Почему смартфоны делают из таких дурацких материалов

Что должно быть в хорошем смартфоне? Камера, производительность, экран и… внешний вид. Без этого никуда, и когда смартфон плохо выглядит, им просто не хочется пользоваться. В первую очередь это касается материалов корпуса, которые должны быть качественными. Одно время нас приучали к этому, но теперь наметились явные шаги в обратном направлении. Лично я недоволен таким положением дел и хочу разобраться, почему так получается, кому это выгодно и какова причина того, что новые материалы не применяются, а старые — не эволюционируют. Предлагаю разобраться вместе по шагам. Может поймем, что хоть что-то в современных телефонах можно улучшить.

Смартфон из нержавеющей стали

В заголовке я использовал слово ”дурацкие”, говоря о материалах корпуса. А как еще их назвать, если мы выбираем по сути из пластика, алюминия и стекла? Есть столько интересных экзотических материалов, которые можно и нужно применять. Одна хирургическая сталь с iPhone 12 Pro чего стоит. А ведь на любителя можно предложить еще дерево, кобальт, сапфир и не приживающуюся пока керамику.

Понятно, что это не относится к бюджетным телефонам. Но и флагманы в последнее время становятся все более скучными. Например, Samsung Galaxy S21 с его пластиковой (простите, гластиковой) задней стенкой. Но как его не назови, это все равно пластмасса. Поймите правильно, мне она даже нравится, но видеть одно и то же в смартфонах за 15 000 и за 70 000 рублей — не очень логично.

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Отчасти причина отказа от нержавеющей стали может крыться в необходимости делать большой аккумулятор. В iPhone такой проблемы нет, Apple может позволить себе сделать меньшую батарею, а свободный вес занять сталью корпуса. Android не имеет такой роскоши и для сравнимой автономности должен использовать в 1,5-2 раза большую батарею. Для примера: батарея iPhone 12 Pro Max — самая большая в линейке. Ее емкость 3678 мАч. А работает он дольше, чем многие модели других производителей с батареей на 4500 мАч.

В итоге, чтобы смартфон весил не больше 200 грамм, приходится заменять сталь на алюминий, а стекло — на пластик. Но это самое простое объяснение. Можно привести много других примеров, поэтому продолжаем.

Сапфировое стекло в телефоне

Есть одна вещь, которую еще не сделала даже Apple, — это сапфировый дисплей. В современном мире смартфонов различные продукты Corning Gorilla Glass (а теперь и Victus) являются золотыми стандартами, и это продолжается с начала прошлого десятилетия. Они прочные и надежные. Но сапфир все равно рано списывать со счетов.

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Он уже давно используется в часах премиум класса для получения более прочного кристалла, а также в некоторых частях смартфонов, таких, как внешняя часть блока камеры. Этот материал сверхпрочный и невероятно устойчивый к царапинам. Но за исключением нескольких нишевых продуктов таких брендов, как Kyocera, сапфир так и вышел на рынок смартфонов, как мы надеялись в начале прошлого десятилетия.

Экраны не прикрывают сапфировыми стеклами из-за сложности производства такого стекла с большой площадью. А самое главное, из-за его высокой стоимости. Поэтому технологию оставили для часов. Но в смартфонах ее можно использовать в линзах, царапины на которых сразу приведут к негодности телефона.

Главный компонент сапфирового стекла — это оксид алюминия, который производится в лаборатории в невероятно сложных условиях очень и очень медленно. Для начала необходимые материалы плавятся при очень высоких температурах, а базовый кристалл используется для стимулирования роста. Затем очень медленно на нем нарастает сапфир.

При этом процесс усложняется тем, что даже самые незначительные отклонения температуры могут повлиять на скорость роста или даже испортить готовый продукт.

