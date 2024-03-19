Samsung Galaxy S24 Plus рвет продажи. Чем он так хорош и почему надо покупать именно его

Флагманская линейка Galaxy S от Samsung демонстрирует впечатляющий ежегодный рост продаж в течение последних двух лет. Но в этом году, согласно отраслевому отчету, во многом благодаря модели Galaxy S24 Plus. Серия, включающая модели S24, S24 Plus и S24 Ultra, за первые недели продаж показала существенный рост по сравнению с предыдущим годом. Почему так происходит, многие из вас и так понимают, но теперь интересно разобраться с тем, что будет дальше с линейкой и компанией в целом.

Покупает ли кто-то смартфоны Samsung

Данные о росте продаж были опубликованы Counterpoint Research group в рамках глобального еженедельного мониторинга продаж смартфонов. Это не первый раз, когда мы видим впечатляющие цифры продаж флагманской линейки S от Samsung. За восемь месяцев после выхода Galaxy S23 было продано 22,89 миллиона устройств, что на 22 % превысило показатели Galaxy S22, выпущенного годом ранее.

Однако в этом году S24 Plus опередил другие модели, увеличив продажи на 52 % по сравнению с предыдущим годом. Это довольно впечатляюще, поскольку еще год назад модель S23 Plus считалась самой слабой в линейке.

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Лучшие модели телефонов Samsung

Посмотрите на график ниже, чтобы увидеть, как продаются все модели S24. Важно отметить, что, хотя в этом году все больше людей приобретают Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra по-прежнему доминировал в продажах в первые три недели после запуска линейки. Отдельно статистики по России нет, но, раз телефоны были проданы, то свой вклад в это внес и наш рынок, куда импортеры ввезли устройства, фанаты марки их с удовольствием раскупили.

По мнению старшего аналитика Counterpoint Минсу Конга, рост продаж Galaxy S24 Plus объясняется улучшенными техническими характеристиками, предлагаемыми по выгодной цене.

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Важен ли объем оперативной памяти при выборе телефона

Конг говорит, что 12 ГБ оперативной памяти в Galaxy S24 Plus отвечают минимальным требованиям, предъявляемым к более крупным смартфонам, чтобы предложить лучший опыт работы с искусственным интеллектом на устройстве.

Если посмотреть по цене, S24 Plus предлагает большое количество самых интересных функций S24 Ultra, но стоит при этом на четверть дешевле, что само по себе очень приятно. Более того, он стоит всего на 10–12% дороже базового S24. Добавив такие сравнительно небольшие деньги за существенное улучшение функциональности, готовы многие. Одни только перспективы быстрой работы с ИИ в этом случае чего стоят.

Искусственный интеллект Samsung

Учитывая, что одним из главных преимуществ устройств серии S24 являются новые функции Galaxy AI — Live Translate, Note Assist, Photo Assist и Circle to Search, — возможность получить улучшенную работу AI на устройстве, а не в облаке, кажется достойным обновлением.

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Какова бы ни была причина, похоже, что более высокие, чем ожидалось, показатели продаж разожгли новый огонь в Samsung. На фоне этого даже появилась новость, что компания якобы повысила свои цели по продажам в первом квартале с 12 до 13 миллионов устройств. Об этом сообщает известный инсайдер Revegnus в своих социальных сетях.