Успейте купить эти смартфоны до конца лета. Осенью они сильно подорожают

Задав поисковику вопрос, когда лучше покупать смартфон, скорее всего, вы получите однозначный ответ — во время распродаж. С этим можно было бы согласиться, если бы не пара нюансов. Во-первых, стоимость товаров на распродаже зачастую выше, чем в обычное время. Во-вторых, на цены влияет не только щедрость продавца, но и масса других факторов. А они складываются таким образом, что вам нужно успеть купить смартфон летом 2023 года, а еще лучше — до конца июля.

Цены на смартфоны в 2023 году

В нашей стране нет компаний, выпускающих смартфоны, не считая пары брендов, которые закупают типовые устройства в КНР, а потом наклеивают свой шильдик. Также на территории России нет заводов по производству разного рода Андроидов, а потому стоимость мобильных устройств у нас не только высокая в сравнении с США и КНР, но и плавающая. Цены на смартфоны в нашей стране определяет курс валют.

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Если вы следите за ситуацией на рынке, то обратили внимание, что за последнее время рубль сильно ослаб. Так, доллар США вырос с 75 ₽ в мае до 92 ₽ в июле, а экономисты лишь «надеются, что доллар не вырвется за 100-рублевую отметку», не прогнозируя его ослабление по отношению к нашей валюте в будущем.

Положение дел на рынке сильно влияет на стоимость смартфонов в российских магазинах электроники, однако крупные розничные сети вроде DNS и М.Видео закупают технику большими партиями, а потом реализуют их на протяжении нескольких месяцев. В итоге получается, что некоторые «залежи» в России даже дешевле, чем на AliExpress, где курс корректируется ежедневно. Вот вам пример — смартфон realme C30. На летней распродаже AliExpress за него просят почти 7 500 ₽ со всеми скидками, а в это же время М.Видео предлагает купить аналогичный девайс за 4 999 ₽ и не ждать доставку, занимающую по меньшей мере 2-3 недели.

К сожалению, подобная ситуация, когда в России смартфон на 25% дешевле, чем при заказе из Китая, актуальна далеко не для каждой модели. Отдельные партии, закупленные ритейлерами по старому курсу, уже реализованы. Но в продаже осталось несколько недорогих, но хороших телефонов, которые вы еще можете успеть купить по очень привлекательной цене.

Какой недорогой, но хороший смартфон купить в 2023 году

В первую очередь хочу предостеречь вас от необдуманных покупок. В прошлом году мы видели прогнозы как о долларе по 200, так и о долларе по 30. К лету 2023 истина оказалась где-то посередине. Тем не менее российские эксперты сходятся во мнении, что к осени смартфоны подорожают на 10-20%. Поэтому, если вы задумывались о покупке нового устройства, то сейчас самое время действовать. Только не берите на развес, пожалуйста.

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Дешевый смартфон realme C30

Цена: от 4 990 ₽

Об этой модели я обмолвился чуть раньше, но не могу не произнести ее имя снова, ведь realme C30 — лучший смартфон до 5000 рублей. В отличие от своих конкурентов по классу дешевых устройств, он работает на мощном процессоре Unisoc T612, который набирает более 200 тысяч баллов в AnTuTu.

Купить realme C30

Кроме производительного чипсета сюда поставили быструю память стандарта UFS 2.2. За счет этого realme C30 становится едва ли не единственным дешевым смартфоном, который не тормозит. Но в остальном перед нами типичный представитель начального уровня с разъемом MicroUSB и без NFC.

vivo Y35 — лучший смартфон до 10000 рублей

Цена: от 9 490 ₽

Про смартфон vivo Y35 я рассказываю не в первый раз, и это — не реклама, а самый сбалансированный аппарат в категории до 10 тысяч рублей. Девайс работает на быстром и энергоэффективном чипе Snapdragon 680, оснащен FullHD-экраном с частотой обновления 90 Гц, а его камера снимает в разрешении 50 Мп.

Купить vivo Y35

Смартфона лучше до 10000 рублей не найти, а осенью его цена явно преодолеет психологическую отметку. Пришло время купить этот недорогой аппарат, но сначала познакомьтесь с обзором vivo Y35, который подготовил мой коллега Иван Герасимов, сменивший iPhone на дешевый Android.

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TECNO Camon 20 Pro — телефон с хорошей памятью

Цена: от 17 990 ₽

Самая свежая модель среди всех представителей подборки, моментально отправляющая конкурентов в нокаут своим объемом памяти — 8/256 Гб в базовой версии. Смартфон TECNO Camon 20 Pro успели привезти по старому курсу, а потому он стоит меньше 18 тысяч рублей. Поверьте, это очень мало, и дело тут не только в памяти.

Купить TECNO Camon 20 Pro

А почему бы не взять какой-нибудь Redmi или Samsung за эти деньги? Да потому что у TECNO 20 Pro крутой дизайн, AMOLED-экран с частотой 120 Гц и практически симметричными рамками, стереодинамики и Helio G99 — один из лучших процессоров 2023 года по соотношению цены и производительности.

Redmi Note 11 Pro+ 5G — смартфон с быстрой зарядкой

Цена: от 24 990 ₽

Нет, купить Redmi, конечно, стоит, но классом чуточку выше. Менее чем за 25 тысяч рублей вы можете успеть приобрести Redmi Note 11 Pro+ 5G — смартфон с очень быстрой зарядкой. В комплекте с устройством идет адаптер питания на впечатляющие 120 Вт, заряжающий аккумулятор на 4500 мАч от 0 до 100% всего за 15 минут.

Купить Redmi 11 Pro+ 5G

Но не только быстрой зарядкой привлекателен этот Redmi. До кучи у него AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камера на 108 Мп, процессор Dimensity 920 (почти 500 тысяч баллов в AnTuTu) и стереодинамики с настройкой от JBL. Надо брать сейчас, иначе потом за те же деньги придется покупать Redmi Note 12 Pro 4G, слизанный со старого Redmi Note 10 Pro.

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Мощный смартфон POCO F5

Цена: от 31 990 ₽

В конце предлагаю обратить внимание на самый мощный смартфон за плюс-минус 30 тысяч рублей. Это POCO F5, работающий на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2. Чипсет набирает почти миллион баллов в AnTuTu и обеспечивает флагманский уровень производительности, а техпроцесс 4 нм делает его не только невероятно быстрым, но и энергоэффективным.

Купить POCO F5

Также смартфон оснастили неплохой камерой на 64 Мп с оптической стабилизацией, классным экраном с поддержкой 120 Гц и батареей на 5000 мАч. При помощи комплектного блока питания на 67 Вт POCO F5 заряжается за 40-45 минут, что пускай и не является рекордом, но все равно быстро.