Samsung начала раскатку стабильной оболочки One UI 8.5 для Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, а также всей линейки galaxy S24. В основе лежит обновление Android 16 QPR2, а в комплекте — переработанный интерфейс и порция практичных доработок. Правда, часть свежих AI-функций, которые есть на Galaxy S26, до S23 так и не доехала. Ниже — что владельцы S23 и S24 получат на деле и есть ли смысл торопиться с установкой.

Кому доступно обновление One UI 8.5

Раскатка стабильной версии стартовала в Южной Корее — это стандартный первый рынок для крупных обновлений Samsung. Прошивка имеет номер S91xNKSU7FZDT. До других стран обновление должно добраться в течение ближайшей недели, и о его выходе мы обязательно расскажем через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Перед этим Samsung провела бета-тестирование One UI 8.5 на серии S23. Программа длилась около месяца и включала два бета-билда, в которых исправляли проблемы с чёрным экраном при входящих звонках, ошибки датчика приближения и артефакты в 4K HDR-видео. Чтобы установить One UI 8.5, откройте настройки телефона, затем «Обновление ПО» и нажмите «Загрузка и установка». Если обновление пока не отображается, оно ещё не дошло до вашего региона.

Что изменилось в дизайне и интерфейсе One UI 8.5 для Galaxy S23

Главное визуальное изменение в One UI 8.5 — переработанный дизайн системы. Samsung добавила эффекты прозрачности и размытия, которые придают интерфейсу глубину. Плавающие элементы реагируют на действия пользователя, а стоковые приложения переработаны, чтобы соответствовать новому стилю.

Панель быстрого доступа (Quick Panel) теперь куда гибче: переключатели можно добавлять и убирать, менять им размер, переставлять ползунки яркости и громкости. На экране блокировки появилась и новая кастомизация: система сама подстраивает положение человека или питомца на фото так, чтобы он не перекрывал часы и виджеты.

Также обновился виджет погоды: теперь он показывает график осадков на ближайшие часы и уровень пыльцы в воздухе для аллергиков. В приложении «Часы» добавился ползунок для быстрого сравнения часовых поясов, а будильник может показывать текущую погоду на экране срабатывания.

Какие функции получили Galaxy S23 и S24

Несмотря на ограничения по AI-части (о них ниже), обновление всё же включает заметные улучшения для повседневного использования:

Photo Assist с непрерывной генерацией : теперь можно создавать AI-изображения одно за другим, не сохраняя каждый промежуточный вариант, а потом выбрать лучшее из истории.

: теперь можно создавать AI-изображения одно за другим, не сохраняя каждый промежуточный вариант, а потом выбрать лучшее из истории. Улучшенный Bixby : голосовой помощник стал лучше понимать пользователя, даже если он не использует точные команды. Появилась история разговоров, а интеграция с Perplexity позволяет Bixby искать актуальную информацию в интернете.

: голосовой помощник стал лучше понимать пользователя, даже если он не использует точные команды. Появилась история разговоров, а интеграция с Perplexity позволяет Bixby искать актуальную информацию в интернете. Частичная запись экрана : можно выделить и записать только нужную область экрана, а не весь дисплей.

: можно выделить и записать только нужную область экрана, а не весь дисплей. Улучшенный DeX : режим десктопа теперь запоминает размеры и расположение окон приложений.

: режим десктопа теперь запоминает размеры и расположение окон приложений. Сканер документов : камера автоматически предлагает кнопку сканирования при наведении на документ, можно собрать несколько страниц в один PDF, а инструмент очистки убирает пальцы и загнутые края со скана.

: камера автоматически предлагает кнопку сканирования при наведении на документ, можно собрать несколько страниц в один PDF, а инструмент очистки убирает пальцы и загнутые края со скана. Калькулятор подхватывает числа и формулы из буфера обмена.

Голосовые сообщения для пропущенных звонков — звонящий может надиктовать сообщение прямо на устройство.

Всё перечисленное обходится без новейших AI-чипов, так что на Galaxy S23 и Galaxy S24 эти функции работают в полном объёме.

Эксклюзивные функции One UI 8.5 для Galaxy S26

А вот тут начинается самое интересное для тех, кто рассчитывал на полноценный AI-апгрейд. Сначала список изменений утёк, потом подтвердился — и из него видно, что Galaxy S23 остался без ряда ключевых AI-функций, которые приехали вместе со смартфоном Galaxy S26:

Call Screening — AI-скрининг звонков: Bixby сам берёт трубку с неизвестного номера, выясняет, кто звонит и по какому поводу, и показывает расшифровку разговора.

— AI-скрининг звонков: Bixby сам берёт трубку с неизвестного номера, выясняет, кто звонит и по какому поводу, и показывает расшифровку разговора. Creative Studio : генерация обоев и стикеров по текстовым описаниям.

: генерация обоев и стикеров по текстовым описаниям. Улучшенный AI Audio Eraser : продвинутая очистка звука на видео.

: продвинутая очистка звука на видео. Now Nudges и Notification Highlights: проактивные подсказки на основе уведомлений и контекста.

Отдельная история — совместимость Quick Share с AirDrop, одна из главных фишек One UI 8.5 на свежих моделях. С Galaxy S23 и S24 всё мутно: Samsung уже намекала, что на старых моделях этой функции не будет, да и в списке совместимых устройств у Google серии S23 и S24 не значатся. Оценки источников расходятся, поэтому после установки имеет смысл просто заглянуть в настройки Quick Share и проверить, появилась ли там опция «Поделиться с устройствами Apple».

Возможная причина урезаний — аппаратные ограничения нейропроцессора в уже не новых чипах, которые не тянут часть задач на устройстве. Но нельзя исключать и маркетинговый мотив: Samsung выгодно, чтобы новейшие AI-функции оставались аргументом в пользу покупки Galaxy S26.

Стоит ли обновлять Samsung до One UI 8.5

Если у вас Galaxy S23 или S24, обновление One UI 8.5 однозначно стоит ставить. Новый интерфейс, расширенная кастомизация, доработанный DeX и сканер документов реально заметны в ежедневных сценариях. А обновлённый Bixby с поиском через Perplexity пригодится тем, кто активно пользуется фирменным голосовым ассистентом.

А вот если вы ждали полноценный AI-скрининг звонков или генерацию контента через Creative Studio — здесь будет разочарование. Для S23 и S24 это скорее визуальное и функциональное обновление, а не прыжок в эру AI. Ещё важный момент: Galaxy S23 должен получать обновления вплоть до Android 17, то есть впереди ещё как минимум один крупный апдейт ОС. Только объём новинок в каждой следующей версии, скорее всего, будет всё скромнее: Samsung уже не скрывает, что приоритет у более свежих моделей. Обновление полезное, но чудес от трёхлетнего флагмана ждать не стоит.