Google официально представила Googlebook — новую категорию ноутбуков, которая объединяет Android и ChromeOS в одну систему. Первые устройства выйдут осенью 2026 года сразу у пяти производителей: Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Для владельцев Android-смартфонов это потенциально самое важное событие в мире ноутбуков за последние годы. Ведь наконец-то будет нормальный ноутбук на Андроиде, который по-настоящему дружит с телефоном. Сама ОС от Google называется Aluminium, но финальное имя ещё не объявили. Пока известно, что старые Chromebook продолжат поддерживать, а часть из них даже обновится. Разбираемся, что нам показали и стоит ли ждать.

Что такое Googlebook и чем он отличается от Chromebook

Googlebook — это не просто ребрендинг Chromebook. Новая платформа построена на базе Android, а не на ChromeOS, и это принципиальное отличие. При этом Chrome для веб-сёрфинга никуда не делся, плюс появился полноценный доступ к приложениям из Google Play на компьютере — без эмуляции и танцев с бубном.

Внутри Google систему до сих пор называют кодовым именем Aluminium OS, но это не финальное название. По информации источников, его объявят позже в этом году.

Параметр Chromebook Googlebook Основа ОС ChromeOS Android (Aluminium) Android-приложения Через эмуляцию Нативно Интерфейс Интерфейс браузера Настольный, с панелью задач Интеграция со смартфоном Ограниченная На уровне ОС

Суть изменения проста. Если Chromebook по большому счёту был браузером в форме ноутбука, то Googlebook — это полноценная ОС на базе Android с настольным интерфейсом, панелью задач и виртуальными рабочими столами. Все Android-приложения работают нативно, а не через прослойку, как это было на ChromeOS.

Как Googlebook работает с Android-смартфоном

Для владельцев Android-телефонов это самая практичная часть анонса. Google обещает две ключевые функции, ради которых, собственно, многие и захотят пересесть на новый ноутбук. Судя по дизайну, очень похоже на десктопную версию Android, про которую стало известно год назад.

Первая — Cast My Apps. Она позволяет открывать приложения с телефона прямо на экране ноутбука, без установки и без эмуляции. Например, можно заказать еду через мобильное приложение, не отрываясь от работы. Вторая — Quick Access. Файлы с Android-смартфона становятся доступны прямо в файловом менеджере Googlebook. Никаких ручных переносов: просматриваете, ищете и вставляете файлы с телефона, как будто они физически лежат на ноутбуке. Магия, как у Apple.

Функция Что делает Cast My Apps Открывает приложения с телефона на ноутбуке без установки Quick Access Показывает файлы со смартфона прямо в файловом менеджере

Формально отображение приложений с телефона на компьютере есть и в нынешних Chromebook, но на практике работает она нестабильно. Google обещает, что в Googlebook всё будет проще и быстрее, потому что и ноутбук, и телефон работают на одной платформе — Android.

Magic Pointer, виджеты и Gemini — функции Googlebook

Googlebook — это первые ноутбуки с Gemini AI в основе, а не в виде дополнительной надстройки. Главная новинка — Magic Pointer. Это переосмысление обычного курсора мыши, разработанное совместно с командой Google DeepMind. Вещь достаточно своеобразная. Фактически в курсор встроили ИИ.

Работает это так: вы «встряхиваете» курсор быстрым движением, наводите на любой элемент на экране, и Gemini предлагает действия по контексту. Навели на дату в письме — система предложит создать встречу в календаре. Выделили два изображения, например фото комнаты и дивана — Gemini предложит совместить их для визуализации интерьера. Навели на фрагмент текста — сразу появится окно для промпта с уже подгруженным контекстом.

Вторая интересная функция — Create Your Widget. Она позволяет создавать виджеты для рабочего стола через текстовый запрос к Gemini. Можно, например, попросить собрать в один виджет авиабилеты, бронь отеля и расписание ресторанов для предстоящей поездки. Gemini сам подтянет данные из Gmail, Календаря и веба. Эта же функция одновременно появится на смартфонах с Android и на часах с Wear OS вроде OnePlus Watch 4. Есть ощущение, что подсмотрели идею у Nothing.

Кто будет выпускать Googlebook

Сама Google ноутбуки делать не будет. Первые устройства соберут пять партнёров — Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Это те же компании, которые годами выпускали Chromebook, так что переход для них естественный и без сюрпризов.

Google подчёркивает, что Googlebook позиционируется как премиальная категория. По начинке пока не объявлено ничего: ни процессоры, ни объёмы памяти, ни цены. Все подробности по железу обещают раскрыть ближе к осеннему старту продаж. Отдельная деталь: каждый Googlebook получит светящуюся полосу Glowbar на крышке — прямая отсылка к Chromebook Pixel 2013 года. Что именно она будет показывать, в Google пока тоже не уточнили.

Что будет со старыми Chromebook

Если у вас уже есть Chromebook, менять его прямо сейчас не нужно. Google прямо заявила, что Chromebook продолжат продаваться и получать обновления в рамках обещанных сроков поддержки. Для моделей, выпущенных после 2021 года, это 10 лет автоматических обновлений с момента релиза.

Более того, многие Chromebook обновятся до OS Aluminium. Но какие именно устройства попадут в этот список, пока неизвестно. Если вы сейчас присматриваете недорогой ноутбук на Chrome OS, имеет смысл подождать осени — платформа, которую вы покупаете, уже находится на пути к замене, и через несколько месяцев появится более интересная альтернатива.

Стоит ли ждать выхода ноутбука Googlebook

По сути, Google делает то, о чём пользователи просили годами — объединила Android и Chrome OS в одну систему, чтобы ноутбук и смартфон наконец-то работали как единое целое. Chromebook всегда был хорош как дешёвый браузер для учёбы, но за пределами школ массовой популярности так и не получил. Android-приложения на нём работали криво, интеграция со смартфоном была условной, а скрытые функции Chrome не компенсировали ограничений системы.

Googlebook теоретически решает эти проблемы. Но пока это только анонс с красивыми слайдами — ни цен, ни характеристик, ни реальных обзоров не показали. А конкуренция на рынке ноутбуков жёсткая: например, Windows улучшает свои бюджетные модели, Apple запустила MacBook Neo за $599. Google нужно не просто выпустить Android для компьютеров, а предложить что-то, за что люди реально захотят заплатить.

Если ноутбук нужен прямо сейчас — берите то, что подходит под задачи. А если можете подождать до осени и вам нравится идея лэптопа, который по-настоящему работает с вашим Android-смартфоном, Googlebook как минимум заслуживает внимания. Окончательные выводы делать рано — нужны живые устройства, цены и реальные тесты.