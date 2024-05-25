Почему Google не выпускает приложение Gemini для всех. Вы удивитесь как все просто

Google выпустила отдельное приложение Gemini в феврале 2024 года, но сейчас — спустя несколько месяцев — оно все еще недоступно для некоторых телефонов, соответствующих требованиям, хотя, они очень невысокие. Согласно странице поддержки Gemini в Google, «мобильное приложение Gemini доступно на телефонах Android, включая многие раскладушки, с 2 ГБ оперативной памяти или более, под управлением Android 10 и выше». Также необходимо, чтобы ваш телефон был настроен на один из 19 поддерживаемых языков и вы жили в одной из более чем 150 поддерживаемых стран. А если эти требования действительно легко выполнить, то почему приложения нет почти на всех смартфонах?

Приложение Google с ИИ

Все уверены, что Google однажды сделает приложение доступным, но, похоже, всегда существует какой-то другой скрытый набор правил о том, на каких телефонах и когда появятся те или иные функции.

Можно подумать, что Google хочет, чтобы Gemini был доступен для всех телефонов на базе Android, но это не так. Например, приложение Gemini официально доступно для Samsung Galaxy Z Flip 5. Однако в тех странах, где есть привязка к оператору, это тоже может влиять на поддержку приложения. Похоже, что нет никакой причины и доступного объяснения того, почему мы имеем то, что имеем.

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Чтобы еще больше запутать ситуацию, приложение было доступно в течение короткого времени для некоторых телефонов, которые больше не поддерживаются. Его можно было установить из Google Play, когда оно только вышло, но теперь оно исчезло.

Почему приложения Gemini нет в Google Play

Поскольку очевидных технических причин для этого нет, это должно быть что-то другое. Если телефон, который отвечает всем требованиям был в списке первоначального распространения, а некоторые модели Z Flip могут запускать его без проблем до сих пор, то это не может быть связано с аппаратными ограничениями.

Это не совсем новое явление. Кажется, что каждый раз, когда Google выпускает новый программный продукт, его первоначальная доступность тем или иным образом ограничивается. Иногда причины кажутся вполне логичными, например, поддержка языка или региона, но иногда создается впечатление, что Google просто играет в любимчиков.

Есть объяснение, которое имеет смысл, только если учесть, сколько разных телефонов на Android существует — Google пытается контролировать процесс и не хочет выпускать ничего, что не соответствует ее ожиданиям по производительности. Проще говоря, она пытается избежать случаев, когда ее продукты будут работать не так, как задумано изначально. Если не получается добиться идеальной производительности, то проще закрыть конкретную опцию.

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Недостатки приложений Google

Но тут надо вспомнить, какими слабыми и глючными бывают некоторые другие продукты Google, которые она выпускает сразу для всех. Впрочем, искусственный интеллект для всех — поворотная точка в истории компании и она может делать на нее большую ставку. Поэтому и так печется о качестве.

На некоторых телефонах могут быть проблемы с производительностью. Почти все модели сильно отличаются от от Pixel. Это обязательно произойдет, если вы позволите разным компаниям создавать свои собственные ОС на основе вашей кодовой базы. Поскольку Gemini в большинстве случаев заменяет Assistant, программное обеспечение не было создано с его учетом.

У меня нет ответов на эти вопросы, как и у всех остальных, кто не работает в команде Gemini в Google. Однако исправить это можно путем более прозрачного подхода со стороны Google.

Если бы компания Google заявила что-то вроде «Есть проблемы с компонентом постоянного прослушивания Google Gemini на таком-то телефоне, и мы работаем с командой создателей над их устранением», никто бы не стал их за это ненавидеть.

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Отличие Google от Apple

Я просто привел пример и самое логичное объяснение почему Gemini нет на всех смартфонах с Android. Мы все понимаем, что писать сложное программное обеспечение нелегко, и, вероятно, оценим, что Google пытается убедиться, что все работает хорошо, прежде чем выкатить очередной продукт.

Оставаться в неведении — не лучший вариант, и это одна из причин, почему люди считают, что Apple делает это лучше. Ни одна функция (почти) не раскатывается, пока не будет готова для каждого поддерживаемого iPhone. Возможно Google нужно изменить подход к выпуску новых программных продуктов. А вы что думаете?