Почему S Pen это главный минус Samsung Galaxy Note 20

Может ли всего одна деталь смартфона испортить о нем все впечатление? Конечно да! Например, камера Samsung Galaxy S20 Ultra, антенна iPhone 4, внешний вид Google Pixel 3… Примеры можно приводить долго, но это все будут скорее ошибки инженеров, программистов или дизайнеров, но есть примеры того, когда фирменная особенность является главным минусом устройства. Так проучилось и с линейкой Samsung Galaxy Note, которая из года в год выпускается с одним и тем же элементом, который заставляет производителя идти на компромис. В итоге, он принимает не самое популярное решение и смартфон становится нишевым устройством не для каждого и не на каждый день.

Что такое S Pen

S Pen является фирменным атрибутом линейки смартфонов Samsung Galaxy Note. Это стилус, но, как говорится, не простой, а золотой. Это не просто палочка для того, чтобы тыкать ей в экран, как мы делали это пятнадцать лет назад с нашими КПК. Он выполняет куда больше функций, чем те стилусы.

При этом каждый год он получает новые функции и дает возможность работать с ним все более продуктивно. Никогда не был фанатом такого решения, но признаю, что сейчас оно может быть актуально. Впрочем, для очень узкого типа задач.

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В отличии от стилусов, которые Apple и Samsung выпускают для планшетов и которые примагничиваются к корпусу, S Pen прячется внутри смартфона и это очень удобно, так как его невозможно просто так случайно потерять. Появляется он только в тот момент, когда действительно нужен. Правда, именно это и является его главной проблемой. А заодно и ахиллесовой пятой смартфона в целом.

Главный недостаток Samsung Galaxy Note

Несмотря на большой корпус Samsung Galaxy Note (неважно, какого поколения), у них обычно очень небольшой аккумулятор. Даже если сравнивать с Samsung Galaxy S того же модельного года, разница в емкости аккумулятора составит примерно 10 процентов. Многие об этом не задумываются, но ведь как приятно получить лишний час работы под нагрузкой или лишние полдня в режиме ожидания.

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Сейчас появилась информация, что аккумулятор Samsung Galaxy Note 20 Plus получит небольшое обновление по сравнению с Samsung Galaxy Note 10 Plus, но это крайне минимальное изменение. МОжно даже сказать, что оно нужно больше для галочки, чтобы просто оправдать изменения (и, скорее всего, увеличение цены), а заодно громко сказать со сцены, что теперь аккумулятор больше, чем в прошлом году.

Согласно информации, полученной от Galaxy Club, грядущее устройство Samsung будет оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч. В сравнении с прошлогодним вариантом, у которого была батарея емкостью 4300 мАч, это улучшение, но не большое. Не сложно подсчитать, что оно составляется всего 200 мАч или меньше пяти процентов.

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Samsung Galaxy S20 Ultra имеет гораздо большую батарею емкостью 5000 мАч, что обеспечивает ему впечатляющее время автономной работы. Однако для Samsung Galaxy Note 20 Plus есть веская причина иметь меньшую батарею. Этой причиной как раз и является S Pen. Как не крути, а он занимает место в корпусе. Учитывая то, насколько плотно внутри все размешено, и то, что в основном внутрення часть корпуса отдана под батарею, размер стилуса становится реальной проблемой.

Однако тот факт, что батарея только немного больше, не означает, что срок ее службы значительно улучшится. Конечно, новинка получит много систем экономии энергии и хочется верить, что сама будет более экономичной, но большой ставки на эти 200 мАч аккумулятора делать не стоит. Дополнительный ресурс будет, но небольшой.

Батарея Samsung Galaxy Note 20

Еще в апреле ходили слухи о том, что обычная Samsung Galaxy Note 20 будет иметь батарею емкостью 4000 мАч против 3500 мАч в прошлом году. Такая разница в более простой и компактной модели достигнута за счет того, что емкость аккумулятора растет не пропорционально его размеру. В какой-то момент она начинает сильно отставать.

Конечно, все эти цифры на данный момент являются просто цифрами, поскольку реальное время автономной работы меняется в зависимости от множества факторов. Мы не сможем понять, что может сделать предстоящий Samsung Galaxy Note 20 Plus с точки зрения срока службы батареи, пока мы не попользуемся им в течение продолжительного периода времени.

Давайте обсудим в нашем Telegram-чате, что вы думаете по поводу увеличения аккумулятора на 10 процентов. Или лучше стилус?

Одно можно сказать точно! Покупая этот смартфон только из-за того, что он вам нравится сам по себе, вы получаете своего рода ”чемодан без ручки”, который и нести сложно, и выкинуть жалко. Именно таким грузом будет стилус S Pen. Если бы не он, можно было бы сэкономить место примерно под лишние 500-600 мАч, но производитель упорно идет другим путем, предлагая покупателю выбор.

Фанаты модели не готовы отказываться от удобного для них инструмента ради десятипроцентной прибавки автономности. Это их дело. Просто имейте в виду, что за возможность пользоваться стилусом приходится платить автономностью