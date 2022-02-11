Похоже, Samsung будет снимать лучше всех Android-телефонов (даже Google Pixel)

Новая технология Samsung Adaptive Pixel — это именно то, что нужно компании, чтобы наконец победить Google на ее собственном поле. Я говорю о мобильной фотографии, в которой, несмотря на провалы некоторых моделей Pixel, компания Google имела существенное преимущество. Используя технологию Adaptive Pixel, Samsung обращается к опыту прошлогоднего обновления программного обеспечения для многокадрового захвата и добавляет несколько интересных инноваций. Все это может иметь огромное значение для всех пользователей Galaxy S22. Но действительно ли мы что-то получим или это очередной пшик, который красиво выглядит только на презентации, а на деле опять будут проблемы с цветом, резкостью и другими параметрами?

Новые телефоны Samsung

Приятно, что в этом году отличий Ultra-версии от обычной не так много, как раньше, а значит, больше людей получит новые передовые функции, а не только те, кто готов заплатить за телефон 125 000 рублей.

Google, возможно, первой применила многокадровый захват на Android с HDR+ еще на Nexus 5, но Samsung, наконец, нашла способ превзойти Google и в то же время предоставить лучшее аппаратное обеспечение камеры.

Samsung действительно нацелилась на то, чтобы сделать свой смартфон лучшей моделью для любителей фотографии в 2022 году. Я сам во многом выбираю телефон по принципу хорошей камеры, ведь во многом другом они очень похожи. Именно поэтому явные намерения Samsung преуспеть не могут не подкупать.

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Важно ли количество мегапикселей в камере

Хотя мегапиксели могут сделать хорошо освещенную фотографию более четкой и наполненной мелкими деталями, они также могут внести в изображение много шума. Именно это обычно и происходит. Вот тут мы и подходим к тому, что может дать Adaptive Pixel для ваших фотографий, и может ли вообще. Но пока постоим немного в сторонке и обсудим, как обстоят дела у других производителей.

В течение многих лет сенсоры камер росли в размерах и количестве мегапикселей. Но запредельное разрешение, за которым гонятся производители, часто просто портит фотографии в обычных условиях. Проще говоря, пиксель меньшего размера физически не может поглощать столько же света, сколько пиксель бОльшего размера. Это физика, и обманывать ее пока никто не научился.

Поэтому такие компании, как Samsung, Google, Huawei и другие, обратились к двум основным способам решения этой проблемы — объединению пикселей и захвату нескольких кадров. Оба метода дали впечатляющие результаты, но большинство телефонов, несмотря на большой размер сенсора, по-прежнему выдают 12 Мп изображение. В целом, большее разрешение нужно только для печати на больших форматах. Для социальных сетей и просмотра фотографий на телефоне 12 Мп более чем хватит. Но большего-то хочется, не так ли?

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Как работает Adaptive Pixel от Samsung

С технологией Adaptive Pixel Samsung использует как многокадровый захват, так и объединение пикселей, а также третью совершенно новую концепцию — добавление необработанного 50 Мп или 108 Мп изображения.

То, что нам показали в качестве рекламы Adaptive Pixel, действительно впечатляет. По сути, сделав яркую 12 Мп фотографию и объединив ее с детализированной фотографией, Galaxy S22 должен создавать не только более четкие картинки в любых условиях освещения, но и в целом фото должны быть более красивыми.

Несмотря на то, что многокадровый захват и объединение пикселей обеспечивают более яркие и менее шумные фотографии, конечным результатом часто является фотография, которая выглядит неестественно яркой. Хотя это и хорошо для некоторых ситуаций, но хранить весь свой фотоархив в таком формате — это плохо. Сцена должна быть такой, какой она была на самом деле. Не ярче, не темнее и не менее детальной.

Новый подход Samsung может гарантировать, что все три условия будут выполняться гораздо чаще, чем у любого другого телефона. Даже Pixel 6 с его отличной камерой нередко неправильно передает ночную сцену. Что уже говорить об остальных производителях.

108 Мп фотография будет более темной, поскольку в ней не используются все приемы, о которых мы говорили выше. Но технология Adaptive Pixel позволяет совместить лучшее из обоих миров в красиво освещенной, хорошо сбалансированной фотографии с множеством деталей. Между тем, многокадровая фотография с объединением пикселей будет иметь более низкое разрешение, но станет очень яркой. Часто даже слишком яркой.

В результате получается фотография с разрешением 108 Мп или 50 Мп — в зависимости от того, используете ли вы S22 Ultra или S22/S22+ — которая сочетает в себе лучшее из мира высокой четкости и высокой яркости.

Еще Galaxy S21 и остальная часть линейки 2021 года добились огромных успехов, и заставили многих скептиков, включая меня, поверить в то, что они научились делать камеры. Даже Galaxy Z Fold 3 показывал отличные результаты, хотя с точки зрения фото в него я верил меньше всего. В этом году Samsung добавила еще больше возможностей на основе искусственного интеллекта в линейку Galaxy S22, что должно еще больше укрепить доверие к ее флагманам.

Во-первых, новая функция Adaptive Pixel полностью автоматизирована. Это означает, что вам не придется беспокоиться о переключении режимов. Вы не забудете включить нужную настройку и не испортите кадр. Во-вторых, Samsung продолжила работу над такими задачами, как идентификация лиц, которая должна помочь сделать их красивыми и четкими на снимках, сделанных в динамичных сценах.

Что нового в камере Galaxy S22

Для селфи Samsung добавила две новые функции: стереокарту глубины с искусственным интеллектом и селфи с ночным портретом. Тут тоже применяется многокадровая съемка для улучшения конечного результата.

Стереокарта глубины AI гарантирует, что эти портретные снимки получат более точное размытие фона, используя возможности искусственного интеллекта для идентификации объектов вокруг лица человека. Затем эти данные используются, чтобы помочь телефону лучше обрабатывать то, что на самом деле находится на заднем плане. В итоге волос, предметы одежды или украшения не будут размыты.

Многие из усилий компании могут показаться излишними на первый взгляд, но все они в сумме дают надежду, что новый телефон будет просто фантастическим с точки зрения камеры. Конечно, мы его еще детально проверим, как только он появится в продаже, но пока все выглядит как-то даже слишком хорошо. Даже не слушая красивые речи, а просто вдумавшись в то, что говорят сухие факты, возникают мысли, что перед нами лидер мобильной фотографии 2022. Но время расставит все на свои места.