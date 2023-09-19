Правда ли, что в России подорожали смартфоны? Сравниваем цены весной и осенью 2023 года

Летом этого года активно обсуждалось подорожание смартфонов в России. Многие эксперты сходились во мнении, что стоимость мобильных устройств к осени вырастет в среднем на 10-20%, и мы даже выпускали специальный материал, где рекомендовали не затягивать с покупкой. Первый осенний месяц перевалил за экватор, а это — отличный повод разобраться, как изменилась цена смартфонов, а также понять, нужно ли сейчас обновляться, или стоит дождаться лучших времен.

Сколько стоят смартфоны в России

В качестве отправной точки предлагаю взять май 2023 года. В течение этого месяца мы выпустили сразу несколько подборок лучших смартфонов в своих ценовых категориях:

Давайте сравним стоимость устройств тогда и сейчас, отталкиваясь от самых выгодных предложений на Яндекс Маркете. Все данные сведены в таблицу.

Смартфон Цена весной Цена осенью Изменение realme C30 4 990 ₽ 8 990 ₽ +80% TCL 30 9 190 ₽ 9 280 ₽ +1% TECNO Spark 9 Pro 9 895 ₽ 14 490 ₽ +46% vivo Y35 9 799 ₽ 11 999 ₽ +22% vivo V25e 19 999 ₽ 21 990 ₽ +10% realme 10 14 599 ₽ 16 990 ₽ +16% TECNO Camon 19 Pro 15 990 ₽ 16 990 ₽ +6% Redmi Note 11 Pro+ 5G 24 990 ₽ 27 490 ₽ +10% Samsung Galaxy A53 27 200 ₽ 31 110 ₽ +14% Xiaomi 12 Lite 27 500 ₽ 27 190 ₽ -1%

За исключением смартфона Xiaomi 12 Lite стоимость других моделей действительно увеличилась. Средний прирост составил 23%, что, в целом, совпадает с прогнозом экспертов. Конечно, можно скептически относиться к методике сравнения (все-таки в расчет бралась минимальная цена на отдельной торговой площадке), однако динамика очевидна.

Пример смартфона realme C30 показывает нам, что многие магазины снижают размер скидки, формально не увеличивая стоимость. Рекомендованная цена этой модели — 11 990 ₽, но в течение весны и лета 2023 года она продавалась с большим дисконтом. Это стандартная практика для китайских смартфонов. Производители специально завышают цены на старте, чтобы в дальнейшем привлекать внимание огромными скидками.

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Даже если отбросить в сторону впечатляющее увеличение стоимости realme C30 и смартфона TECNO Spark 9 Pro, то устройства подорожали более чем на 10%. С чем это связано и что нас ждет в будущем?

Почему дорожают смартфоны

Ситуация с подорожанием телефонов, которая прослеживается с мая по сентябрь 2023 года, в большей мере объясняется изменением курса доллара по отношению к рублю. Если весной за $1 давали 76 ₽, то сейчас — 96 ₽ (прирост 27%).

В некоторых магазинах остаются партии устройств, закупленных по старым ценам, да и старые модели перед выходом новых всегда теряют в цене. Эти факторы сдерживают подорожание смартфонов в России, и не дают их стоимости в одночасье улететь в космос.

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К сожалению, никто не может дать точный прогноз, как себя будет чувствовать национальная валюта в будущем. По мнению одних экспертов, рубль постоянно укрепляется, а по мнению других уже давно за $1 должны давать 200 ₽, так что в такой неразберихе сложно давать прогнозы даже будучи специалистом в области, не говоря уже о нас.

Но в любом случае смартфоны продолжат дорожать, и дело тут отнюдь не только в курсе валют. Постоянно растут в цене комплектующие, что неминуемо сказывается и на стоимости конечного продукта. Если Xiaomi 12 на глобальном рынке продавали за $749, то цена Xiaomi 13 без учета скидок составляет $999. И это довольно старая тенденция, которая прослеживается не первый год (со слезами вспоминаем Xiaomi Mi 9 за $449).

Как сэкономить на покупке смартфона в 2023 году

Одно можно сказать точно: дешеветь техника не будет. Поэтому нужно стараться извлекать выгоду из того, что имеем. Хороший вариант сейчас — покупка смартфона на МегаМаркете, где почти за каждую модель можно получить огромный кэшбэк вплоть до 50% от заявленной цены.

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Не стоит откладывать покупку, если уже сейчас есть потребность в новом устройстве. Вместе с тем нет смысла закупаться впрок, полагая, будто в будущем вы не сможете позволить себе смартфон. Новые модели всегда лучше предыдущих, а потому разница в цене будет компенсирована апгрейдом начинки.