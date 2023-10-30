Почему владельцы iPhone реже покупают новый телефон, но меньше их не становится

Статистика использования смартфонов в мире сильно отличается. Например, в США население разделено пополам в отношении мобильных операционных систем. То есть половина телефонов — это iPhone, а вторая половина — Android. В Индии Android смартфоны преобладают, занимая подавляющую часть рынка. В других местах иначе, и это объясняется многими факторами — от благосостояния покупателей до понятия ”домашней марки”, ведь iPhone является американским смартфоном и больше людей готовы им пользоваться. Вот только статистика продаж не соответствует статистике использования. И где же тогда все Android-смартфоны?

Сколько люди пользуются смартфонами

Так вот, если соотношение смартфонов в разных странах почти не меняется, но при этом люди ежегодно покупают больше телефонов на базе Android, чем iPhone, то почему так происходит? Рассмотрим на примере рынка США, ведь именно там была собрана статистика, которая в целом отражает то, что происходит в мире. Подготовила ее компания CIRP.

Приведенный график несколько запутан, поэтому давайте разберем его на части. Первая синяя часть показывает, что 10% владельцев iPhone держат свои телефоны год или меньше, прежде чем перейти на что-то другое, то есть 90% пользователей iPhone держат свои телефоны больше года. В то же время 23% владельцев Android пользуются своим смартфоном меньше года. То есть их примерно в 2,5 раза больше. Даже если перейти к диапазону 1–2 года, пользователи Android все равно обновляются быстрее.

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Почему какие-то телефоны покупают реже

Почему пользователи Android быстро обновляют телефоны, а пользователи iPhone остаются с тем, что у них есть? В прошлом простым объяснением были бы обновления программного обеспечения. В большинстве случаев iPhone обновляется до новых версий iOS в течение более чем пяти лет. В отличие от них, телефоны на базе Android в прошлом могли рассчитывать максимум на два года поддержки.

Однако это уже не совсем так. Samsung — крупнейший в мире производитель смартфонов — поддерживает почти все свои телефоны в течение четырех лет. Это подтолкнуло других производителей поступить так же, и совсем недавно Google превзошла всех, заявив о семи годах поддержки программного обеспечения для серии Pixel 8.

Что дешевле, Android или iPhone

Один из ответов может заключаться в том, что телефоны на базе Android в среднем дешевле iPhone. Стало быть, владельцам проще их обновить. Но это справедливо не для каждого рынка, потому что часто смартфоны на Android, которыми пользуются люди, стоят сопоставимых с iPhone денег. А ведь есть еще складные смартфоны, которые сами по себе стоят очень дорого, но с каждым годом становятся все более популярными и тоже вносят свой вклад в статистику.

Есть еще одна теория, которая пытается объяснить происходящее. Она заключается в том, что iPhone более долговечен, чем телефоны на базе Android. Но с этим тоже многие не согласятся, включая меня. Ведь сейчас телефоны на базе Android и iPhone делаются из идентичных материалов, по одинаковым технологиям и мало чем отличаются, кроме моделей компонентов и внешнего вида.

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По большому счету, это просто стеклянные сэндвичи с металлическим ободком. Более того, если Android-устройства нижнего ценового сегмента изготавливаются из пластика, то большинство из них должны быть более прочными, чем iPhone, поскольку при падении у них не разбивается задняя панель.

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Каких телефонов больше в продаже

Ну, и третья теория, больше всего похожа на истину. Она гласит, что богатство выбора подталкивает пользователей Android к более частым обновлениям. Другими словами, поскольку в год выпускается всего несколько моделей iPhone, и все они выходят одновременно, то пользователи iPhone или обновляются в конце года, или нет. И, скорее всего, нет, так как из года в год устройства мало чем отличают друг от друга.

Зато пользователей Android подталкивают к обновлению не только многочисленные ежегодные новинки от их любимого бренда, но и от его конкурентов. Чем чаще нам рассказывают, какие крутые телефоны появляются в продаже, тем чаще хочется их купить.

Скорее всего, причин несколько, и мы говорим об их сочетании. Главное то, что смартфонов на Android действительно продается больше, но ”баланс сил” не меняется. И сейчас мы разобрались почему.