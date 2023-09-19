Правда ли, что в России подорожали смартфоны? Сравниваем цены весной и осенью 2023 года

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Герман Вологжанин

Летом этого года активно обсуждалось подорожание смартфонов в России. Многие эксперты сходились во мнении, что стоимость мобильных устройств к осени вырастет в среднем на 10-20%, и мы даже выпускали специальный материал, где рекомендовали не затягивать с покупкой. Первый осенний месяц перевалил за экватор, а это — отличный повод разобраться, как изменилась цена смартфонов, а также понять, нужно ли сейчас обновляться, или стоит дождаться лучших времен.

Правда ли, что в России подорожали смартфоны? Сравниваем цены весной и осенью 2023 года. Вы заметили, как за прошедшее время изменилась стоимость смартфонов? Фото.

Вы заметили, как за прошедшее время изменилась стоимость смартфонов?

Сколько стоят смартфоны в России

В качестве отправной точки предлагаю взять май 2023 года. В течение этого месяца мы выпустили сразу несколько подборок лучших смартфонов в своих ценовых категориях:

Давайте сравним стоимость устройств тогда и сейчас, отталкиваясь от самых выгодных предложений на Яндекс Маркете. Все данные сведены в таблицу.

СмартфонЦена веснойЦена осеньюИзменение
realme C304 990 ₽8 990 ₽+80%
TCL 309 190 ₽9 280 ₽+1%
TECNO Spark 9 Pro9 895 ₽14 490 ₽+46%
vivo Y359 799 ₽11 999 ₽+22%
vivo V25e19 999 ₽21 990 ₽+10%
realme 1014 599 ₽16 990 ₽+16%
TECNO Camon 19 Pro15 990 ₽16 990 ₽+6%
Redmi Note 11 Pro+ 5G24 990 ₽27 490 ₽+10%
Samsung Galaxy A5327 200 ₽31 110 ₽+14%
Xiaomi 12 Lite27 500 ₽27 190 ₽-1%

За исключением смартфона Xiaomi 12 Lite стоимость других моделей действительно увеличилась. Средний прирост составил 23%, что, в целом, совпадает с прогнозом экспертов. Конечно, можно скептически относиться к методике сравнения (все-таки в расчет бралась минимальная цена на отдельной торговой площадке), однако динамика очевидна.

Сколько стоят смартфоны в России. Xiaomi 12 Lite все еще продается, и своих денег он точно стоит. Фото.

Xiaomi 12 Lite все еще продается, и своих денег он точно стоит

Пример смартфона realme C30 показывает нам, что многие магазины снижают размер скидки, формально не увеличивая стоимость. Рекомендованная цена этой модели — 11 990 ₽, но в течение весны и лета 2023 года она продавалась с большим дисконтом. Это стандартная практика для китайских смартфонов. Производители специально завышают цены на старте, чтобы в дальнейшем привлекать внимание огромными скидками.

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Даже если отбросить в сторону впечатляющее увеличение стоимости realme C30 и смартфона TECNO Spark 9 Pro, то устройства подорожали более чем на 10%. С чем это связано и что нас ждет в будущем?

Почему дорожают смартфоны

Ситуация с подорожанием телефонов, которая прослеживается с мая по сентябрь 2023 года, в большей мере объясняется изменением курса доллара по отношению к рублю. Если весной за $1 давали 76 ₽, то сейчас — 96 ₽ (прирост 27%).

Почему дорожают смартфоны. Курс доллара напрямую влияет на стоимость смартфонов в России. Фото.

Курс доллара напрямую влияет на стоимость смартфонов в России

В некоторых магазинах остаются партии устройств, закупленных по старым ценам, да и старые модели перед выходом новых всегда теряют в цене. Эти факторы сдерживают подорожание смартфонов в России, и не дают их стоимости в одночасье улететь в космос.

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К сожалению, никто не может дать точный прогноз, как себя будет чувствовать национальная валюта в будущем. По мнению одних экспертов, рубль постоянно укрепляется, а по мнению других уже давно за $1 должны давать 200 ₽, так что в такой неразберихе сложно давать прогнозы даже будучи специалистом в области, не говоря уже о нас.

Почему дорожают смартфоны. Смартфоны будут дорожать с любым курсом. Фото.

Смартфоны будут дорожать с любым курсом

Но в любом случае смартфоны продолжат дорожать, и дело тут отнюдь не только в курсе валют. Постоянно растут в цене комплектующие, что неминуемо сказывается и на стоимости конечного продукта. Если Xiaomi 12 на глобальном рынке продавали за $749, то цена Xiaomi 13 без учета скидок составляет $999. И это довольно старая тенденция, которая прослеживается не первый год (со слезами вспоминаем Xiaomi Mi 9 за $449).

Как сэкономить на покупке смартфона в 2023 году

Одно можно сказать точно: дешеветь техника не будет. Поэтому нужно стараться извлекать выгоду из того, что имеем. Хороший вариант сейчас — покупка смартфона на МегаМаркете, где почти за каждую модель можно получить огромный кэшбэк вплоть до 50% от заявленной цены.

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Не стоит откладывать покупку, если уже сейчас есть потребность в новом устройстве. Вместе с тем нет смысла закупаться впрок, полагая, будто в будущем вы не сможете позволить себе смартфон. Новые модели всегда лучше предыдущих, а потому разница в цене будет компенсирована апгрейдом начинки.

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