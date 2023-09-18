Стоит ли покупать смартфоны и другую технику в МегаМаркете от Сбера. Делюсь своим опытом

В 2023 году СберМегаМаркет, впоследствии переименованный в МегаМаркет, стал самым быстрорастущим маркетплейсом России и едва ли не вышел на первое место. Однако новые площадки всегда вызывают сомнения, ведь есть проверенные временем Яндекс Маркет и Ozon, да и AliExpress с тысячами товаров из Китая продолжает работать. Стоит ли тогда покупать смартфоны и другую технику на МегаМаркете? За последние месяцы я сделал несколько заказов, и готов поделиться своим опытом, рассказав как о достоинствах маркетплейса, так и о его недостатках, коих предостаточно.

Какие цены на МегаМаркете

Ассортимент смартфонов на МегаМаркете не уступает предложениям других российских онлайн-магазинов. Здесь можно найти устройства всех известных брендов от Apple до Xiaomi. Этим никого не удивишь, и нас в первую очередь интересуют цены.

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Как правило, стоимость смартфонов в МегаМаркете выше, чем на других онлайн-площадках. К примеру, realme 11 Pro в магазине Сбера стоит 31 900 ₽, в то время как Яндекс Маркет предлагает аналогичную модель примерно за 28 000 ₽, а на Ozon за такой же аппарат и вовсе попросят 25 000 ₽ (даже меньше, чем на AliExpress). Правда, важно заметить, что на Озоне цена актуальна при заказе из Китая, то есть ждать смартфон придется 2-3 недели. Поэтому такое сравнение является не вполне корректным.

Если мы сравним устройства, которые отправляют с российских складов, то разница в цене окажется менее существенной. Так, смартфон Samsung Galaxy A34 на МегаМаркете стоит 27 710 ₽, на Яндекс Маркете — 25 999 ₽, а на Озоне — 28 200 ₽ (без карты магазина). Во всех случаях доставка из России, и в таких обстоятельствах преимущество Ozon нивелируется.

Как бы то ни было, цены на МегаМаркете — не главное, что заставляет меня периодически покупать технику на этой площадке. Так в чем же тогда причина популярности нового магазина?

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Промокоды на заказ в МегаМаркете

При оформлении заказа на МегаМаркете можно воспользоваться промокодом, чтобы сбить цену смартфона или другого товара. Правда, разница будет несущественная, и это еще полбеды. В отличие от Яндекс Маркета, промокоды на МегаМаркете нужно искать самостоятельно, то есть они не отображаются на странице товара. Но еще важнее тот факт, что почти все промокоды действуют только на первую покупку. Вот некоторые из них:

fr236i2t817 — 1000/2000 ₽ (все товары);

— 1000/2000 ₽ (все товары); epnsp2 — 2000/5000 ₽ (все товары);

— 2000/5000 ₽ (все товары); pksep2500 — 2500/12000 ₽ (компьютеры и комплектующие).

Промокоды МегаМаркета на повторный заказ — очень редкое явление. По состоянию на сентябрь 2023 года единственным работающим кодом для покупки техники является pikabu23. Он дает скидку 800 ₽ при заказе от 5000 ₽. Получается, промокоды — тоже не главная причина, заставляющая меня и других людей брать смартфоны на МегаМаркете.

Повышенный кэшбэк в МегаМаркете

А вот что заставляет брать товары именно здесь, так это кэшбэк в МегаМаркете, порой достигающий 30-50% от указанной цены. Он начисляется в виде бонусов СберСпасибо (1 бонус = 1 рубль), которые можно потратить здесь же, оплатив ими до 99% стоимости товара, или у партнеров Сбера. Ну а теперь простая арифметика.

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Возьмем для примера смартфон realme 11 Pro, чья цена на МегаМаркете оказалась выше, чем в других магазинах, и составила 31 900 ₽. За покупку этого смартфона начисляется 12 441 бонус. С учетом того, что эти же баллы можно почти полностью списать в МегаМаркете, реальная цена получается в районе 19 500 ₽ (даже ниже, чем при заказе из Китая).

Еще интереснее обстоят дела со смартфоном Samsung Galaxy A34, который на МегаМаркете и так дешевле, чем на Озоне, так еще при оплате через SberPay макретплейс возвращает 12 194 рубля баллами. Реальная стоимость в таком случае составляет 15 500 ₽.

Весной этого года мне довелось лично убедиться, что подводных камней у повышенного кэшбэка на МегаМаркете нет. В марте я покупал ноутбук TECNO Megabook T1 за 35 090 ₽. В качестве кэшбэка мне было начислено почти 12 000 бонусов, половиной которых я оплатил 99% стоимости смарт-часов Redmi Watch 3.

Списать бонусы СберСпасибо можно при покупке самых разных товаров, потому что на МегаМаркете представлена далеко не только техника. Тут есть и одежда, и мебель, и продукты питания. Бонусы доступны даже тем, кто не является клиентом СберБанка. Они начисляются в течение 14 дней после получения заказа и сгорают через 2 года.

Стоит ли покупать смартфоны на МегаМаркете

Для себя я выделил 3 минуса магазина Сбера. Первый — приложение МегаМаркета. Его нет в Google Play, и оно постоянно глючит. То приложение вылетает, то система безопасности Сбера распознает в твоих длительных попытках выбрать нужный товар спам и блокирует доступ на некоторое время, то не проходит оплата. С оптимизацией необходимо работать и работать.

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Второй недостаток — доставка на МегаМаркете. Не знаю как у остальных, но мне макркетплейс не дает выбрать доставку курьерской службой. Впрочем, можно обойтись пунктами выдачи и постаматами, которые есть в каждом городе. Кроме того, сроки постоянно сдвигаются. До заказа тебе обещают доставить товар 10-го числа, после выбора ПВЗ назначается 20-е число, а в итоге заказ приходит 15-го, и хранится в лучшем случае 3-4 дня. При этом отследить доставку в МегаМаркете нельзя.

Третий и, пожалуй, главный недостаток — цены в МегаМаркете. Их нужно уметь фильтровать. Одни товары стоят как и в других российских магазинах, а для других цифры берутся с потолка. Например, один из продавцов оценил realme 11 Pro+ в 89 990 ₽, хотя рекомендованная стоимость этой модели в версии 12/256 ГБ не превышает 43 999 ₽.

Если подходить к покупке техники и других товаров с умом, то действительно можно хорошенько сэкономить. Перед заказом на МегаМаркете обязательно сравнивайте предложения других магазинов, чтобы не попасться на уловки маркетологов, которые могут заявить кэшбэк 50%, но при этом поднять цену в 2 раза.