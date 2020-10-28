EMUI 11 станет последней для Huawei. Так сказал представитель компании

На днях из интервью одного высокопоставленного представителя Huawei стало известно, что компания готовится к тому, что версия EMUI 11 станет последней. То есть EMUI 12 уже просто не будет. Пока шанс на обратное есть, но он не такой большой. При этом компания не унывает и говорит о том, что все еще впереди и она сможет нормально работать. Неужели то, что у Huawei больше не будет операционной системы и она не сможет пользоваться Android, это не конец? Неужели действительно все еще можно исправить? Или руководство компании знает что-то, чего не знаем мы? Если так, то о чем же тогда идет речь?

Когда выйдет новая EMUI

На самом деле все действительно не так печально, как может показаться, и Ван Чэнлу в интервью сказал, что это не конец, а новое начало. Им является собственная операционная система Huawei под названием HarmonyOS (в Китае HongMeng). Но не спешите расходиться, ведь теперь мы знаем о том, каким будет переход и когда появится новая ”гармония” чуть больше. Да еще и от официального источника.

Обратили бы вы внимание на такой смартфон?

Как мы все помним, слухи о том, что Huawei работает над собственной операционной системой, начали ходить пару лет назад. Со временем выяснилось, что в условиях активного давления и ужесточения санкций со стороны правительства США эти слухи оказались пророческими. Теперь уже точно ясно, что компания в конечном итоге заменит Android и EMUI 11 собственной операционной системой HarmonyOS.

Выход HarmonyOS

В новом отчете MyDrivers цитируется интервью с Ван Чэнлу, руководителем отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group. В ходе интервью поднимался вопрос о том, как компания планирует заменить EMUI 11 операционной системой HarmonyOS. На это Чэнлу ответил, что EMUI 11 уже использует ту же структуру, что и новая разработка, тот же системный планировщик и другие подобные элементы.

США начинают снимать санкции с Huawei? Samsung получила разрешение на работу

Из этих слов можно понять, что последняя версия EMUI на базе Android 11 была специально создана как переходная. Она должна стать не просто проходной операционкой, а настоящим мостиком между тем, что было, и тем, что будет. То есть она подготовит устройства к принятию первой публичной версии HarmonyOS.

На данный момент новая версия прошивки, HongMengOS 2.0 beta, уже готова для различных смарт-устройств: телевизоров, часов и некоторых других. Считается, что именно эта версия прошивки должна выйти на смартфонах. Пока нам остается только ждать официальных заявлений.

Что есть в смартфонах Huawei

Одно ясно точно — в новой операционной системе просто обязаны быть новые эксклюзивные функции. Вроде той, что была представлена на презентации Huawei Mate 40 Pro, прошедшей на прошлой неделе. Напомню, нам показали режим Eyes on Display (EOD). Он должен стать достойной эволюцией Always-on Display (AOD).

Он позволяет подсвечивать некоторые области OLED-дисплеев и тем самым выводить на экран нужную информацию. Учитывая особенность этого типа экранов, расход энергии был небольшим. Пока не понятно, насколько больше (или меньше) энергии будет расходовать Eyes on Display, ведь смартфон постоянно отслеживает положение глаз пользователя, чтобы показывать или скрывать изображение.

Huawei выпустила Mate 40 Pro. Первый обзор смартфона

Зато такая функция есть только у флагманов серии Huawei Mate 40. Не понятно даже, появится ли она на Huawei P40, хотя там тоже есть система 3D распознавания лиц, которая и отвечает за работу функции.

Таких особенностей должно быть существенно больше, чтобы пользователи потянулись к новой операционной системе. В противном случае, труды компании могут оказаться напрасными.

Как ускорить смартфон Huawei

Зато разработка собственного программного обеспечения позволит оптимизировать весь смартфон в целом для более быстрой работы и выполнения тех задач, которые на нее возложены.

Если бы при этом компания продолжила выпускать силами TSMC свои топовые процессоры, такой связке просто цены бы не было, но без них это снова превращается в латку дыр. Хотя, если прогнозы сбудутся и Huawei сможет закупать топовые процессоры у Qualcomm, которые будут построены на архитектуре Cortex-A1, им будет немного проще.

Почему Huawei продолжает богатеть несмотря на санкции и запреты.

Эта архитектура является новым шагом в развитии полупроводников и позволяет производителям более вариативно настраивать процессоры под себя и свои нужды. Из этого можно сделать вывод, что Huawei при таком развитии событий приложит все усилия, чтобы выжать из связки своей ОС и этого процессора максимум. А нам, как обычно, остается заготовить большое ведро попкорна и наслаждаться тем, как развиваются события в мире технологий. Сейчас действительно есть, за чем понаблюдать. Расскажите, что вам интереснее всего в мире технологий.