А еще сапфир не так хорошо пропускает свет и при использовании на улице такой смартфон будет иметь более тусклый экран. А еще, хоть сапфир и сложно поцарапать, но его легко разбить. Любой материал или твердый и тогда плохо царапается, или пластичный и плохо ломается. Всегда приходится выбирать компромисс. В результате Gorilla Glass с меньшей вероятностью разобьется, когда вы уроните телефон. Часы и камеры так не деформируются, как большой 6-дюймовый телефон.

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Керамические телефоны

Хотя Essential смогла изготовить PH-1 из керамики и титана, они все равно не стали сильно распространенными материалами в смартфоностроении. Время от времени появляются специальные модели телефонов с керамическими вставками, но не более того. Исключения, вроде Mi 11 Ultra, не в счет, так как это единичные случаи.

У керамики также есть несколько преимуществ. Например, при правильной подготовке она будет более прочной, чем стекло. А еще она куда более роскошно блестит и позволяет раскрывать текстуру с новой стороны. Но производители тщательно прячут рецепт, ограничиваясь общей характеристикой.

Главный недостаток керамики — невозможность менять ее цвет. То есть технологически получается сделать ее только черной или белой, а это два самых скучных цвета, и ”раскрывать” их нет особого смысла. Они просто есть и есть.

Титановые телефоны

Титан, конечно, дороже алюминия, но слабое его распространение не объясняется только факторами экономии. Из-за его прочности работать с ним намного сложнее, чем с другими материалами. Особенно, если сравнивать с алюминием.

Можно работать со спеченным титаном. Если грубо, то это когда из порошка лазером его превращают в детали любой формы. Он остается очень прочным, но может принимать почти любые формы. Правда, это стоит денег и еще больше увеличивает стоимость производства.

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Смартфон из кобальта

Однако прочные материалы не заканчиваются титаном, керамикой и нержавеющей сталью. Более экзотические металлы, такие, как сплавы на основе кобальта, также обладают высокими показателями твердости, коррозионной стойкости и прочности. Иногда такой сплав применяется в высококачественных часах.

Высокая прочность связана с тем, что кобальт изначально имеет высокий уровень прочности. Проблема в том, что заводы-производители не умеют работать с ним в по-настоящему больших масштабах. Кроме того, финальная обработка кобальтовых деталей требует больше времени и сил.

Смартфон из дерева и кожи

Дерево — очень универсальный материал. Из него даже делают кузова автомобилей. В частности, легендарного Моргана.

Но при производстве смартфонов почти не применяется дерево и кожа из-за того, что эти материалы сильно подвержены износу. Можно сделать имиджевый телефон из этих материалов, но он быстро придет в негодность. Поэтому для массового рынка они неприменимы.

Примеры использования были, но массовыми эти материалы не стали, оставшись только частью ограниченных серий. Многие пробовали применять более прочную и ”зеленую” эко-кожу, но это тоже не прижилось. Зато в искусственной коже и дереве не будет таких дефектов, которые есть у натуральных.

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В конце концов, если вы хотите натуральные материалы, всегда можно купить чехол или наклейку на корпус, чтобы изменить тактильные ощущения. Нержавеющая сталь, титан, кобальт и сапфир нужны для увеличения прочности, поэтому из них надо делать корпус, а кожу и дерево надо наносить поверх.

Почему телефоны такие скучные

Подводя итог, можно сказать, что главная причина того, что в корпусах смартфонов не применяются экзотические материалы — банальная экономия и недостаточная развитость технологий обработки. Можно было бы пользоваться нержавеющей сталью, но она сильно утяжеляет конструкцию, поэтому надо чем-то жертвовать. Но, желательно, не аккумулятором.

Может быть мы еще увидим новые материалы, но пока время не пришло, а производители все больше будут засматриваться на пластик. Нам же остается только ждать перемен или смириться и купить чехол, который нравится. Если вы ими вообще пользуетесь. Я раньше пользовался, но сейчас отказался. Слишком уж они увеличивают и без того большой корпус современного смартфона.