Я ненавижу пластиковые смартфоны, но это лучшее, что вы можете купить

Каким должен быть смартфон? За последние 10 лет представление об этих устройствах сильно изменилось. Поначалу считалось, что маленький экран – это признак удобства, а определяющее значение для их работоспособности имеет мощное железо. Не сказать, что от него совсем ничего не зависело, но опыт Apple доказал нам, что оптимизация всегда решает больше, чем ядра, гигабайты и гигагерцы. А, что касается внешнего исполнения смартфонов, то и здесь случились серьёзные перемены. Если раньше абсолютной нормой были аппараты из пластика, затем пришло время металла, а его сменило стекло. Но, кажется, производителям пора снова вернуться к своим истокам.

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Недавно Samsung представила Galaxy Note 20 в корпусе из так называемого гластика (Glasstic). Это производная от английских слов glass – стекло и plastic – пластмасса, которые лежат в основе этого материала. Якобы благодаря им он обладает высокой прочностью и при этом не бьётся как стекло. Правда, по факту оказалось, что этот самый гластик ничем не отличается от обычной пластмассы. Поначалу меня это сильно разочаровало. Всё-таки смартфон за 80 тысяч рублей должен иметь чуть более премиальный корпус. Но потом я понял, что ошибался.

Чем лучше пластиковый смартфон

Вот 5 причин выбрать пластиковый смартфон вместо стеклянного:

Пластиковые смартфоны тоньше . Из-за того, что стекло очень хрупкое, производителям приходится делать стеклянные панели толще, чтобы они были достаточно прочными. С пластиком это необязательно – он очень гибкий и подвижный.

. Из-за того, что стекло очень хрупкое, производителям приходится делать стеклянные панели толще, чтобы они были достаточно прочными. С пластиком это необязательно – он очень гибкий и подвижный. Пластиковые смартфоны легче . Дело в том, что пластик – в принципе более лёгок, чем стекло. При равных габаритах вес пластиковой панели может быть в 2-3 раза меньше, чем стеклянной. Сейчас, когда смартфоны стали довольно большими и на их производство уходит всё больше материала, сокращение их веса очень важно.

. Дело в том, что пластик – в принципе более лёгок, чем стекло. При равных габаритах вес пластиковой панели может быть в 2-3 раза меньше, чем стеклянной. Сейчас, когда смартфоны стали довольно большими и на их производство уходит всё больше материала, сокращение их веса очень важно. Пластиковые смартфоны дешевле в ремонте . Несмотря на то что Galaxy Note 20 – не самый дешёвый смартфон, присутствие пластика в его конструкции отразится на его цене. Ведь произвести стеклянную панель сложнее и дороже, не говоря уже о том, что устанавливать её более рискованно, чем пластиковую.

. Несмотря на то что Galaxy Note 20 – не самый дешёвый смартфон, присутствие пластика в его конструкции отразится на его цене. Ведь произвести стеклянную панель сложнее и дороже, не говоря уже о том, что устанавливать её более рискованно, чем пластиковую. Пластиковые смартфоны прочнее . Несмотря на то что пластик – не самый прочный в мире материал, он более устойчив к падениям из-за своих демпфирующих свойств и не бьётся. Кроме того, обычно он прокрашен по всей толщине, а потому даже при наличии сколов этого не будет заметно.

. Несмотря на то что пластик – не самый прочный в мире материал, он более устойчив к падениям из-за своих демпфирующих свойств и не бьётся. Кроме того, обычно он прокрашен по всей толщине, а потому даже при наличии сколов этого не будет заметно. Пластиковые смартфоны выглядят опрятнее. В отличие от стеклянных панелей, которые на ура собирают отпечатки пальцев, пластиковые оставляют их практически незаметными, оставаясь визуально более чистыми. Это особенно приятно при использовании тёмных смартфонов.

Проблема пластиковых смартфонов

Я понимаю, что у большинства пользователей пластик ассоциируется с дешёвым материалом, из которого состоят корпуса самых посредственных смартфонов. Но, если разобраться, это ошибочный стереотип. Да, когда-то Samsung использовала так называемый «бутылочный» пластик, который оставлял ощущение какого-то ширпотреба и неуважения к потребителям. Но такое мнение сформировалось во времена, когда пользователи, неизбалованные премиальными материалами, были рады даже алюминию.

Что не так с дешёвыми смартфонами на Android

Сейчас, когда на первое место выходит практичность, пластик становится новой панацеей, способной сделать смартфоны только лучше. Ведь устойчивость к повреждениям, удешевление ремонта и снижение веса сегодня могут сыграть решающую роль для многих пользователей, которые не покупают смартфоны за 1000 долларов, опасаясь потом потратить половину от уплаченной суммы на ремонт, который может понадобиться, если уронить аппарат из-за больших габаритов.