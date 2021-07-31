5 признаков того, что скоро придётся покупать новый смартфон

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Артем Рахматуллин 0

Раньше с выходом новой линейки смартфонов, необходимость обновления своего девайса была четко обозначена. В новых гаджетах раз за разом появлялись новые функции, необходимые для каждого пользователя. В современном мире технический прогресс устройств достиг таких высот, что часто люди ходят с телефоном по три, четыре года и даже больше и не испытывают никаких трудностей. Несмотря на то, что у всех смартфонов увеличился срок годности, телефон все равно когда-то приходится заменить и многие пользователи сталкиваются с вопросом, когда же это лучше сделать.

Как понять, что пора покупать новый смартфон?

Признаюсь, я сам долго думал над этим вопросом. Бывало обновлял свой телефон каждый год, ссылаясь на скучный дизайн или плохой форм-фактор. Были у меня и любимчики, с которыми ходил по 4 года и приходилось со слезами отдавать их даже тогда, когда новенький девайс уже лежал в кармане. Был однажды случай, когда продал почти новый телефон из-за плохого качества встроенных динамиков. Хотя при покупке в магазине это казалось абсолютной мелочью. В статье я не буду рассказывать о сломанных дисплеях или выходе из строя контроллера питания. Сегодня не об этом. Кстати, если вы все же решили обновить свой смартфон, мой коллега Иван Кузнецов недавно рассказал, что ни в коем случае нельзя делать со старыми телефонами.

Смартфон вам попросту надоел

Часто случается так, что каждый раз, когда вы берете в руки устройство у своего товарища — понимаете, что возвращаться к своему телефону совсем не хочется. Имейте в виду, что со своим смартфоном вы проводите большую часть своей жизни, а значит он должен полностью вас устраивать. В противном случае, мысли о покупке нового устройства будут съедать вас на протяжении долгого времени. Каждый раз, день ото дня, будете думать о том, что совершили ошибку. Мой опыт подсказывает, что как только мысль о покупке нового смартфона затаилась, следует начинать откладывать средства.

Смартфон не приносит вам былой радости? Пора его менять.

Быстро разряжается аккумулятор

Пожалуй самая популярная причина покупки нового телефона — слабый аккумулятор. Если вы утром снимаете телефон с зарядки и ближе к обеду уже требуется новая — самое время сменить телефон. Несмотря на то, что сейчас многие сервисные центры предлагают свои услуги по замене батареи — его качество часто не терпит никакой критики. Плюс ко всему, если вы используете смартфон из бюджетного сегмента, через пару лет крайне сложно будет найти оригинальную запчасть.

Замена батареи в сервисном центре — плохая идея.

Коллеги пишут: Как слушать Lossless и Spatial Audio в Apple Music на Android.

Телефон тормозит даже в базовых задачах

Терпение — ресурс исчерпаемый. Причем достаточно быстро. Для того, чтобы заказать такси требуется более 5 минут, часто приложения просто отказываются работать и вылетают? Придется задуматься о покупке нового устройства. Часто в погоне за любимыми, мы забываем об их недостатках. Смею вас заверить, что кроме плохой работы некоторых приложений существует еще много нюансов, по которым косвенно можно судить о том, что железо вашего смартфона не справляется со своими задачами. Долгий отклик сенсорного экрана, слишком быстрый перегрев тоже косвенно указывают на это.

Долгое ожидание отклика смартфона вредит вашему здоровью.

Качество фото и видео никуда не годится

Даже ультрабюджетные смартфоны сейчас достаточно хорошо справляются со многими задачами. Если не захламлять свой телефон горами фотографий и документов, использовать облачные сервисы для хранения файлов, смартфона из среднего ценового сегмента должно хватить на 2-3 года точно. Но с фотографиями ситуация другая. И хоть ежегодные обновления камеры уже давно не вызывают вау эффекта, даже топовые смартфоны через пару лет меркнут по своим фотовозможностям с новыми поколениями устройств. К примеру, Samsung Galaxy S8 снимает отлично, S10 покупать не стоит. Но когда сравниваешь S8 и S21 разница налицо.

Фотография — один из ключевых моментов в смартфоне.

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Объема памяти на устройстве не хватает даже для базовых задач

С этой проблемой рано или поздно сталкиваются все. Однажды случается так, что памяти не хватает даже на обновления уже существующих приложений. Что уж говорить о скачивании новых. Производители давно это поняли и, по моему мнению, из-за этого убрали возможность расширения памяти через SD карты в многих современных линейках. Однако на эту тему часто возникают дискуссии в нашем Телеграм чате. Некоторые пользователи не считают их предметом первой необходимости.

Объем памяти на устройстве напрямую зависит от скорости его работы.

Раньше покупка нового смартфона раз в два года была необходима как воздух, хотя бы для того, чтобы обеспечить себе комфортное существование в мире больших технологий. Сейчас же, телефон можно спокойно обновлять каждые три или четыре года и не переживать на эту тему. Но индустрию мобильного мира необходимо двигать вперед и поэтому производители сами зачастую либо замедляют свои смартфоны с годами, как, например Apple, либо заранее ограничивают пользователя в функциональности. Это касается таких параметров, как объем встроенной памяти или сложноть ремонта устройства.

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