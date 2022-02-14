Как удобно использовать iPhone и Android одновременно

Мы уже много раз рассказывали о бесконечном противостоянии Android и iOS. Пользователи по-прежнему принципиально недолюбливают смартфоны на разных операционных системах и, наверное, зря: «чистый» Android донельзя напоминает iOS, а различные аксессуары для телефонов на сегодняшний день можно использовать и с iOS, и с Android. Тем не менее, считается, что использовать в связке разные смартфоны практически невозможно, ведь они несовместимы друг с другом. Но и это ошибка: есть множество простых способов «подружить» iOS и Android. Рассказываем, что нужно знать и как это сделать.

FaceTime для Android

В iOS 15 был сделан еще шаг к кроссплатформенности: Apple создала возможность приглашать пользователей Android-смартфонов и владельцев ПК на Windows в видеоконференцию. При этом FaceTime — по-прежнему эксклюзивное приложение для iOS. Как это делается? Очень просто. Вы можете поделиться ссылкой на вызов FaceTime, которая откроется в браузере.

Стоит оговориться: владельцы Android-смартфонов не смогут воспользоваться всеми привычными функциями, которые есть в FaceTime на iPhone, или управлять видеоконференцией, но сама идея — просто супер. Кроме того, можно использовать другие приложения для видеозвонков: например, Telegram или Zoom, набор функций которых не отличается ни на iOS, ни на Android.

Читайте также: Как сделать скриншот на Андроид ТВ

Где лучше всего хранить файлы

Мы уже писали о том, что пора перейти на облачные хранилища вместо карт памяти. Если у вас есть и iPhone, и Android-смартфон, то использование SD-карт вам будет только мешать: iPhone никогда не поддерживал их (и не будет), из-за чего обмен важными файлами сильно усложняется. Как быть в такой ситуации?

Попробуйте использовать Гугл Диск, OneDrive или Яндекс.Диск для того, чтобы всегда иметь доступ к важным файлам с любого устройства. Таким образом вы сможете не только пользоваться необходимыми документами, но и открывать к ним доступ для других, экономить место в смартфоне и даже распечатывать документ вне зависимости от того, какой у вас смартфон.

Лайфхак: Стоит ли покупать б/у наушники

Как перенести фото с Андроида на Айфон

Многие пользователи iPhone по-прежнему доверяют свои снимки iCloud, сгружая туда лишнее или, наоборот, самое важное. Кроме того, iCloud Фото позволяет предоставлять доступ к содержимому сразу на нескольких устройствах Apple.

Как насчет того, чтобы расширить взаимодействие с устройствами? Попробуйте Гугл Фото — хранилище работает и с iOS, и с Android и позволяет делиться файлами с устройствами на разных платформах. Кроме того, Google Photo — бесплатный сервис для хранения файлов.

Еще один лайфхак, позволяющий получить перенести файлы с iOS на Android — это извлечение данных из резервной копии iPhone. Допустим, вы сделали резервное копирование перед продажей iPhone или переходом на Android с помощью iTunes. Как все восстановить или выбрать необходимые фото и видео? Попробуйте программу iMazing: все, что нужно — это резервная копия, хранящаяся на вашем ПК. После этого программа позволит не только скачать фотографии или видео, но и просмотреть сообщения в WhatsApp или iMessage.

Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android

Как открыть видео с Айфона на Андроиде

Apple использует высокоэффективный формат для своих фотографий и видео (HEIF и HEVC соответственно), чтобы снизить нагрузку на внутреннюю память. К сожалению, Android-смартфоны не открывают такие файлы напрямую. Если у вас оказались и iPhone, и Android одновременно, то вы можете это исправить.

На iPhone откройте Настройки;

Выберите «Камера»;

Нажмите «Форматы» и выберите «Наиболее совместимый».

Отныне ваши фото и видео будут создаваться в формате, который откроется на Android-смартфоне. А если вам нужно переформатировать уже существующие файлы, у нас есть отдельный материал о том, как это сделать.

Не забудьте про наш Яндекс.Дзен: в нем мы публикуем эксклюзивные материалы, которых нет на сайте!

Аксессуары для телефонов

Если одновременно пользуетесь смартфонами с разными ОС, то можете не переживать за аксессуары. Уже сейчас есть отличные устройства, которые подойдут и Android, и iOS. Среди них: беспроводные зарядки, адаптеры питания и даже наушники.

С помощью беспроводного зарядного устройства можете не переживать за разъем Type-C, которого нет в iPhone: просто положите оба смартфона на зарядную станцию.

Беспроводная зарядка для двух устройств

Первое, что приходит на ум, когда пытаешься выбрать хорошие беспроводные наушники — это AirPods. Работают ли они с Android? Да, но не так идеально. Зато есть аналог подешевле — это Beats Studio Buds. Наушники прекрасно работают и с Android, и с iPhone благодаря процессору MediaTek, что позволяет вам без лишней головной боли переключаться между двумя смартфонами.

Наушники Beats Studio Buds

Кроме того, не забудьте про адаптер для зарядки смартфона. Сейчас iPhone комплектуется кабелем Lightning/Type-C, так что, вам пригодится один мощный адаптер сразу для обоих устройств.

Адаптер Hoco с Type-C

Какие еще способы одновременно использовать смартфоны на разных платформах вы знаете? Расскажите в нашем Telegram-чате.