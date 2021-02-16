Глава Xiaomi рассказал, что делать со старыми смартфонами

Что делать со старым смартфоном под управлением Android? Вариантов, честно сказать, не так чтобы очень много, особенно, если это не одно- или двухгодовалая модель, а аппарат сильно постарше. Его не продашь как iPhone, да и подарить кому-то из родни будет стыдно. Ребёнок такой не возьмёт, потому что захочет что-нибудь поновее, а бабушке придётся долго мучиться с медленным интерфейсом и самопроизвольными перезагрузками из-за износившегося аккумулятора. Остаётся роль видеорегистратора. Но глава Xiaomi считает, что для старого смартфона есть ещё одно применение.

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На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo рассказал историю одного 9-летнего мальчика, который пользовался стареньким смартфоном Redmi 1. Этот аппарат вышел в далёком 2013 году и по современным меркам уже не годился ровным счётом ни для чего.

Разборка смартфона Xiaomi

Само собой, пользоваться таким с удобством было невозможно. Поэтому парень решил разобрать смартфон на части. Но не для того, чтобы заменить старые компоненты на новые, а для того, чтобы сделать из получившегося набора – картину.

Мальчик аккуратно отсоединил все детали друг от друга, разложил их на подставке и скрепил клеем. Затем он прикрыл полученные запчасти стеклом и вставил в деревянную рамку. На выходе получился очень интересный результат, который так приглянулся главе Xiaomi.

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Это очень интересная задумка. Я предлагаю и вам не выбрасывать старые мобильные устройства, которыми вы уже не пользуетесь, а превращать их вот в такие произведения искусства. Разборка познакомит вас со структурой смартфона и позволит понять его изнутри, — написал в Weibo Цзюнь.

По факту, мальчик не сделал ничего сверхъестественного, а Цзюнь не сказал ничего примечательного. Однако это не совсем так. Предложив пользователям разбирать свои старые смартфоны на составляющие, глава Xiaomi косвенно подтвердил, что с аппаратами, которым исполнилось несколько лет, действительно нечего делать, кроме как отправить по сути в утиль.

Можно ли разогнать старый смартфон

Их невозможно улучшить заменой компонентов как с компьютерами и невозможно разогнать, как думают некоторые. Ведь если бы это было возможно, думаете, руководитель Xiaomi не подчеркнул бы это? Думаю, ответ очевиден. Проблема в том, то старые смартфоны действительно теряют пригодность к использованию по истечении трёх — ну, максимум четырёх – лет.

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Отсутствие обновлений, которые бы разгоняли смартфон и расширяли его функциональные возможности, и универсальная операционная система, которая слишком универсальна, чтобы учесть особенности всех совместимых устройств, оказывают негативное влияние на продолжительность их жизни. В результате через 2 года аппарат теряет актуальность, через 3 от него начинают избавляться, а через 4 о нём не вспоминает ровным счётом никто.

И хорошо ещё, если у вас недорогой смартфон, который в случае чего не жалко отправить в утиль или переориентировать на роль прикроватного будильника, веб-камеры или видеорегистратора для автомобиля. А если бы вы купили флагман? Ведь порадовавшись его производительности в первые год-два, затем вы получили бы ровно то же самое, что и владельцы бюджетников, — непригодное и никому ненужное старьё.