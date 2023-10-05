Google выпустила новые Pixel 8 и Pixel 8 Pro — Айфоны в мире Android. Их хочется купить с первого взгляда

Как бы вы ни относились к Android-смартфонам, вы наверняка слышали про Google Pixel. Эти устройства не так популярны, как Xiaomi или Redmi, но фанаты марки, как и многие гаджетоманы, прекрасно понимают, что это во многом единственная нормальная альтернатива iPhone. Компания не перегружает смартфоны Pixel каким-то супермощным железом, как это делает Apple, а делает ставку на умеренную производительность, чистый Android и софтверные фишки. Именно таким получился новый Pixel 8, слухи о котором начали появляться чуть ли не с начала этого года. Смотрите, какими получились обновленные смартфоны от Гугл и что компания показала на презентации еще.

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Google Pixel 8 — что нового

Линейка традиционно состоит из двух моделей — Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro. Будет еще недорогой Pixel 8a, но его чаще всего показывают намного позже основных моделей. Вот и все: Google не кошмарит пользователей большим количеством новинок, как это делает Apple или Xiaomi, но оставляет возможность выбора. Будем надеяться, так будет всегда.

Дизайн Pixel 8 — просто песня: на первый взгляд, он ничем не отличается от Pixel 7, но вы только присмотритесь получше. Углы корпуса скруглили, благодаря чему смартфон удобнее держать в руках, а модуль камер сделали единым, соединив две «капельки», которые появились в прошлом году. Вдобавок базовый Pixel 8 стал компактнее за счет уменьшения дисплея на 0,1 дюйма (теперь — 6,2 дюйма).

При этом он поддерживает частоту 120 Гц вместо предыдущих 90 Гц — то, чего так ждали фанаты на протяжении нескольких лет. Дисплеи стали еще ярче (2000 и 2400 нит соответственно), но только Pixel 8 Pro получил необычную киллер-фичу — датчик измерения температуры тела, расположенный под вспышкой. Это топ!

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Характеристики Google Pixel 8

Обычно процессор в Google Pixel не особо интересует фанатов марки, но только не в этом году. Обе модели Pixel 8 получили новый девятиядерный чипсет Tensor G3, который работает с частотой до 2,91 ГГц. Похоже, мы были правы, когда рассказывали, как удалось создать такой мощный процессор. Кстати, смартфоны оснащаются 8 или 12 Гб оперативки по стандарту LPDDR5X в зависимости от модели, а также имеют 128, 256, 512 ГБ и 1 Тб (последние две модификации — только у Pixel 8 Pro) встроенной памяти UFS 3.1. Все должно работать очень быстро.

Увеличили и емкость аккумулятора Pixel 8 — теперь она теперь составляет 4575 мА*ч вместо 4355 мА*ч годом ранее. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 27 Вт и беспроводную — на 18 Вт. В Pixel 8 Pro остался прежний аккумулятор, но скорость зарядки увеличили — 30 Вт и 23 Вт соответственно.

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Какая камера в Google Pixel 8

Одно из главных отличий Pixel 8 — камеры. В базовом смартфоне установлен 50-мегапиксельная основной модуль с 8-кратным цифровым зумом и 12 Мп широкоугольный объективом с поддержкой макро, но без телеобъектива. В обеих моделях появилась и новая фронтальная камера — 10,5 Мп, что очень хорошо. В то же время, Google Pixel 8 Pro имеет тройную основную камеру с той же основной на 50 МП, а также шириком и телеобъективом на 48 Мп с пятикратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым.

Однако суть камеры — вовсе не в характеристиках, а в фишках, основанных на ИИ. Все Pixel 8 поддерживают повышение четкости фотографий, а также замену лиц на фото, улучшение снимков, сделанных с помощью приближения. Кроме того, появилась функция Pro Controls для профессионального управления камерой, но только на Pixel 8 Pro.

Кроме того, Pixel 8 умеет распознавать веб-страницы, пересказывать и переводить их, а также понимает речь человека на любом языке, и исправляет ошибки при наборе текста. Улучшены алгоритмы определения спам звонков и распознавания лица Face Unlock.

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Сколько стоит Pixel 8

Не зря я выше упомянул, что устройства от Гугл — это iPhone среди Android-смартфонов. Пожалуй, одной из лучших новостей стало то, что поддержка обновлений Pixel 8 вырастет до 7 лет — владельцы будут получать обновления Android и системы безопасности в течение этого времени. Для сравнения, iOS 17 получили только те iPhone, чей возраст не превысил 5 лет. Покупатели получают в подарок бесплатный VPN от Google, вот только в России он работать не будет.

Базовый Pixel 8 на 128 Гб будет стоить 699 долларов (почти 70 000 рублей), а за покупку в подарок дают новые Pixel Buds Pro. Google Pixel 8 Pro будет будет стоить от 999 долларов (почти 100 000 рублей), а самая дорогая версия на 1 Тб обойдется в 1399 долларов (140 000 рублей). За покупку «Прошки» дают новые Pixel Watch 2, но только в США.

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Продажи Pixel 8 стартуют 12 октября: в России смартфон вновь не будет продаваться официально, но он наверняка появится у серовозов с небольшой задержкой в одну-две недели. Торопиться не стоит: смартфоны Pixel быстро дешевеют, поэтому спустя несколько месяцев он будет значительно дешевле.