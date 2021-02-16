Глава Xiaomi рассказал, что делать со старыми смартфонами

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Иван Кузнецов 0

Что делать со старым смартфоном под управлением Android? Вариантов, честно сказать, не так чтобы очень много, особенно, если это не одно- или двухгодовалая модель, а аппарат сильно постарше. Его не продашь как iPhone, да и подарить кому-то из родни будет стыдно. Ребёнок такой не возьмёт, потому что захочет что-нибудь поновее, а бабушке придётся долго мучиться с медленным интерфейсом и самопроизвольными перезагрузками из-за износившегося аккумулятора. Остаётся роль видеорегистратора. Но глава Xiaomi считает, что для старого смартфона есть ещё одно применение.

Лей Цзюнь

Лей Цзюнь признаётся, что старые смартфоны на Android не пригодны ни для чего

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На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo рассказал историю одного 9-летнего мальчика, который пользовался стареньким смартфоном Redmi 1. Этот аппарат вышел в далёком 2013 году и по современным меркам уже не годился ровным счётом ни для чего.

Разборка смартфона Xiaomi

Redmi 1

Вот этот мальчик, у него в руках разобранный Redmi 1

Само собой, пользоваться таким с удобством было невозможно. Поэтому парень решил разобрать смартфон на части. Но не для того, чтобы заменить старые компоненты на новые, а для того, чтобы сделать из получившегося набора – картину.

Мальчик аккуратно отсоединил все детали друг от друга, разложил их на подставке и скрепил клеем. Затем он прикрыл полученные запчасти стеклом и вставил в деревянную рамку. На выходе получился очень интересный результат, который так приглянулся главе Xiaomi.

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Это очень интересная задумка. Я предлагаю и вам не выбрасывать старые мобильные устройства, которыми вы уже не пользуетесь, а превращать их вот в такие произведения искусства. Разборка познакомит вас со структурой смартфона и позволит понять его изнутри, — написал в Weibo Цзюнь.

По факту, мальчик не сделал ничего сверхъестественного, а Цзюнь не сказал ничего примечательного. Однако это не совсем так. Предложив пользователям разбирать свои старые смартфоны на составляющие, глава Xiaomi косвенно подтвердил, что с аппаратами, которым исполнилось несколько лет, действительно нечего делать, кроме как отправить по сути в утиль.

Можно ли разогнать старый смартфон

Смартфоны Xiaomi

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Их невозможно улучшить заменой компонентов как с компьютерами и невозможно разогнать, как думают некоторые. Ведь если бы это было возможно, думаете, руководитель Xiaomi не подчеркнул бы это? Думаю, ответ очевиден. Проблема в том, то старые смартфоны действительно теряют пригодность к использованию по истечении трёх — ну, максимум четырёх – лет.

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Отсутствие обновлений, которые бы разгоняли смартфон и расширяли его функциональные возможности, и универсальная операционная система, которая слишком универсальна, чтобы учесть особенности всех совместимых устройств, оказывают негативное влияние на продолжительность их жизни. В результате через 2 года аппарат теряет актуальность, через 3 от него начинают избавляться, а через 4 о нём не вспоминает ровным счётом никто.

И хорошо ещё, если у вас недорогой смартфон, который в случае чего не жалко отправить в утиль или переориентировать на роль прикроватного будильника, веб-камеры или видеорегистратора для автомобиля. А если бы вы купили флагман? Ведь порадовавшись его производительности в первые год-два, затем вы получили бы ровно то же самое, что и владельцы бюджетников, — непригодное и никому ненужное старьё.

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