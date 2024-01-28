Забудьте о титановых смартфонах. Их важность сильно переоценена, как и они сами

Вы не могли не заметить, что в последнее время как-то много стали говорить про титановые смартфоны. Конечно, данный тип корпуса имеет некоторые преимущества перед другими, но есть у него и минусы. А главное, насколько одновременно они появились. Сейчас речь не о том, что изменилось в технологиях производства, а скорее о том, насколько это действительно нужно. Или лучше уже забыть об этом и не лезть в производство таких устройств? Ответить на это вопрос однозначно довольно сложно, поэтому, давайте разбираться более основательно.

Зачем нужен титановый корпус смартфону

Я понимаю, что титан имеет преимущества перед другими металлами, такими как алюминий и нержавеющая сталь. В случае Apple это позволило сделать iPhone 15 Pro более легким, что очень хорошо после относительно тяжелого iPhone 14 Pro. Samsung предпочла титан алюминию, потому что это увеличило прочность Galaxy S24 Ultra, что тоже очень даже неплохо. Однако ни одна из этих причин не оправдывает такого огромного количества рекламы и хайпа на этой теме. Ведь ото всюду звучать рекламные слоганы, сводящиеся к фразе «Эй, смотрите, у нас титан«.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Может быть, я немного драматизирую ситуацию, говоря об этом именно так, но может быть и нет. У Apple есть 39-секундная реклама под названием «Титан», и она набрала 22 миллиона просмотров на YouTube. Что вы узнаете об iPhone 15 Pro, кроме того, что он сделан из нового драгоценного металла из глубин космоса? Буквально ничего — кроме того, что он доступен в AT&T. То есть, столько рекламного времени посвящено не камере, экрану, батарее или другим вещам, а всего лишь материалу.

Samsung с титановым корпусом

К счастью, Samsung не стала слишком сильно увлекаться упоминанием металла в рекламе Galaxy S24 Ultra — во всяком случае, пока. Вместо этого она позволила новому набору функций Galaxy AI занять центральное место сразу после своего первого мероприятия Unpacked 2024 года, что уже приятно. В конце концов, функции Galaxy AI куда более интересная функция, чем просто материал корпуса, который был уже давно. Да и мало кто отличит его от металла чисто на ощупь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Нужен ли титановый смартфон

Все аргументы в пользу того, что титан это величайшая вещь в технология с тех пор, как было изобретено колесо, разбиваются о то, что большинство пользователей просто уберет телефон в чехол и даже не заметит какой там технологичный корпус. Неважно, пластик это, стекло или металл, ведь телефон все равно будет в чехле, а значит, все, что вы увидите это, как и раньше, силикон или пластик. И это правильно, ведь даже самый прочный материал рамок не защищает ни переднюю, ни заднюю стеклянные панели устройства. И то, и другое подвержено повреждениям больше, чем рамка.

К сожалению, люди все равно будут покупать iPhone 15 Pro и Galaxy S24 Ultra, потому что они сделаны из титана, что звучит модно. Если быть честными, это действительно модно, но это не является веской причиной тратить более 1000 долларов на смартфон. Куда лучше купить телефон ради камер, программных функций или того, как он интегрируется с остальной техникой.

Почему телефоны такие дорогие

Титановую рамку можно считать вишенкой на торте, но не стоит забывать о том, что это просто хороший способ или оправдать высокую цену устройства, или накинуть лишние 1-2 сотни долларов к цене, имея в себестоимости несколько лишних десятков долларов. И даже потраченные деньги на создание и демонстрацию рекламы с лихвой окупятся этим нововведением.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

То есть, можно сделать вывод, что титан хоть и дает некоторые преимущества, но в большей степени является способом заработать денег, нежели реальной заботой о том, чтобы мы получили современное технологичное устройство. Ну, а что вы хотели, остальные технологии и так уже дошли почти до предела, а что-то новое предлагать надо. Вот мы все дружно и ведемся на это.