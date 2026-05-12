Google официально представила Googlebook — новую категорию ноутбуков, которая объединяет Android и ChromeOS в одну систему. Первые устройства выйдут осенью 2026 года сразу у пяти производителей: Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Для владельцев Android-смартфонов это потенциально самое важное событие в мире ноутбуков за последние годы. Ведь наконец-то будет нормальный ноутбук на Андроиде, который по-настоящему дружит с телефоном. Сама ОС от Google называется Aluminium, но финальное имя ещё не объявили. Пока известно, что старые Chromebook продолжат поддерживать, а часть из них даже обновится. Разбираемся, что нам показали и стоит ли ждать.

Google представила собственный ноутбук. Фото.

Google представила собственный ноутбук

Что такое Googlebook и чем он отличается от Chromebook

Googlebook — это не просто ребрендинг Chromebook. Новая платформа построена на базе Android, а не на ChromeOS, и это принципиальное отличие. При этом Chrome для веб-сёрфинга никуда не делся, плюс появился полноценный доступ к приложениям из Google Play на компьютере — без эмуляции и танцев с бубном.

В целом, очередной ноутбук — выглядит как большинство. Но вся фишка — в ОС. Фото.

В целом, очередной ноутбук — выглядит как большинство. Но вся фишка — в ОС

Внутри Google систему до сих пор называют кодовым именем Aluminium OS, но это не финальное название. По информации источников, его объявят позже в этом году. Чтобы узнать название операционки от Гугл первыми, подпишитесь на наш канал в MAX.

Параметр Chromebook Googlebook
Основа ОС ChromeOS Android (Aluminium)
Android-приложения Через эмуляцию Нативно
Интерфейс Интерфейс браузера Настольный, с панелью задач
Интеграция со смартфоном Ограниченная На уровне ОС

Суть изменения проста. Если Chromebook по большому счёту был браузером в форме ноутбука, то Googlebook — это полноценная ОС на базе Android с настольным интерфейсом, панелью задач и виртуальными рабочими столами. Все Android-приложения работают нативно, а не через прослойку, как это было на ChromeOS.

Как Googlebook работает с Android-смартфоном

Для владельцев Android-телефонов это самая практичная часть анонса. Google обещает две ключевые функции, ради которых, собственно, многие и захотят пересесть на новый ноутбук. Судя по дизайну, очень похоже на десктопную версию Android, про которую стало известно год назад.

Гугл обещает бесшовную работу с Android-смартфонами благодаря новой ОС. Фото.

Гугл обещает бесшовную работу с Android-смартфонами благодаря новой ОС

Первая — Cast My Apps. Она позволяет открывать приложения с телефона прямо на экране ноутбука, без установки и без эмуляции. Например, можно заказать еду через мобильное приложение, не отрываясь от работы. Вторая — Quick Access. Файлы с Android-смартфона становятся доступны прямо в файловом менеджере Googlebook. Никаких ручных переносов: просматриваете, ищете и вставляете файлы с телефона, как будто они физически лежат на ноутбуке. Магия, как у Apple.

Функция Что делает
Cast My Apps Открывает приложения с телефона на ноутбуке без установки
Quick Access Показывает файлы со смартфона прямо в файловом менеджере

Формально отображение приложений с телефона на компьютере есть и в нынешних Chromebook, но на практике работает она нестабильно. Google обещает, что в Googlebook всё будет проще и быстрее, потому что и ноутбук, и телефон работают на одной платформе — Android. О подобных новинках мы регулярно рассказываем в нашем Telegram-канале с оперативными новостями и инструкциями.

Magic Pointer, виджеты и Gemini — функции Googlebook

Googlebook — это первые ноутбуки с Gemini AI в основе, а не в виде дополнительной надстройки. Главная новинка — Magic Pointer. Это переосмысление обычного курсора мыши, разработанное совместно с командой Google DeepMind. Вещь достаточно своеобразная. Фактически в курсор встроили ИИ.

Под новый гаджет — новую платформу. Встречайте gemini Intelligence. Фото.

