Как слушать Lossless и Spatial Audio в Apple Music на Android

Несмотря на то что Apple запустила lossless-треки и Spatial Audio в Apple Music на iOS ещё в прошлом месяце, до Android эти технологии добрались только на этой неделе. Музыкальное приложение получило соответствующее обновление, а вместе с ним и поддержку двух новых форматов звучания. Они позволят по-новому взглянуть на то, каким может быть стриминг музыки, без дополнительной платы, потому что и lossless, и Spatial Audio включены в вашу подписку.

Spatial Audio – это технология пространственного звучания. Такой эффект достигается за счёт подачи аудиосигнала на каждый из наушников с небольшой задержкой, что позволяет добиться более объёмного звучания и ощущения присутствия.

Поскольку Apple Music – это сугубо платный сервис без бесплатных тарифов, прежде чем мы перейдём к основной инструкции по прослушиванию lossless-музыки и Spatial Audio, убедитесь, что у вас оформлена платная подписка. Просто перейдите в приложение, откройте контекстное меню и зайдите в настройки профиля. Там будет видно, действует у вас абонемент или нет.

Что такое Lossless в Apple Music

Первым делом предлагаю разобраться с lossless-музыкой. Это музыка без потерь качества. Она транслируется в форматах FLAC и ALAC и имеет больший битрейт, чем стандартные AAC-треки. В Apple Music музыка в формате lossless доступна в трёх разрешениях:

16 бит / 44,1 кГц

24 бит / 48 кГц

24 бит /192 кГц

Последнее разрешение – самое высокое. Его ещё называют Hi-Res аудио. По качеству оно самое крутое, но ему требуется стабильное и высокоскоростное соединение с интернетом, качественные наушники и соответствующий музыкальный слух. Причём если первые два условия в теории могут выполнить вообще все, третье выполнить не дано большинству слушателей. Так что, забегая вперёд, скажу, что гнаться за Hi-Res аудио точно не стоит.

Почему Beats Studio Buds лучше Airpods Pro?

Теперь по оборудованию. Если вы хотите слушать lossless на Android, забудьте про беспроводные наушники. Вообще. Я серьёзно. Даже если у вас AirPods Max за 63 тысячи рублей, они не подойдут. Дело в том, что пропускной способности Bluetooth-сигнала попросту не хватит для воспроизведения lossless-композиций, а, если бы хватило, зарядка беспроводных наушников быстро улетела в трубу.

Какие наушники купить для Lossless

Поэтому для lossless-музыки нужны специальные наушники. Причём необязательно самые дорогие. Мы специально для вас отобрали несколько моделей, достойных вашего внимание:

KZ ZST — 1000 рублей (купить);

BLON mini 6mm — 2200 рублей (купить);

TRN TA1 Hi-Fi 1BA — 2300 рублей (купить);

Openheart MMcx — 2000 рублей (купить);

Tiandirenhe TD08 — 2500 рублей (купить).

Как включить Lossless в Apple Music

Теперь, когда всё готово, нужно включить lossless в настройках:

Запустите приложение Apple Music на Android;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу;

Выберите «Настройки» — «Качество аудио»;

В открывшемся окне вклбчите параметр lossless.

Здесь же можно задать условия восприозведения lossless. Не пренебрегайте ими. Как я уже говорил, lossless-музыка довольно тяжела, и ей требуется высокоскоростное соединение с сетью. Поэтому слушать её лучше там, где есть стабильный и, главное, безлимитный интернет. Например, Wi-Fi. Поэтому просто отключите воспроизведение lossless при использовании сотовых сетей. Мало ли что.

Как слушать Spatial Audio на Android

Теперь Spatial Audio. В отличие от lossless, Spatial Audio работает на беспроводных наушниках. Почему-то все в интернете пишут, что точный список моделей с поддержкой пространственного звучания неизвестен. Якобы Apple его не раскрывает. Но на самом деле раскрывает. Она написала об этом у себя на сайте. Там чётко сказано, что список наушников, которые поддерживают Spatial Audio, выглядит так:

AirPods

AirPods 2

AirPods Pro

AirPods Max

Beats Solo3

BeatsX

Beats Studio3

Powerbeats3

Beats Flex

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Studio Buds

Всё. Других наушников Apple не называет. Я, конечно, допускаю, что в обозримом будущем на рынке появятся и другие наушники с поддержкой Spatial Audio от сторонних производителей, но пока их либо нет, либо сами они о себе по какой-то причине не заявили. А поскольку причин молчать для них я не вижу, то делаю вывод, что единственные пригодные для прослушивания пространственного аудио «уши» — это AirPods и Beats.

Почему не играет Spatial Audio

Включать Spatial Audio в Apple Music, как и lossless, тоже нужно принудительно. Сделать это можно в настройках. Затем приложение само распознает подключение совместимых наушников и автоматически включит пространственное звучание. Правда, не удивляйтесь, если этого не произойдёт. Некоторые композиции не поддерживают Spatial Audio и играют в обычном формате, независимо от подключённых наушников.

Важно: некоторые смартфоны на Android в принципе не поддерживают Spatial Audio. Поэтому, какие бы наушники вы ни купили, слушать пространственное звучание на этом устройстве вы всё равно не сможете. Понять, поддерживает ваш аппарат Spatial Audio или нет можно по наличию пункта Dolby Atmos в настройках Apple Music. Если пункта нет – значит нет и поддержки формата.

Учитывая, что AirPods не очень хорошо подходят для работы с Android, если вам интересно послушать Spatial Audio, я бы предпочёл для этой цели Beats X. Разумеется, при условии, что ваш смартфон поддерживает пространственное звучание. BeatsX – это самые дешёвые беспроводные наушники Apple с поддержкой Spatial Audio и эксклюзивными фишками AirPods. Так что берите их, не пожалеете.