Никто не покупает новые телефоны. Такого падения продаж не было почти десять лет

О том, что смартфоны стали покупать намного реже, чем раньше, мы уже много раз слышали из разных источников. Одни связывают это с падением спроса из-за отсутствия принципиально новых функций, другие говорят, что это связано с недостаточным предложением, а третьи объединят эти две теории. Но интересно то, что падение спроса продолжается и оно не остановилось только на отметке двухлетней давности, когда началась пандемия и многие люди лишились работы. Новое исследование показывает, что спрос достиг минимума за последние почти 10 лет. Это уже даже немного пугает.

Смартфонов стало продаваться очень мало

Действительно, европейский рынок смартфонов пережил худший первый квартал почти за десятилетие, и аналитики Counterpoint Research предупреждают, что улучшений не предвидится. Более того, прежде чем станет лучше, ситуация станет еще хуже.

Рынок упал на 12% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года. Всего было отгружено 49 миллионов смартфонов, что стало худшим результатом первого квартала с 2013 года. Рост наблюдался только у одного из брендов, входящих в ТОП-5 по продажам. Лишь realme смогла улучшить свои показатели. Более того, компания не просто стала продавать больше своих устройств, а увеличила этот показатель сразу в два раза.

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Какие телефоны покупают чаще других

Скорее всего рост продаж realme связан с невысокими ценами на ее смартфоны и агрессивной рекламной политикой, которую компания проводит в последнее время. А еще с тем, что даже при относительно невысокой цене компоненты смартфонов realme превосходят то, что установлено внутри продукции конкурентов.

Samsung остается ведущим производителем смартфонов в Старом свете. Тем не менее, ее поставки сильно упали. Снижение продаж составило сразу 16% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Относительно других производителей поставки Apple выросли на один процентный пункт, но ее общие поставки также немного снизились (-6%).

В первом квартале этого года были выпущены серия Samsung Galaxy S22 и доступный iPhone SE (3-го поколения) от Apple, но они не смогли противостоять общему рыночному спаду. Эти гаджеты не спасли компании от падения продаж.

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Почему телефоны продаются так плохо

Спад был вызван несколькими факторами. Первым из них можно считать продолжающуюся нехватку компонентов, которая только усилилась в начале этого года из-за вспышки коронавируса в Китае. Также на падение продаж повлияла высокая инфляция в Европе.

Еще одной из причин стало то, что Apple и Samsung, которые забирали на себя примерно половину поставок на российский рынок, приостановили отгрузки в нашей страну. Наш рынок так же входит в европейский при подготовке отчетов и оказал свое влияние на общую статистику.

В начале я сказал, что будет только хуже. Я имел ввиду, что поставки в Россию сократились только в марте, по сути, затронув только один месяц квартала. Теперь, же когда в течение всего второго квартала в нашей стране будут очень небольшие отгрузки устройств, а инфляция в Западной Европе будет продолжаться, нас ждет еще более провальный второй квартал. Отчеты по нему появятся чуть позже и тогда мы сможем стать свидетелями очередного антирекорда.

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Новые телефоны никому не нужны

Но если вы думаете, что только Apple и Samsung потеряли в продажах, то это не так. Xiaomi пережила самое большое падение — ее поставки сократились на 36% по сравнению с прошлым годом. Oppo (вместе с OnePlus) сохранила свою долю по сравнению с другими, но это все равно означает меньшее количество отгруженных телефонов. Realme считается отдельно от Oppo, и она продала на 67% больше телефонов, чем в первом квартале 2021 года, поэтому ее доля на рынке удвоилась.

В прошлом году европейский рынок был на пути к восстановлению, поскольку он вырос на 8% (относительно слабого 2020 года). Это восстановление было остановлено падением в первом квартале и мрачным прогнозом на второй квартал. Посмотрим, какой ситуация будет дальше, но второй и третий кварталы точно не будут хорошими для производителей. А дальше все зависит от того, как будут налажены производство компонентов, поставки сырья и проблемы с логистикой. А также, насколько сами покупатели захотят расстаться со своими деньгами, отдавая их за новый телефон.

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