Под новый гаджет — новую платформу. Встречайте gemini Intelligence

Работает это так: вы «встряхиваете» курсор быстрым движением, наводите на любой элемент на экране, и Gemini предлагает действия по контексту. Навели на дату в письме — система предложит создать встречу в календаре. Выделили два изображения, например фото комнаты и дивана — Gemini предложит совместить их для визуализации интерьера. Навели на фрагмент текста — сразу появится окно для промпта с уже подгруженным контекстом.

Гугл переосмыслила… курсор! Фото.

Гугл переосмыслила… курсор!

Вторая интересная функция — Create Your Widget. Она позволяет создавать виджеты для рабочего стола через текстовый запрос к Gemini. Можно, например, попросить собрать в один виджет авиабилеты, бронь отеля и расписание ресторанов для предстоящей поездки. Gemini сам подтянет данные из Gmail, Календаря и веба. Эта же функция одновременно появится на смартфонах с Android и на часах с Wear OS вроде OnePlus Watch 4. Есть ощущение, что подсмотрели идею у Nothing.

Кто будет выпускать Googlebook

Сама Google ноутбуки делать не будет. Первые устройства соберут пять партнёров — Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Это те же компании, которые годами выпускали Chromebook, так что переход для них естественный и без сюрпризов.

Samsung делает ноутбуки Galaxy Book на Android и One UI. Чем они отличаются от обычных?

Google подчёркивает, что Googlebook позиционируется как премиальная категория. По начинке пока не объявлено ничего: ни процессоры, ни объёмы памяти, ни цены. Все подробности по железу обещают раскрыть ближе к осеннему старту продаж. Отдельная деталь: каждый Googlebook получит светящуюся полосу Glowbar на крышке — прямая отсылка к Chromebook Pixel 2013 года. Что именно она будет показывать, в Google пока тоже не уточнили.

Что будет со старыми Chromebook

Если у вас уже есть Chromebook, менять его прямо сейчас не нужно. Google прямо заявила, что Chromebook продолжат продаваться и получать обновления в рамках обещанных сроков поддержки. Для моделей, выпущенных после 2021 года, это 10 лет автоматических обновлений с момента релиза.

Старые Хромбуки постепенно отправятся в прошлое. Фото.

Старые Хромбуки постепенно отправятся в прошлое

Более того, многие Chromebook обновятся до OS Aluminium. Но какие именно устройства попадут в этот список, пока неизвестно. Если вы сейчас присматриваете недорогой ноутбук на Chrome OS, имеет смысл подождать осени — платформа, которую вы покупаете, уже находится на пути к замене, и через несколько месяцев появится более интересная альтернатива.

Стоит ли ждать выхода ноутбука Googlebook

По сути, Google делает то, о чём пользователи просили годами — объединила Android и Chrome OS в одну систему, чтобы ноутбук и смартфон наконец-то работали как единое целое. Chromebook всегда был хорош как дешёвый браузер для учёбы, но за пределами школ массовой популярности так и не получил. Android-приложения на нём работали криво, интеграция со смартфоном была условной, а скрытые функции Chrome не компенсировали ограничений системы.

Вряд ли ноутбук будет практичным для большинства пользователей. Тем более, ОС пока еще сырая. Фото.

Вряд ли ноутбук будет практичным для большинства пользователей. Тем более, ОС пока еще сырая

Googlebook теоретически решает эти проблемы. Но пока это только анонс с красивыми слайдами — ни цен, ни характеристик, ни реальных обзоров не показали. А конкуренция на рынке ноутбуков жёсткая: например, Windows улучшает свои бюджетные модели, Apple запустила MacBook Neo за $599. Google нужно не просто выпустить Android для компьютеров, а предложить что-то, за что люди реально захотят заплатить.

ОБСУДИ НОВИНКУ В НАШЕМ ЧАТЕ В MAX

Если ноутбук нужен прямо сейчас — берите то, что подходит под задачи. А если можете подождать до осени и вам нравится идея лэптопа, который по-настоящему работает с вашим Android-смартфоном, Googlebook как минимум заслуживает внимания. Окончательные выводы делать рано — нужны живые устройства, цены и реальные тесты. А что Xiaomi готовит HyperOS 4 для смартфонов POCO — отдельная история, и судя по утечкам, это будет самый крупный апдейт в истории бренда.