiaomi MIX — китайский производитель уже планирует представить MIX 5 и MIX 5 Pro со Snapdragon 8 Gen 1+ на борту.

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Если вы запланировали покупку Android-смартфона на этой платформе, то торопиться не стоит: Snapdragon 8 Gen 1 не оправдал ожиданий покупателей, поэтому лучше дождаться выхода смартфонов с обновленной версией.

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