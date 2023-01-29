6 причин срочно купить Google Pixel 6a и 4 причины этого не делать

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Артем Сутягин 0

Можно легко перечислить массу причин, по которым Google Pixel 6a многие пользователи и журналисты посчитали лучшим телефоном 2022 года из средней ценовой категории. Даже его цена является одним из важных факторов, которые помогают ему выделиться среди остальных телефонов на Android. У него отличное программное обеспечение и камера, а этого уже достаточно для того, чтобы считаться успешным телефоном. Просто нет другого смартфона в этом ценовом диапазоне, который мог бы претендовать на лучшие фотографии, чем Pixel 6a, или предоставлять обновления Android в первый день. Но есть у него и недостатки. Давайте взвесим их, чтобы понять, стоит ли его покупать.

6 причин срочно купить Google Pixel 6a и 4 причины этого не делать. У этого телефона хватает, как плюсов, так и минусов. Фото.

У этого телефона хватает, как плюсов, так и минусов.

Так ли хорош Google Pixel 6a

Хотя я предпочел для постоянного использования совершенно противоположный телефон, а именно Huawei Mate 50 Pro, в котором нет полноценного Google Play, но есть отличная камера, Pixel 6а я все равно считаю отличным аппаратом. Давайте начнем с его достоинств, а потом перейдем к недостаткам.

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Компактный телефон на Android

Чем больше, тем лучше — обычно это было нормой для экранов смартфонов. Но с его компактным 6,1-дюймовым экраном Pixel 6a чувствует себя как нельзя лучше. Размер прекрасно вписывается между двумя крайностями — iPhone 13 Mini и Samsung Galaxy S22 Ultra. Что особенно удивительно, так это то, насколько узок Pixel. Даже при использовании одной рукой можно легко добраться до другой стороны телефона, не сгибая пальцы.

А для опускания шторки уведомлений есть удобное двойное нажатие на жест «назад». Для тех, кто не смотрит много видео или телешоу на своем телефоне, Pixel 6a идеально подходит.

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Хороший стереозвук

Стереодинамики Pixel 6a звучат лучше, чем любой другой телефон в своем классе. Они достаточно громкие, звучат полнее, а бас не затмевает другие звуки. Что еще более важно, динамики не трещат на полной громкости, а стереовыход сбалансирован между нижним и верхним динамиками. Конечно, вы можете найти лучшую пару на более дорогих телефонах, но Pixel 6a превосходит все остальные в своем классе.

Хороший стереозвук. На этом телефоне можно делать что угодно. Даже звук будет хорошим. Фото.

На этом телефоне можно делать что угодно. Даже звук будет хорошим.

Приложения в фоновом режиме

Есть два вида смартфонов. Те, которые являются нормальными, и другие, которые агрессивно продолжают убивать приложения, иногда даже тормозя получение важных уведомлений. Pixel 6a относится к первой категории.

Почти никто из пользователей не жалуется на проблемы со своевременной доставкой уведомлений, а телефон не пытается убить приложения, как только они переходят в фоновый режим. Объем оперативной памяти 6 ГБ на Pixel 6a меньше, чем у многих телефонов Android среднего класса, но с такой оптимизацией этого более чем достаточно.

Быстрый и плавный телефон

Pixel 6a очень хорош при повседневном использовании. Он предлагает быстрое переключение между приложениями, их открытие и закрытие, а анимация работает без сбоев. При обычном использовании многие даже не замечают, что у него нет частоты обновления 120 Гц — тут всего 60 Гц. Pixel 6a не сильно отличается от телефона с экраном с более высокой частотой обновления, за исключением быстрой прокрутки.

Быстрый и плавный телефон. Многие недооценивают важность качественного звука в телефоне. А зря…. Фото.

Многие недооценивают важность качественного звука в телефоне. А зря…

Телефон, который сам учится

Магия программного обеспечения Google, о которой мы часто говорим, отчасти заключается в способности операционной системы учиться и адаптироваться к вашему шаблону использования. Pixel 6a — отличный тому пример. Например, телефон может извлечь уроки из типичного использования и соответствующим образом отрегулировать расход заряда батареи, чтобы максимально использовать доступную мощность. И эти функции от Google делают телефоны Pixel еще более желанными.

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Телефон с хорошим вибро

Обычно я не обращаю особого внимания на вибрационный двигатель, потому что он всегда достаточно плох на телефонах среднего класса. Но тут щелчки очень хорошие и заметили это буквально все пользователи этого телефона. Тактильная отдача отлично справляется со своими задачами.

Телефон с хорошим вибро. Этот корпус легко поцарапать. Фото.

Этот корпус легко поцарапать.

Почему не надо покупать Google Pixel 6a

А теперь давайте поговорим о недостатках, ведь их тоже хватает. Хотя их приведено меньше, чем достоинств, но их соотношение говорит о том, что у этого телефона больше достоинств, чем недостатков.

Дисплей Pixel 6a недостаточно яркий

Дисплей Pixel 6a недостаточно яркий и это факт. Находясь на солнце, постоянно хочется увеличить яркость, даже когда она уже на максимуме. Это относится даже к использованию в помещении. Большинство пользователей постоянно держит яркость на уровне 70% или выше, что совсем не мало.

Учитывая то, что другие бренды, такие как Samsung и OnePlus, делают со своими OLED-экранами в той же ценовой категории, нам остается желать большего от Pixel 6a. Будем надеяться, что предстоящий Pixel 7a исправит некоторые из этих недостатков.

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Очень хрупкий телефон

Многие пользователи жалуются, что на корпусе телефона первые царапины появляются уже в первый день использования. В основном это относится к задней пластиковой стенке, но и спереди царапины тоже появляются. Впрочем, если вы пользуетесь чехлами и пленками, то это не такая большая проблема. Но не считать это недостатком нельзя.

Например, в классическом тесте на прочность JerryRigEverything мы узнали, что культовый задний козырек Pixel 6a сделан из пластика, а стеклом покрыты только линзы камеры. Из-за этого через некоторое время корпус выглядит довольно сомнительно. Особенно, если вы в целом не бережете свой смартфон.

Медленная зарядка телефона

Про Google Pixel 6a компания говорила, что он имеет быструю зарядку. Но разве можно назвать быстрой зарядкой процесс, когда это длится 2 часа? Сейчас есть модели, которые предлагают зарядку мощность 150 Вт и полностью заряжался за половину времени, которое требуется Pixel для перехода с 80% до 100%.

Хотя зарядка 150 Вт, безусловно, является новинкой, большинство телефонов в том же сегменте, что и Pixel 6a, поставляются с зарядкой не менее 30 Вт, а многие достигают 65 Вт. Даже в области стандартной зарядки PD Google могла бы выбрать более высокую мощность или новый стандарт PPS для лучшей скорости зарядки, но увы…

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Проблемы со связью

В iPhone 4 были проблемы, когда его держали неправильно, рука перекрывала антенну и качество связи падало или связь и вовсе терялась. Тогда это было в новинку, и мы прошли этот этап. Но в 2022 году то же самое многие пользователи говорят о своих Google Pixel 6a. Когда они закрывают верхнюю часть телефона рукой, сигнал Wi-Fi (5 ГГц) падает на одну полоску. Он возвращается, как только меняется положение рук. Это происходит, даже если телефон находится в паре метров от маршрутизатора.

Даже сила сотовой сети иногда бывает ниже, чем на некоторых других устройствах. В городе это не является большой проблемой, но за городом часто можно остаться без связи. Впрочем, на это жалуются не все, а только некоторые пользователи. