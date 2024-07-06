Почему все покупают iPhone, несмотря на его недостатки

Начиная с 2022 года российские владельцы смартфонов Apple стали еще острее ощущать недостатки iOS, главный из которых — закрытость системы. Если раньше с этим можно было жить, скачивая все необходимые приложения через App Store и пользуясь фирменными сервисами компании, то теперь приходится идти в офис банка, просто чтобы установить СберБанк Онлайн, или приклеивать на спинку устройства специальный стикер для бесконтактной оплаты покупок через NFC.

Мы с вами, будучи в подавляющем большинстве пользователями Android, посмеиваемся над этим, и вместе с тем признаем: популярность Apple в России продолжает оставаться высокой, а компания из США до сих пор является лидером нашего рынка по выручке с долей 33%. Но почему все покупают Айфон, несмотря на его очевидные недостатки? В чем секрет, и что мешает производителям Android-смартфонов переманить на свою сторону фанатов Apple?

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Apple — американский бренд

Если мы посмотрим на российский рынок Android-смартфонов, то обнаружим, что он почти полностью состоит из устройств китайских брендов, и только корейская Samsung продолжает навязывать хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию.

Но, несмотря на популярность техники из КНР, само словосочетание «китайский смартфон» продолжает восприниматься массовым покупателем как что-то неказистое и менее надежное, чем продукция западных компаний. В этом отношении Apple, прописанная в США, представляется единственной альтернативой. Ну не будем же мы считать таковой еще одну американку Google, смартфонами которой в России пользуется пара-тройка тысяч гиков?

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Поэтому человек, не ограниченный в финансах, с высокой долей вероятности купит iPhone, а «китайца» он возьмет скорее от безысходности, нежели от большой любви к технике из Поднебесной. Все-таки репутацию и культурную близость никто не отменял. Это важная, но вместе с тем далеко не единственная причина популярности Apple.

Какие смартфоны выпускает Apple

Серьезным отличием смартфонов Apple от предложений других компаний является ограниченный выбор устройств. С одной стороны, в этом кроется недостаток, ведь тебе не всегда удается найти оптимальную модель под свои нужды. С другой — покупая iPhone, ты гарантированно получаешь флагман, оснащенный передовым железом.

Как ни крути, а дешевый смартфон хуже дорогого. И владелец условного Galaxy A05, не захотевший переплачивать за флагман Galaxy S24, может быстро разочароваться в Samsung после неудачного опыта с лагающим устройством начального уровня. В случае с iPhone этого не происходит, а потому удовлетворенность ее смартфонами в отсутствие дешевых моделей априори выше, из-за чего у обывателя складывается ощущение, будто качественную технику делает только Apple.

Большая экосистема Apple

Apple одной из первых технологических компаний начала строительство собственной экосистемы гаджетов, предложив своим поклонникам помимо смартфонов кучу другой техники от компьютеров и планшетов до наушников и умных часов. Сегодня этим никого не удивишь, и та же Xiaomi по количеству устройств уже давно переплюнула американцев, но интегрировать их так, как это делает Apple, не может ни она, ни любой другой производитель Android-смартфонов.

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Два ключевых устройства экосистемы — смартфон и компьютер. Именно их взаимосвязь остается камнем преткновения для тех, кто правит на рынке Android. Xiaomi, Samsung и HUAWEI пускай и выпускают собственные ПК, но все они работают не на собственной операционной системе, а на Windows, что значительно ограничивает возможности интеграции.

То же самое касается оболочек смартфонов, каждая из которых представляет собой не самостоятельную операционку, а лишь надстройку для Android. Из-за этого переезд со старого устройства на новое продолжает вызывать трудности, а подключение умных часов к смартфону вынуждает устанавливать дополнительный софт, в то время как условные Apple Watch достаточно поднести к iPhone, чтобы настроить автоматическое сопряжение.

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К удобству быстро привыкаешь, а потом никак не можешь от него отказаться. Кроме того, iOS сильно отличается от Android, а macOS — от Windows. Поэтому отказ от техники Apple для любого поклонника этой фирмы становится настоящим испытанием, для успешного прохождения которого нужна серьезная мотивация. Отсутствие важных приложений и бесконтактной оплаты через NFC на iPhone обеспечить ее не в состоянии.

Сколько стоит iPhone в России

Наконец, дороговизна iPhone — это миф, основанный на том, что американская компания выпускает исключительно флагманские модели, пока другие производители стараются закрыть все ниши. Если мы сравним устройства одного уровня, то обнаружим: разница невелика, и зачастую она говорит в пользу Apple.

А теперь суммируем. Apple — западный бренд, что в умах многих людей изначально ставит его выше китайских и даже корейских конкурентов. Компания из США выпускает устройства стабильно высокого уровня, не размениваясь на бюджетные модели, начинающие тормозить уже через год, и предлагает объективно лучшую экосистему, из которой сложно выбраться. Плюс ко всему цена iPhone не кажется слишком высокой, когда сравниваешь ее со стоимостью флагманов на Android. Теперь-то вы понимаете, почему все покупают Apple?