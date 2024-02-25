Стали известны первые подробности о Samsung Galaxy Z Fold 6. Он станет более современным

Когда только вышел первый складной смартфон, нам казалось, что буквально через пару лет они станут массовым продуктом. Пусть они набирают популярность, но массовыми они так и не стали. Несмотря на это, мы уже прошли большой путь от фактической монополии Samsung до некоторого ее упадка и выхода на второй план на фоне других брендов. И вот через несколько месяцев компания должна показать нам очередное, шестое поколение новинки, пока мы не можем сказать точно, каким он будет, но на фоне последних новостей это не является поводом не поговорить о нем.

Когда выйдет новый складной Samsung

До презентации Galaxy Z Fold 6 остаются считанные месяцы. Мы ждем его в августе 2024 года, но уже сейчас нет недостатка в слухах. На этой неделе мы уже получили очевидные спецификации, а один из источников утечек рассказал о предполагаемых изменениях в дизайне. И ведь это самое интересное, поскольку мы и так знаем, что железо там будет самое передовое, а обновить дизайн Samsung точно не помешало бы.

В переведенном сообщении говорится об улучшенном ощущении и прочности ультратонкого стекла (UTG), более тонком, но прочном шарнире и более тонком дизайне в целом. Как по мне, этого уже достаточно для того, чтобы считать смартфон современным, особенно на фоне того, что предлагают конкуренты из Huawei, Honor и даже в некотором роде Tecno.

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Каким будет Samsung Galaxy Z Fold 6

Автор утечки также утверждает, что Samsung может предложить Z Fold 6 в титановой и некоторых других версиях. Более того, они добавляют, что общая дизайнерская составляющая может быть позаимствована у серии Galaxy S24.

Также утверждается, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен улучшенной фронтальной камерой основного дисплея под стеклом. Если верить утечке, она получит более высокую светосилу и в целом станет снимать лучше. Хотя, если она будет находиться под дисплеем, она все равно будет страдать от того, с чем мы уже сталкивались ранее.

Источник отметил еще несколько интересных деталей, но предупредил, что они пока не подтверждены. Среди них — конфигурация оперативной памяти и хранилища (по слухам, 16 ГБ ОЗУ и максимум 1 ТБ встроенной памяти), вес до 248 граммов и отсутствие слота S Pen. Тут, с одной стороны, можно разочароваться, но с другой — хотя бы не придется жертвовать батарейкой и другими встроенными компонентами, ведь слот занимает довольно много места внутри.

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Можно ли верить слухам о смартфонах

Конечно, ко всему этому можно и нужно относиться с определенной долей скепсиса, ведь слухи довольно ранние, но все это продиктовано здравым смыслом. Samsung сама прекрасно понимает, в каком месте ей нужно прибавить, и озвученные моменты, особенно касающиеся дизайна, давно напрашивались. Ведь мы уже оказались в ситуации, когда пионер индустрии оказался чуть ли не в догоняющих по этому показателю.

В любом случае эта очевидная утечка появилась после того, как предыдущие источники предположили, что Galaxy Z Fold 6 будет иметь разное соотношение сторон для обоих экранов. В частности, считается, что экран крышки будет шире, а складной экран, соответственно, будет более квадратным.

Кто делает складные телефоны

Сейчас на рынке есть огромное количество складных смартфонов, если раньше мы могли сказать, что их было выпущено пять, семь или четырнадцать, то сейчас их количество явно превышает пару десятков (с учетом поколений), и многие уже давно перестали считать.

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Среди производителей можно назвать саму Samsung, а также HONOR, HUAWEI, Tecno, OPPO, Google, OnePlus и некоторые другие. Сказать, будут ли появляться новые складные смартфоны или нет, пока сложно. Несмотря на всю их привлекательность, ходят слухи, что некоторые бренды откажутся от выхода новых поколений своих раскладушек. А все из-за того, что пока они довольно дорогие. Не исключено, что производители из-за пределов ТОП-5 производителей перейдут в режим ожидания и подождут, пока технологии подешевеют, и выпустят новинки только тогда, когда узлы для их производства можно будет купить за более скромные деньги, чем сейчас. Но такой подход сам по себе увеличит срок ожидания. Только ждать остается и нам. А чтобы не пропустить выход доступных складных новинок, подписывайтесь на наш Telegram-канал.