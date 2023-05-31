Топ-5 дешевых смартфонов на Android до 10000 рублей, которые не стыдно посоветовать в 2023 году

Сложно не замечать, как дорожает электроника. Поэтому сегодня хорошие телефоны до 10 тысяч — редкость. Конечно, в данном сегменте есть огромное количество моделей, пользующихся большим спросом, но почти все они вызывают чувство стыда при использовании. Как правило, такие устройства очень медлительные, имеют скромный объем памяти и подходят разве что для звонков и обмена сообщениями через WhatsApp. Однако в нашем рейтинге смартфонов до 10000 рублей представлены уникальные модели, которые не стыдно посоветовать требовательным пользователям и тем, кто просто хочет получить максимум за минимальную сумму.

Redmi 10 — телефон со стереодинамиками

До недавнего времени стереодинамики в смартфоне были прерогативой флагманских моделей, но сейчас вы можете купить Redmi 10, получив схожее по уровню качество звучания. Здорово? Также аппарат предлагает довольно производительный процессор Helio G88, обеспечивающий плавную работу интерфейса и позволяющий играть на средних настройках графики, а также внушительный аккумулятор на 5000 мАч.

Цена: от 9 000 ₽

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Экран Redmi 10 имеет разрешение FullHD+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц, однако его яркость, чье пиковое значение достигает всего 400 нит, доставляет определенные неудобства в случае прямого попадания солнечных лучей. Зато камера на 50 Мп, дополненная сверхшириком на 8 Мп, не вызывает нареканий. Качество снимков соответствует стоимости устройства и даже превосходит ее.

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TCL 30 — смартфон с AMOLED-экраном

Если качество экрана для вас играет первостепенную роль, купите смартфон TCL 30 от компании, известной прежде всего своими телевизорами. Это редкий аппарат, оснащенный AMOLED-матрицей. В сравнении с конкурентами, предлагающими IPS-панели, экран TCL 30 не только более яркий, но и невероятно контрастный. В то же время на повышенную частоту обновления рассчитывать не приходится. Здесь заявлены стандартные 60 Гц.

Цена: от 9 190 ₽

Купить TCL 30

Единственный недостаток дешевого телефона — его медлительность. TCL использует чипсет Helio G37, который противопоказан мобильным геймерам и не рекомендуются ценителям плавности. Зато девайс красиво выглядит, имеет неплохую камеру на 50 Мп, большой аккумулятор на 5010 мАч, а также стереодинамики. О чем еще можно мечтать, покупая телефон до 10000 рублей?

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TECNO Spark 9 Pro — смартфон для селфи

Один из главных недостатков любого дешевого смартфона — качество фронтальной камеры. Обычно модели до 10 тысяч оснащаются сенсором с крайне низким разрешением, однако TECNO Spark 9 Pro предлагает фронталку на 32 Мп, которая встречается в телефонах до 30000 рублей и даже во флагманах.

Цена: от 9 895 ₽

Купить TECNO Spark 9 Pro

Кроме детализированных селфи на телефон фронтальная камера TECNO Spark 9 Pro готова предложить вспышку, также выступающую как индикатор уведомлений, а сам аппарат демонстрирует высокую скорость работы за счет процессора Helio G85 и долго держит заряд, имея под капотом батарею на 5000 мАч. Что ж, это достойный представитель рейтинга смартфонов до 10000 рублей.

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POCO M5 — бюджетный игровой смартфон

Еще одна большая редкость в рейтинге недорогих устройств — мощный процессор телефона. Но POCO M5 выходит за рамки любых ожиданий, предлагая чипсет Helio G99, чей результат в тесте AnTuTu — 374 596 баллов. Ничего мощнее среди смартфонов до 10000 рублей в 2023 году вы не найдете.

Цена: от 10 000 ₽

POCO M5 на Яндекс Маркете

POCO M5 на AliExpress

Многие игры POCO M5 тянет на высоких настройках графики. При этом он очень долго держит заряд, ведь его процессор не только мощный, но и энергоэффективный. Долго держаться на плаву ему помогает и аккумулятор на 5000 мАч, а основная камера на 50 Мп снимает не хуже конкурентов, представленных в рейтинге. Придраться можно только к качеству 5-мегапиксельной фронталки и яркости экрана.

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vivo Y35 — лучший смартфон до 10000 рублей

Еще в марте на нашем сайте вышел обзор vivo Y35, на основании которого можно сделать вывод, что это — лучший телефон до 10000. Аппарат предлагает довольно яркий (550 нит) IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, камеру на 50 Мп, мощный и энергоэффективный процессор Snapdragon 680 с шустрым накопителем стандарта UFS 2.2.

Цена: от 9 799 ₽

Купить vivo Y35

Кроме того, смартфон до 10 тысяч выглядит не хуже устройств за 20-30k, а в комплекте с ним помимо 18-ваттной зарядки лежит прозрачный чехол и пленка, уже нанесенная на экран. Словом, если хочется получить максимум за свои деньги, просто купите vivo Y35, ведь эта модель оправдает каждый потраченный на нее рубль.