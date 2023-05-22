Рейтинг смартфонов до 30000 рублей, которые стоит купить в 2023 году

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Герман Вологжанин

Споры о том, сколько должен стоить смартфон, никогда не прекратятся. Однако можно с уверенностью сказать, что дорогие модели нужны далеко не каждому, а слишком дешевые не удовлетворят потребности даже непритязательных пользователей, которые будут регулярно сталкиваться с тормозами и лагами. Если вы из тех, кто не готов отдавать слишком много денег за аппарат премиального уровня, но одновременно с этим хочет получить устройство с классным экраном, производительным процессором и хорошей камерой, ваш выбор — смартфон до 30000 рублей. Именно о таких моделях мы сегодня и поговорим, рассмотрев лучшие предложения, заслуживающие внимания в 2023 году.

Рейтинг смартфонов до 30000 рублей, которые стоит купить в 2023 году. 30 тысяч рублей — оптимальная цена для смартфона в 2023 году. Фото.

30 тысяч рублей — оптимальная цена для смартфона в 2023 году

Водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy A53 5G

Наш топ смартфонов до 30000 рублей открывает прошлогодняя модель компании Samsung, которая с недавнего времени старается наделять устройства среднего класса флагманскими фишками. Чем же так интересен Galaxy A53 5G? Во-первых, это смартфон с влагозащитой по стандарту IP67, и ни один производитель не способен предложить ничего подобного в ценовой категории до 30 тысяч. Во-вторых, основная камера Samsung Galaxy A53 оснащена системой оптической стабилизации изображения, позволяющей делать четкие снимки даже на ходу и при слабом освещении.

Водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy A53 5G. Только Samsung выпускает недорогие смартфоны с влагозащитой. Фото.

Только Samsung выпускает недорогие смартфоны с влагозащитой

Цена: от 27 200 ₽

Samsung Galaxy A53 5G в России

Samsung Galaxy A53 5G на AliExpress

Имея на борту аккумулятор емкостью 5000 мАч и энергоэффективный процессор Exynos 1280, выполненный по техпроцессу 5 нм и набирает более 400 тысяч баллов в AnTuTu, Galaxy A53 демонстрирует отличные результаты автономности: почти 20 часов непрерывного просмотра видео. Дополняет картину сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а слегка подпортить впечатление может разве что скудный комплект поставки без адаптера питания и посредственная оптимизация чипсета Exynos в играх. Впрочем, вряд ли хоть один мобильный геймер рассматривал бы Galaxy A53 в качестве покупки, ну а быстрая зарядка для Samsung стоит не так уж и дорого, в чем вы можете убедиться, взглянув на нашу подборку.

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Redmi Note 12 Pro+ 5G — смартфон с хорошей камерой

Если вы любите считать деньги и хотите получить от телефона до 30000 рублей максимум возможностей, то без каких-либо размышлений покупайте Redmi Note 12 Pro+ 5G. Да, он не может похвастать влагозащитой IP67, но по всем остальным характеристикам эта модель существенно опережает упомянутый ранее Samsung Galaxy A53 5G, предлагая владельцу:

  • более яркий экран (900 нит вместо 800 нит);
  • сверхчеткую камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией;
  • чуть более производительный процессор Dimensity 1080;
  • 120-ваттную зарядку в комплекте (от 0% до 100% за 19 минут);
  • 8/256 Гб памяти в базовой версии.

Смартфон Redmi Note 12 Pro+ 5G — это торжество баланса. Ведь за 30 тысяч рублей вы одновременно получаете и классный экран, и основную камеру без преувеличения флагманского уровня, и довольно производительный процессор, и емкий аккумулятор с невероятно быстрой зарядкой. Придраться просто не к чему.

Redmi Note 12 Pro+ 5G — смартфон с хорошей камерой. Пожалуй, лучший смартфон до 30 тысяч рублей. Фото.

