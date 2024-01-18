Что умеет Galaxy AI — нейросеть для смартфонов Samsung, которой нет больше нигде

17 января состоялась презентация Galaxy Unpacked, на которой компания Samsung показала смартфоны Galaxy S24. Но главными героями мероприятия стали не столько мобильные устройства, сколько их программные фишки. Новые смартфоны оснастили нейросетью Galaxy AI, а точнее — целым комплексом наработок в области искусственного интеллекта, который меняет представление об Android. Такого нет больше нигде, и тем интереснее понять, что умеет ИИ от Samsung.

Что такое Galaxy AI

Galaxy AI — это функции искусственного интеллекта, буквально вшитые в смартфон. Они являются частью системы, что делает доступ к возможностям ИИ максимально простым и удобным.

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Функции Galaxy AI реализованы в сотрудничестве Samsung с Google, а потому некоторые из них (малая часть) уже доступны на смартфонах Pixel и, скорее всего, появятся на устройствах других компаний. Но пока фишка остается эксклюзивом Samsung. Причем бесплатным Galaxy AI будет только до конца 2025 года. После этого за доступ к функциям искусственного интеллекта придется платить. Сколько — неизвестно.

Функции Galaxy AI на Samsung

Включить Galaxy AI можно через специальную вкладку настроек «Передовые интеллектуальные инструмента», которая скрывается в разделе «Дополнительные функции». Для работы большинства опций необходим доступ к интернету, поскольку обработка пользовательских запросов выполняется в облаке Google Cloud.

Перевод телефонных звонков

Пожалуй, самая интересная функция искусственного интеллекта Samsung — Live Translate или Синхронный перевод. Если ее активировать, во время разговора в стандартном приложении «Телефон» появится специальная кнопка, нажав которую вы заставите нейросеть переводить речь обоих собеседников, если они разговаривают на разных языках. Происходит это как устно, так и письменно (то есть вы не только слышите, но и видите перевод).

При использовании перевода телефонных звонков рекомендуется говорить короткими фразами, так как искусственному интеллекту требуется время для обработки запроса (1-3 секунды на одно предложение). К сожалению, Live Translate на Samsung не работает на русском. Пока производитель заявляет о поддержке 13 языков:

английский;

вьетнамский;

испанский;

итальянский;

китайский;

корейский;

немецкий;

польский;

португальский;

тайский;

французский;

хинди;

японский.

Появится ли поддержка русского в будущем, сказать с уверенностью на 100% сложно. Но очевидно, что список языков будет пополняться, а подавляющее большинство других функций Galaxy AI имеет прикладной характер, благодаря чему отлично работает вне зависимости от того, носителем какого языка вы являетесь.

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Перевод речи в текст и форматирование текста

Приложение Звукозапись на Samsung при помощи Galaxy AI обзавелось переводом речи в текст (пока только на английском). Фишка уже была доступна через специальные программы, однако теперь она вшита в систему. Приложение диктофона не просто расшифровывает речь, а еще и выполняет форматирование текста, расставляя знаки препинания и делая разметку.

В приложении Samsung Notes теперь есть Ассистент для заметок. При выделении текста он выполняет форматирование в зависимости от выбранного шаблона, исправляет ошибки, а также конспектирует написанное. Кстати, функция конспектирования содержимого страницы появилась и в браузере Samsung Internet. Все это работает на русском языке.

Наконец, клавиатура Samsung обзавелась Чат-ассистентом. Он исправляет ошибки, переводит написанное, а главное — меняет тональность текста в соответствии с выбранным пресетом:

Профессиональный;

Повседневный;

Соцсети;

Вежливый;

Добавить эмодзи.

То есть искусственный интеллект Samsung может сам расставить хэштеги для публикации поста в социальных сетях или, к примеру, сгладить углы, если вы пишете кому-то гневное сообщение.

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Circle to Search на Samsung

Наряду с переводом телефонных разговоров самой интересной функцией искусственного интеллекта представляется Circle to Search или Обвести и найти. Она работает через Google Объектив. Но только на Samsung и Pixel инструмент вшит в систему, и вам не нужно делать скриншот страницы или скачивать картинку для поиска информации. Достаточно зажать кнопку «Домой», а затем — обвести объект.

Фишка работает и с текстом. Допустим, вам пришло сообщение с предложением о встрече в месте, где вы никогда не были. Чтобы получить информацию о заведении, понадобится обвести его название, после чего Google Lens предоставит все необходимые сведения.

Редактор фото Samsung

Нейросети Galaxy AI добавляют в редактор фото, доступный через приложение Галерея, несколько классных функций. Так, при помощи искусственного интеллекта можно перетащить объект из одной части кадра в другую, после чего ИИ закрасит освободившееся пространство.

То же самое касается кадрирования фото. Если изменить угол снимка, на котором был завален горизонт, искусственный интеллект дорисует часть кадра. При этом все фотографии, обработанные через Galaxy AI, дополняются водяным знаком, что помогает отличить истинный снимок от фейка.

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Обои, созданные искусственным интеллектом

Эта фишка уже есть на смартфонах Google Pixel с Android 14, но теперь она добралась до Samsung. В разделе настроек «Обои и стиль» появилась вкладка «Изменение обоев», через которую вы можете сгенерировать красивую картинку при помощи шаблонов и ключевых слов.

Получается что-то вроде Midjourney на минималках и определенно понравится тем, кто хочет разместить на рабочем столе или экране блокировки уникальные обои, которых не будет ни у кого.

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Какие смартфоны поддерживают Galaxy AI

Изначально искусственный интеллект Galaxy AI доступен исключительно на смартфонах Samsung Galaxy S24. Но в течение первой половины 2024 года многие фишки с обновлениями появятся на:

смартфонах серии Galaxy S23;

складных телефонах Galaxy Z Fold 5 и Flip 5;

планшетах Galaxy Tab S9.

О поддержке Galaxy AI другими устройствами не сообщается. Также Samsung отмечает, что старые модели получат в свое распоряжение не все функции искусственного интеллекта, а только их часть. Какую именно — неизвестно.