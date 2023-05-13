Лучшие смартфоны до 20000 рублей. Рейтинг 2023 года

Когда речь заходит о выборе нового смартфона, в поле зрения большинства пользователей попадают именно модели до 20000 рублей. Ведь 20 тысяч — это одновременно и психологический барьер, и сумма, за которую можно приобрести неплохой аппарат, способный обеспечить стабильную работу на протяжении 3-4 лет с момента покупки. Сегодня посмотрим на лучшие смартфоны до 20000 рублей, доступные как в России, так и на AliExpress.

Новый смартфон POCO X5 5G

Открывает наш рейтинг смартфонов до 20000 рублей новая модель POCO X5 5G, поступившая в продажу весной 2023 года. За сравнительно небольшую сумму этот аппарат предлагает сочный AMOLED-экран с пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 120 Гц, шустрый процессор Snapdragon 695, набирающий свыше 400 тысяч баллов в тесте AnTuTu, а также емкий аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой в комплекте.

Цена: от 16 200 ₽

POCO X5 5G на AliExpress

POCO X5 5G на Яндекс Маркете

Ни к качеству экрана, ни к скорости работы, ни к автономности смартфона POCO X5 придраться невозможно. Это сбалансированный девайс, имеющий помимо прочего многофункциональную камеру, дополненную сверхширокоугольным объективом и макро-модулем. К минусам можно отнести разве что посредственную фронталку и отсутствие стереодинамиков, что, впрочем, является недостатком большинства телефонов до 20 тысяч рублей.

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Где купить Redmi Note 12 5G

Смартфон Redmi Note 12 5G очень похож на POCO X5 5G. У него такой же экран, аналогичные камеры, аккумулятор и скорость зарядки. Отличия заключаются только в оболочке, цене и выборе процессора. Откровенно говоря, в этом отношении Redmi Note 12 5G уступает своему конкуренту.

Цена: от 17 500 ₽

Redmi Note 12 5G на AliExpress

Redmi Note 12 5G на Яндекс Маркете

При том, что цена Redmi Note 12 5G на 1-2 тысячи рублей выше в сравнении со стоимостью POCO X5 5G, он работает на чуть менее мощном процессоре Snapdragon 4 Gen 1. По сути, это тот же Snapdragon 695 с урезанными частотами (2.0 ГГц вместо 2.2 ГГц). На скорости работы данный факт почти не сказывается, зато в плане автономности Redmi Note 12 5G способен предложить на пару часов больше работы в режиме просмотра видео и веб-серфинга. Что касается оболочки, то здесь из коробки установлена MIUI 14 без сомнительного POCO Launcher.

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vivo V25e — смартфон с оптической стабилизацией

vivo V25e вполне заслуживает того, чтобы называться лучшим смартфоном до 20000 рублей. Почему? Да хотя бы по причине наличия оптической стабилизации камеры, которая является большой редкостью в данном ценовом сегменте. Этот факт делает из vivo V25e хороший аппарат для съемки на ходу.

Цена: от 19 999 ₽

vivo V25e на AliExpress

vivo V25e на Яндекс Маркете

Помимо достойной камеры (правда, без сверхширика) этот представитель рейтинга телефонов до 20000 рублей готов предложить мощный и энергоэффективный процессор Helio G99, AMOLED-экран с частотой 90 Гц и 44-ваттную зарядку, восстанавливающую энергию аккумулятора на 58% всего за 30 минут. Но есть недостатки, привычные для большинства смартфонов vivo: отсутствие стереодинамиков и дребезжащий вибромотор.

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Характеристики телефона realme 10

Если вы хотите купить телефон до 20000 рублей, но при этом не прочь сэкономить, присмотритесь к realme 10. В базовой версии 4/128 Гб он стоит меньше 15 тысяч, а за эти деньги вы получаете процессор Helio G99, как у более дорогого vivo V25e, и AMOLED-экран с частотой 90 Гц.

Цена: от 14 599 ₽

realme 10 на AliExpress

realme 10 на Яндекс Маркете

Одним из недостатков смартфона является камера realme 10. Нельзя сказать, что она ужасная, но при сравнении снимков, сделанных на эту модель и vivo V25e, вы однозначно отдадите преимущество более дорогому устройству. Также, в отличие от POCO X5 5G и Redmi Note 12 5G, здесь нет сверхширокоугольного модуля. Зато присутствует аккумулятор на 5000 мАч и 33-ваттная зарядка в комплекте.

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TECNO Camon 19 Pro — смартфон с оптическим зумом

Если vivo V25e является редким представителем телефонов 2023 года до 20000 рублей с OIS, то TECNO Camon 19 Pro имеет еще более нетипичную для подобного класса устройств фишку — оптический зум камеры. Эта модель способна делать фото с двукратным приближение без кропа, что обычно является прерогативой дорогих смартфонов.

Цена: от 15 990 ₽

Купить TECNO Camon 19 Pro

При этом ждать, что камера TECNO Camon 19 Pro выдает снимки флагманского уровня, не стоит. Смартфон фотографирует на уровне POCO X5, а от других представителей рейтинга отличается наличием IPS-экрана и менее энергоэффективным процессором Helio G95. Кроме того, TECNO Camon 19 Pro — настоящая лопата, которую будет неудобно держать в маленькой руке.

Бонус: смартфон Redmi Note 10 Pro

Отвечая на вопрос, какой телефон до 20000 рублей купить, мы старались рассматривать модели 2023 года, а также те, которые вышли не более 12 месяцев назад. Однако все равно нельзя не напомнить о Redmi Note 10 Pro. Хотя аппарат вышел еще весной 2021 года, он до сих пор возглавляет топ смартфонов до 20000 рублей.

Цена: от 13 900 ₽

Redmi Note 10 Pro на Яндекс Маркете

Redmi Note 10 Pro на AliExpress

В отличие от других представителей рейтинга, смартфон Redmi Note 10 Pro оснащен стереодинамиками, умеет записывать видео в 4K, а его 108-мегапиксельная камера снимает даже чуть лучше vivo V25e с оптической стабилизацией. Нюанс только один. Поскольку модель вышла 2 года назад, в лучшем случае она обновится до Android 14, после чего поддержка устройства апдейтами прекратится. Впрочем, это не критично, а процессор Snapdragon 732G во всех сценариях показывает себя не хуже Helio G99 или Snapdragon 695.