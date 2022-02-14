Как удобно использовать iPhone и Android одновременно

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Иван Герасимов 0

Мы уже много раз рассказывали о бесконечном противостоянии Android и iOS. Пользователи по-прежнему принципиально недолюбливают смартфоны на разных операционных системах и, наверное, зря: «чистый» Android донельзя напоминает iOS, а различные аксессуары для телефонов на сегодняшний день можно использовать и с iOS, и с Android. Тем не менее, считается, что использовать в связке разные смартфоны практически невозможно, ведь они несовместимы друг с другом. Но и это ошибка: есть множество простых способов «подружить» iOS и Android. Рассказываем, что нужно знать и как это сделать.

Реально ли использовать сразу и iOS, и Android?

FaceTime для Android

В iOS 15 был сделан еще шаг к кроссплатформенности: Apple создала возможность приглашать пользователей Android-смартфонов и владельцев ПК на Windows в видеоконференцию. При этом FaceTime — по-прежнему эксклюзивное приложение для iOS. Как это делается? Очень просто. Вы можете поделиться ссылкой на вызов FaceTime, которая откроется в браузере.

FaceTime ограничен в функциях на Android, но это лучше, чем ничего

Стоит оговориться: владельцы Android-смартфонов не смогут воспользоваться всеми привычными функциями, которые есть в FaceTime на iPhone, или управлять видеоконференцией, но сама идея — просто супер. Кроме того, можно использовать другие приложения для видеозвонков: например, Telegram или Zoom, набор функций которых не отличается ни на iOS, ни на Android.

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Где лучше всего хранить файлы

Мы уже писали о том, что пора перейти на облачные хранилища вместо карт памяти. Если у вас есть и iPhone, и Android-смартфон, то использование SD-карт вам будет только мешать: iPhone никогда не поддерживал их (и не будет), из-за чего обмен важными файлами сильно усложняется. Как быть в такой ситуации?

Все файлы в одном месте? Используйте для этого Google Drive вместо iCloud

Попробуйте использовать Гугл Диск, OneDrive или Яндекс.Диск для того, чтобы всегда иметь доступ к важным файлам с любого устройства. Таким образом вы сможете не только пользоваться необходимыми документами, но и открывать к ним доступ для других, экономить место в смартфоне и даже распечатывать документ вне зависимости от того, какой у вас смартфон.

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Как перенести фото с Андроида на Айфон

Многие пользователи iPhone по-прежнему доверяют свои снимки iCloud, сгружая туда лишнее или, наоборот, самое важное. Кроме того, iCloud Фото позволяет предоставлять доступ к содержимому сразу на нескольких устройствах Apple.

Как насчет того, чтобы расширить взаимодействие с устройствами? Попробуйте Гугл Фото — хранилище работает и с iOS, и с Android и позволяет делиться файлами с устройствами на разных платформах. Кроме того, Google Photo — бесплатный сервис для хранения файлов.

Гугл Фото — простейший способ всегда иметь доступ к файлам с любого смартфона

Еще один лайфхак, позволяющий получить перенести файлы с iOS на Android — это извлечение данных из резервной копии iPhone. Допустим, вы сделали резервное копирование перед продажей iPhone или переходом на Android с помощью iTunes. Как все восстановить или выбрать необходимые фото и видео? Попробуйте программу iMazing: все, что нужно — это резервная копия, хранящаяся на вашем ПК. После этого программа позволит не только скачать фотографии или видео, но и просмотреть сообщения в WhatsApp или iMessage.

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Как открыть видео с Айфона на Андроиде

Apple использует высокоэффективный формат для своих фотографий и видео (HEIF и HEVC соответственно), чтобы снизить нагрузку на внутреннюю память. К сожалению, Android-смартфоны не открывают такие файлы напрямую. Если у вас оказались и iPhone, и Android одновременно, то вы можете это исправить.

Просто включите режим «Наиболее совместимый», чтобы открывать фото и видео с iOS на Android

  • На iPhone откройте Настройки;
  • Выберите «Камера»;
  • Нажмите «Форматы» и выберите «Наиболее совместимый».

Отныне ваши фото и видео будут создаваться в формате, который откроется на Android-смартфоне. А если вам нужно переформатировать уже существующие файлы, у нас есть отдельный материал о том, как это сделать.

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Аксессуары для телефонов

Если одновременно пользуетесь смартфонами с разными ОС, то можете не переживать за аксессуары. Уже сейчас есть отличные устройства, которые подойдут и Android, и iOS. Среди них: беспроводные зарядки, адаптеры питания и даже наушники.

С помощью беспроводного зарядного устройства можете не переживать за разъем Type-C, которого нет в iPhone: просто положите оба смартфона на зарядную станцию.

Меньше проводов: оба смартфона можно зарядить одновременно

Беспроводная зарядка для двух устройств

Первое, что приходит на ум, когда пытаешься выбрать хорошие беспроводные наушники — это AirPods. Работают ли они с Android? Да, но не так идеально. Зато есть аналог подешевле — это Beats Studio Buds. Наушники прекрасно работают и с Android, и с iPhone благодаря процессору MediaTek, что позволяет вам без лишней головной боли переключаться между двумя смартфонами.

Наушники идеально работают с iOS и Android, а еще выдают хороший звук!

Наушники Beats Studio Buds

Кроме того, не забудьте про адаптер для зарядки смартфона. Сейчас iPhone комплектуется кабелем Lightning/Type-C, так что, вам пригодится один мощный адаптер сразу для обоих устройств.

Один адаптер для обоих устройств! Осталось дождаться, пока в iPhone появится Type-C

Адаптер Hoco с Type-C

Какие еще способы одновременно использовать смартфоны на разных платформах вы знаете? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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