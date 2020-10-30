Xiaomi продала больше смартфонов, чем Apple. А остальные производители?

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Артем Сутягин 0

В последние несколько месяцев рынок смартфонов очень сильно лихорадит. Компании, возглавляющие рейтинг лучших производителей, постоянно меняются местами, и мы уже несколько раз наблюдали то взлеты, то падения. По итогам третьего квартала текущего года можно наблюдать интересное явление. Xiaomi прибавила настолько сильно, что на фоне небольшого спада Apple, китайская компания сместила с третьей позиции американскую. Интересно и то, как расположились производители на других позициях. Кроме этого, стало понятно, что аналитики в очередной раз ошиблись в своих прогнозах. Но давайте разбираться во всем более подробно, чтобы понять, почему все так произошло.

Xiaomi

Xiaomi выиграла в третьем квартале больше остальных

Самые продаваемые смартфоны

International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет о поставках смартфонов в третьем квартале этого года. Мало кого удивило, что Samsung смогла занять первое место, так как после начала проблем у Huawei, компания почти не имеет конкурентов в рейтинге.

Из данных аналитической компании можно сделать вывод, что в этом квартале объем поставок смартфонов снизился на 1,3% в годовом исчислении. Это лучше, чем то, что сулили предварительные прогнозы. Эксперты рынка ошиблись в своих предсказаниях, переоценив воздействия продолжающейся пандемии COVID-19. Изначально говорили о падении продаж на 9%.

Смартфоны

Вот что творится на рынке смартфонов.

В реальности оказалось, что даже общемировое падение экономики, блокировка многих стран и падение доходов населения не оказали ожидаемого влияния на рынок. Смартфоны оказались важнее многих других трат. В итоге, всего было отгружено 353,6 млн смартфонов.

Согласно отчету, Samsung занимает лидирующую позицию с долей рынка 22,7%. Южнокорейской компании удалось отгрузить 80,4 млн устройств в третьем квартале 2020 года. Поставки указывают на рост продаж компании на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Второе место заняла компания Huawei, которая до этого даже умудрялась лидировать, опережая Samsung. Происходило это из-за того, что китайский рынок восстанавливался намного быстрее, чем мировой.

Всего Huawei отгрузила 51,9 миллиона устройств, что составляет 14,7% мирового рынка. Если сравнивать в годовом исчислении, поставки китайского гиганта сократились на целых 22%.

Huawei

Huawei проиграла в третьем квартале больше остальных,

Xiaomi лучше Apple

Если один китайский производитель пережил серьезное падение, то другой, наоборот, получил колоссальный рост. Так Xiaomi не просто обогнала Apple и стала третьим по величине брендом смартфонов в мире, но и увеличила продажи за год сразу на 42%.

В итоге Xiaomi заняла третье место с долей рынка 13,1% и 46,5 миллионами отгруженных устройств. Такой показатель был возможен во многом за счет ”переманивания” доли пользователей у Huawei и роста на рынках развивающихся стран, таких, как Индия.

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Что касается четвертого и пятого места, то их заняли Apple и Vivo с долей рынка соответственно 11,8% и 8,9%. В количественном выражении это 41,6 миллиона устройств для Apple и 31,5 миллиона устройств для Vivo.

Остальные производители не показали серьезного изменения отгрузок, поэтому не смогли оказать существенного влияния на рейтинг. В остальном в нем все логично и лидерство захватили компании с большим модельным рядом смартфонов.

Тим Кук

У Тима Кука тоже мало поводов для радости.

Почему люди покупают Samsung

При этом Samsung занимает лидирующие позиции скорее по традиции и из-за большого количества инноваций, которые она предлагает даже в недорогих устройствах. Xiaomi в свою очередь провела грамотную работу по увеличению продаж на тех рынках, где покупатели не готовы тратить большие деньги на смартфоны, но хотят пользоваться благами современных технологий. Особенно важно это в тех странах, где не очень хорошо развит стационарный Интернет или пользователи не могут позволить себе домашний компьютер, но готовы пользоваться мобильной связью, а социальные сети и новости просматривать с портативного устройства.

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В модельном ряду Xiaomi много совсем недорогих смартфонов, которые не могут обеспечить огромные объемы прибыли, но в количественном выражении существенно помогают компании поднимать продажи на некоторых рынках. При этом с точки зрения собственных инноваций она сильно уступает не только Samsung, но даже Huawei и Apple. Можно даже сказать, что Vivo тоже дала миру куда больше инноваций, которые используются до сих пор.

Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно, но можно предположить, что в четвертом квартале мы можем ожидать рост. Он будет ”праздничным” и многие будут покупать смартфоны в подарок себе и близким. Обновленную картину мы получим в начале следующего года, но с большой долей вероятности можно сказать, что Huawei опустится еще ниже, а Apple может немного прибавить за счет новых Phone 12 и iPhone 12 mini.

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