Пожалуй, лучший смартфон до 30 тысяч рублей

Цена: от 28 520 ₽

Redmi Note 12 Pro+ 5G в России

Redmi Note 12 Pro+ 5G на AliExpress

Вместе с тем, рассматривая в 2023 году лучшие смартфоны до 30000 рублей, также обратите внимание на похожую модель без приставки «Plus» — Redmi Note 12 Pro 5G. В техническом плане она отличается только чуть менее впечатляющей камерой (но с OIS) и зарядкой не на 120 Вт, а на 67 Вт. Цена Redmi Note 12 Pro 5G стартует с отметки в 24 тысячи рублей.

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Мощный смартфон POCO F4

Если предыдущий представитель рейтинга телефонов до 30000 рублей предлагает оптимальный баланс характеристик, то в POCO F4 основной упор сделан на производительность. Девайс оснащен не самым новым, но до сих пор очень мощным процессором Snapdragon 870, чей результат в тесте AnTuTu достигает почти 700 тысяч баллов. Это феноменальный показатель, учитывая тот факт, что купить POCO F4 сейчас можно менее чем за 25 тысяч рублей.

Мощный смартфон POCO F4. Идеальный смартфон для любителей мобильных игр. Фото.

Идеальный смартфон для любителей мобильных игр

Цена: от 24 200 ₽

POCO F4 в России

POCO F4 на AliExpress

Для достижения такой цены при разработке смартфона POCO пришлось немного сэкономить на камере, поставив 64-мегапиксельный сенсор с OIS, который обеспечивает качество снимков на уровне Galaxy A53, а также предложив зарядку на 67 Вт (от 0% до 100% за 38 минут). При этом в вашем распоряжении крутой AMOLED-экран с пиковой яркостью 1300 нит и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Удобный смартфон Xiaomi 12 Lite

Все модели, о которых мы говорили ранее — лопаты, в чем нет ничего удивительного. Нельзя сказать, что Xiaomi 12 Lite в полной мере компактный смартфон, но в руках его держать определенно удобнее, чем POCO F4 или Galaxy A53. Ширина его корпуса составляет 73.7 мм, а вес — всего 173 грамма. В то же время и характеристики Xiaomi 12 Lite вас вряд ли разочаруют.

Удобный смартфон Xiaomi 12 Lite. Небольшой телефон, который просто приятно держать в руке. Фото.

Небольшой телефон, который просто приятно держать в руке

Цена: от 27 500 ₽

Xiaomi 12 Lite в России

Xiaomi 12 Lite на AliExpress

Этот смартфон до 30000 рублей работает на, возможно, самом сбалансированном процессоре Snapdragon 778G. По уровню производительности он лишь немного уступает Snapdragon 870 и является более энергоэффективным, а потому аккумулятор на 4300 мАч не должен вас смущать. Одна из главных фишек Xiaomi 12 Lite — 32-мегапиксельная фронтальная камера с двойной подсветкой и автофокусировкой по глазам. Кроме нее девайс предлагает основу на 108 Мп с кучей режимов съемки от длинной выдержки до клонирования.

realme 10 Pro+ 5G — смартфон с изогнутым экраном

Также за звание лучшего телефона 2023 года до 30000 рублей готов поспорить realme 10 Pro+ 5G. От прочих моделей этот девайс отличает изогнутый экран, что обычно является прерогативой флагманов. Его наличие делает realme 10 Pro+ 5G таким же удобным при использовании, как и Xiaomi 12 Lite, поэтому всем, кому надоели лопаты с плоскими гранями, обязательно стоит присмотреться к смартфону realme.

realme 10 Pro+ 5G — смартфон с изогнутым экраном. Несмотря на компактный корпус, realme 10 Pro+ 5G имеет аккумулятор на 5000 мАч. Фото.

Несмотря на компактный корпус, realme 10 Pro+ 5G имеет аккумулятор на 5000 мАч

Цена: от 26 750 ₽

realme 10 Pro+ 5G в России

realme 10 Pro+ 5G на AliExpress

Техническое оснащение смартфона realme 10 Pro+ 5G не уступает его дизайну и эргономике. Устройство работает на процессоре Dimensity 1080, уже знакомом по Redmi Note 12 Pro+ 5G, а еще имеет 108-мегапиксельную камеру, стереодинамики и очень классный вибромотор с качеством тактильной отдачи на уровне настоящего Taptic Engine.

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