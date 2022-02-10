Galaxy Tab S8 — лучшие планшеты на Android, которые никто не купит

Несмотря на то что лучшие планшеты на рынке делает именно Apple, почётное второе место занимает Samsung. И то лишь потому, что их основу составляет не iOS, а Android, которая, как ни крути, далеко не так хорошо адаптирована для устройств с большими экранами. Но не самую удачную программную основу самсунговские «таблетки» с лихвой компенсирует превосходная аппаратная начинка. Вот возьмите хотя бы новые Galaxy Tab S8, которые Samsung представила на презентации Galaxy Unpacked 2022. Это же супер-планшеты.

Начнём с того, что Galaxy Tab S8 — это не один планшет, а целый модельный ряд, состоящий из нескольких устройств топового уровня с соответствующим их классу парадным обеспечением. Всего линейка состоит из трёх «таблеток».

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Это классическая версия, которая так и называется — Galaxy Tab S8 с диагональю экрана 11 дюймов, средняя — Galaxy Tab S8+ с экраном на 12,4 дюйма и старшая — 14,6-дюймовая Galaxy Tab S8 Ultra . Но обо всём по порядку.

Планшет Samsung Galaxy Tab S8

Все три планшета выполнены в едином стиле. То есть визуально они ничем не отличаются друг от друга, если не обращать внимания на размеры. Это тонкие металлические «таблетки» с экраном почти во всю переднюю панель и тоненькими рамками по краям.

Выглядит такое сочетание — во многом из-за минимальной толщины — очень впечатляюще. Особенно круто выглядит старшая версия, у которой соотношение толщины корпуса и площади дисплея самое низкое.

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Дисплей. Он тут шикарен. Даже iPad Pro 12.9 с miniLED-матрицей не может сравниться с ним по качеству. Во всех трёх планшетах Samsung установлена Super AMOLED-панель с настоящим чёрным цветом, поддержкой Always On Display, высокой энергоэффективностью и всеми вытекающими из этого преимуществами.

Не отталкивает даже выемка в верхней части экрана. Она тут явно была нужна как реверанс в сторону Apple, но в целом хуже от этого планшет не выглядит. На чёрном фоне её и вовсе не заметить.

Характеристики Galaxy Tab S8

Сам бы я не раздумывая взял старшую версию Galaxy Tab S8 Ultra. Потому что почти 15-дюймовый экран SuperAMOLED с частотой обновления 120 Гц — это мега-круто. На таком одно удовольствие смотреть фильмы, видео на YouTube и просто серфить в интернете или даже играть.

Про многозадачность, которая позволяет размещать на экране окна сразу нескольких приложений, меняя их размеры по своему усмотрению, я уже не говорю. Но потом я узнал, во сколько Samsung оценила это добро, и всё желание что-либо покупать сразу отпало.

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Мне даже перестали быть интересны характеристики новинки. Так что перечислю их лишь бегло. Основные характеристики Galaxy Tab S8 совпадают у всех трёх моделей, но и есть и кое-какие отличия, связанные с габаритами:

Процессор — Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей — 11, 12.4, 14.6 дюйма, 120 Гц

Аккумулятор — 8000, 10 090, 11 200 мА*ч

Память — 8/128, 8/256 ГБ

Камера — 13/6 Мп (основная), 12/12 Мп (фронталка)

Мощность зарядки — 45 Вт

Платформа — One UI 4.0 (Android 12)

Цены — 64 990, 81 990, 106 990 рублей

Андроид-планшет для рисования

Как и полагается топовым планшетам на Андроид, все три Galaxy Tab S8 будут поддерживать умное перо S Pen. В принципе, вещь полезная, но далеко не всем. Например, для меня это просто факультативный аксессуар, который я бы покупать не стал ни за что. Так что было бы логичнее просто начать продавать стилусы отдельно от планшета.

Думаю, это позволило бы сэкономить хотя бы долларов 50, а то и больше. Всё-таки это не обычная палочка, а умное перо с распознаванием силы нажатия и прочими примочками. Так что, Samsung, бери пример с Apple.

Помимо стилуса для планшета предусмотрен ещё один аксессуар, правда, теперь уже платный. Это внешняя клавиатура-подставка вроде той, что Apple предлагает докупать для iPad Pro — Magic Keyboard. Она призвана подчеркнуть ориентацию Galaxy Tab S8 на профессиональный сегмент.

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Но визуальное сходство с компьютером — это ещё не всё. Не спасают даже собственные доделки Android со стороны Samsung, которые вроде как расширяют возможности ОС. По факту пользоваться таким сетапом для работы неудобно по двум причинам:

Во-первых, Android, в отличие от iPad, чрезвычайно ограничен с функциональной и софтверной точек зрения, поскольку не имеет многих фишек, характерных для iPadOS, которые делают его более-менее приближенным к компьютеру;

Во-вторых, пользоваться таким сочетанием можно только за столом, что в принципе сужает количество сценариев применения сетапа. Ведь многим из нас приходится время от времени открывать ноутбук и работать с ним на коленях. Тут это просто не сработает.

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Каким бы технически продвинутым и привлекательным внешне ни был Galaxy Tab S8, меня не покидает стойкое ощущение, что это будет очень нишевое устройство. В первую очередь из-за цены и позиционирования. Samsung пытается играть в производителя продвинутых устройств для работы.

Но ограниченный ассортимент профессионального софта, мобильное железо и Android, которая в принципе довольно слабо приспособлена для больших экранов, практически гробят проект на корню.

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Я уже не говорю про цену Galaxy Tab S8. Если бы Ultra-версия стоила как базовая модель — даже без стилуса и с процессором попроще — я бы купил его не задумываясь. Огромный и качественный экран — это моя слабость, и, я уверен, не только моя.

В этом случае аудитория новых планшетов Samsung разрослась бы мгновенно. Но с текущими недостатками новинки обещают так и остаться нишевыми устройствами, которые купят 3,5 человека, и то только потому, что скорее всего являются фанатами бренда. А по мне, так лучшими планшетами по-прежнему остаются iPad. На них я бы и обращал внимание при выборе.