Рейтинг смартфонов до 30000 рублей, которые стоит купить в 2023 году

Споры о том, сколько должен стоить смартфон, никогда не прекратятся. Однако можно с уверенностью сказать, что дорогие модели нужны далеко не каждому, а слишком дешевые не удовлетворят потребности даже непритязательных пользователей, которые будут регулярно сталкиваться с тормозами и лагами. Если вы из тех, кто не готов отдавать слишком много денег за аппарат премиального уровня, но одновременно с этим хочет получить устройство с классным экраном, производительным процессором и хорошей камерой, ваш выбор — смартфон до 30000 рублей. Именно о таких моделях мы сегодня и поговорим, рассмотрев лучшие предложения, заслуживающие внимания в 2023 году.

Водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy A53 5G

Наш топ смартфонов до 30000 рублей открывает прошлогодняя модель компании Samsung, которая с недавнего времени старается наделять устройства среднего класса флагманскими фишками. Чем же так интересен Galaxy A53 5G? Во-первых, это смартфон с влагозащитой по стандарту IP67, и ни один производитель не способен предложить ничего подобного в ценовой категории до 30 тысяч. Во-вторых, основная камера Samsung Galaxy A53 оснащена системой оптической стабилизации изображения, позволяющей делать четкие снимки даже на ходу и при слабом освещении.

Цена: от 27 200 ₽

Samsung Galaxy A53 5G в России

Samsung Galaxy A53 5G на AliExpress

Имея на борту аккумулятор емкостью 5000 мАч и энергоэффективный процессор Exynos 1280, выполненный по техпроцессу 5 нм и набирает более 400 тысяч баллов в AnTuTu, Galaxy A53 демонстрирует отличные результаты автономности: почти 20 часов непрерывного просмотра видео. Дополняет картину сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а слегка подпортить впечатление может разве что скудный комплект поставки без адаптера питания и посредственная оптимизация чипсета Exynos в играх. Впрочем, вряд ли хоть один мобильный геймер рассматривал бы Galaxy A53 в качестве покупки, ну а быстрая зарядка для Samsung стоит не так уж и дорого, в чем вы можете убедиться, взглянув на нашу подборку.

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Redmi Note 12 Pro+ 5G — смартфон с хорошей камерой

Если вы любите считать деньги и хотите получить от телефона до 30000 рублей максимум возможностей, то без каких-либо размышлений покупайте Redmi Note 12 Pro+ 5G. Да, он не может похвастать влагозащитой IP67, но по всем остальным характеристикам эта модель существенно опережает упомянутый ранее Samsung Galaxy A53 5G, предлагая владельцу:

более яркий экран (900 нит вместо 800 нит);

сверхчеткую камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией;

чуть более производительный процессор Dimensity 1080 ;

; 120-ваттную зарядку в комплекте (от 0% до 100% за 19 минут);

8/256 Гб памяти в базовой версии.

Смартфон Redmi Note 12 Pro+ 5G — это торжество баланса. Ведь за 30 тысяч рублей вы одновременно получаете и классный экран, и основную камеру без преувеличения флагманского уровня, и довольно производительный процессор, и емкий аккумулятор с невероятно быстрой зарядкой. Придраться просто не к чему.

Цена: от 28 520 ₽

Redmi Note 12 Pro+ 5G в России

Redmi Note 12 Pro+ 5G на AliExpress

Вместе с тем, рассматривая в 2023 году лучшие смартфоны до 30000 рублей, также обратите внимание на похожую модель без приставки «Plus» — Redmi Note 12 Pro 5G. В техническом плане она отличается только чуть менее впечатляющей камерой (но с OIS) и зарядкой не на 120 Вт, а на 67 Вт. Цена Redmi Note 12 Pro 5G стартует с отметки в 24 тысячи рублей.

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Мощный смартфон POCO F4

Если предыдущий представитель рейтинга телефонов до 30000 рублей предлагает оптимальный баланс характеристик, то в POCO F4 основной упор сделан на производительность. Девайс оснащен не самым новым, но до сих пор очень мощным процессором Snapdragon 870, чей результат в тесте AnTuTu достигает почти 700 тысяч баллов. Это феноменальный показатель, учитывая тот факт, что купить POCO F4 сейчас можно менее чем за 25 тысяч рублей.

Цена: от 24 200 ₽

POCO F4 в России

POCO F4 на AliExpress

Для достижения такой цены при разработке смартфона POCO пришлось немного сэкономить на камере, поставив 64-мегапиксельный сенсор с OIS, который обеспечивает качество снимков на уровне Galaxy A53, а также предложив зарядку на 67 Вт (от 0% до 100% за 38 минут). При этом в вашем распоряжении крутой AMOLED-экран с пиковой яркостью 1300 нит и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Удобный смартфон Xiaomi 12 Lite

Все модели, о которых мы говорили ранее — лопаты, в чем нет ничего удивительного. Нельзя сказать, что Xiaomi 12 Lite в полной мере компактный смартфон, но в руках его держать определенно удобнее, чем POCO F4 или Galaxy A53. Ширина его корпуса составляет 73.7 мм, а вес — всего 173 грамма. В то же время и характеристики Xiaomi 12 Lite вас вряд ли разочаруют.

Цена: от 27 500 ₽

Xiaomi 12 Lite в России

Xiaomi 12 Lite на AliExpress

Этот смартфон до 30000 рублей работает на, возможно, самом сбалансированном процессоре Snapdragon 778G. По уровню производительности он лишь немного уступает Snapdragon 870 и является более энергоэффективным, а потому аккумулятор на 4300 мАч не должен вас смущать. Одна из главных фишек Xiaomi 12 Lite — 32-мегапиксельная фронтальная камера с двойной подсветкой и автофокусировкой по глазам. Кроме нее девайс предлагает основу на 108 Мп с кучей режимов съемки от длинной выдержки до клонирования.

realme 10 Pro+ 5G — смартфон с изогнутым экраном

Также за звание лучшего телефона 2023 года до 30000 рублей готов поспорить realme 10 Pro+ 5G. От прочих моделей этот девайс отличает изогнутый экран, что обычно является прерогативой флагманов. Его наличие делает realme 10 Pro+ 5G таким же удобным при использовании, как и Xiaomi 12 Lite, поэтому всем, кому надоели лопаты с плоскими гранями, обязательно стоит присмотреться к смартфону realme.

Цена: от 26 750 ₽

realme 10 Pro+ 5G в России

realme 10 Pro+ 5G на AliExpress

Техническое оснащение смартфона realme 10 Pro+ 5G не уступает его дизайну и эргономике. Устройство работает на процессоре Dimensity 1080, уже знакомом по Redmi Note 12 Pro+ 5G, а еще имеет 108-мегапиксельную камеру, стереодинамики и очень классный вибромотор с качеством тактильной отдачи на уровне настоящего Taptic Engine.