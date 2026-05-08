Google I/O 2026 пройдёт 19 мая, и по количеству ожидаемых анонсов это может стать одной из самых масштабных конференций Google за последние годы. Обновлённый ИИ-ассистент Gemini, новые возможности Android 17, о которых был отдельный материал на нашем сайте, загадочная Aluminium OS и первые потребительские очки на Android XR — вот лишь часть того, что компания, судя по всему, готовит к показу. Разбираемся, что из этого действительно важно для обычных пользователей.

Презентация Google состоится уже совсем скоро. Изображение: androidauthority.com

Когда смотреть Google I/O 2026

Основной доклад запланирован на 19 мая и начнётся в 20:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Google, так что смотреть можно будет бесплатно и без приглашения. Если не сможете открыть американский видеохостинг — следите за презентацией Google через канал AndroidInsider.ru в MAX, который работает независимо от ограничений интернета.

Но это ещё не всё. Отдельное шоу, посвящённое Android, Google покажет на неделю раньше — 12 мая в 20:00 мск. Это предзаписанный выпуск, в котором компания расскажет о ближайших нововведениях в системе. Google представит новый Android и многое другое ещё до основной конференции, так что следить за событиями стоит уже с середины мая.

Android 17: что нового появится

Google обещает, что этот год станет одним из самых значимых для Android. На предварительном шоу 12 мая и на основной конференции компания покажет новые возможности Android 17. Однако стабильной версии системы ждать пока рано.

Стабильная версия Android 17 ожидается не раньше июня

Четвёртая бета-версия Android 17 вышла в начале мая с небольшими изменениями. Google назвала её «почти финальным окружением», но до полноценного релиза ещё нужно время. Если ориентироваться на график выхода Android 16 в прошлом году, стабильная сборка Android 17 может появиться примерно в июне 2026 года.

Для обычного пользователя это означает простую вещь: на I/O покажут, что нового будет в системе, но установить обновление на свой смартфон получится не раньше лета — и то сначала на устройствах Pixel. Владельцам Samsung, Xiaomi и других марок придётся подождать ещё дольше, пока производители адаптируют прошивки.

Обновление Gemini 4.0 и ИИ-агенты на Android

Главная тема конференции, как и в прошлом году, — искусственный интеллект. Ожидается крупное обновление Gemini, основной ИИ-модели Google. Пока неясно, получит ли оно номер 4.0 или останется в рамках версии 3.x, но, по слухам, речь идёт о серьёзном расширении возможностей.

Gemini учится выполнять действия в приложениях вместо пользователя

Gemini уже встроен практически во все продукты Google: от поиска и почты до автомобилей с Google Built-in. Недавно ассистент появился в машинах, до этого — получил функцию блокнотов для работы с заметками и идеями. Поэтому значительная часть доклада наверняка будет посвящена именно Gemini.

Отдельная и более практичная история — так называемые «агентные» возможности Gemini на Android. Речь о том, что ИИ-ассистент сможет не просто отвечать на вопросы, а выполнять действия в приложениях: автоматизировать рутинные задачи, управлять настройками, взаимодействовать с интерфейсом вместо пользователя. Часть таких функций уже появилась с мартовским обновлением Pixel, а на I/O Google, вероятно, расскажет, как это будет развиваться дальше.

Aluminium OS — новая операционная система Google

Одна из самых интригующих тем предстоящей конференции — система Aluminium OS. Подробностей пока крайне мало: источник утверждает, что Google, скорее всего, посвятит этой системе отдельный сегмент на I/O 2026.

Aluminium OS разработана для ноутбуков. Изображение: androidauthority.com

Неизвестно, покажет ли компания готовые устройства на Aluminium OS или ограничится рассказом о партнёрствах и планах по разработке. Пока это скорее заявка на будущее, чем что-то, что можно будет скачать или купить в ближайшие месяцы. Стоит относиться к этому анонсу с осторожным интересом: до тех пор, пока Google не покажет конкретные сценарии использования, оценивать практическую пользу Aluminium OS рано.

Очки и гарнитуры на Android XR

В 2024 году Google представила платформу Android XR — систему для устройств дополненной и виртуальной реальности. Тогда же компания показала партнёров, включая Samsung, которая уже выпустила гарнитуру Galaxy XR на этой платформе.

Android XR может получить первые потребительские умные очки уже в этом году

В этом году ожидается шаг ближе к массовому потребителю. Samsung, по слухам, готовит компактные Galaxy Glasses — умные очки, рендеры которых уже утекли в сеть. Кроме того, у Google есть партнёрства с Warby Parker, Gentle Monster и XREAL, что может означать появление очков в разных ценовых категориях.

Для пользователей это пока история про перспективу. Если Google и партнёры смогут предложить умные очки по разумной цене и с понятными сценариями использования, это станет серьёзным расширением Android-экосистемы. Но пока конкретных цен и дат выхода нет, торопиться с выводами не стоит.

Почему за I/O 2026 стоит следить с 12 мая

Презентация Google I/O 2026 интересна прежде всего тем, кто уже живёт в экосистеме Android и Google. Обновления Gemini затронут всех, кто пользуется поиском, почтой, заметками и ассистентом. Новые функции Android 17 определят, как будут работать смартфоны следующие пару лет. А Android XR и Aluminium OS — это заявки на будущее, за которыми как минимум любопытно наблюдать.

Готовимся следить за презентацией Android 17 и других продуктов Google. Изображение: androidauthority.com

Главное — не ждать, что всё показанное на конференции можно будет попробовать прямо 19 мая. Большинство анонсов Google I/O — это дорожная карта на ближайшие месяцы, а не готовые обновления. Начинайте следить с 12 мая, когда выйдет шоу про Android, а 19 мая смотрите основной доклад — так вы получите полную картину того, что Google планирует на этот год.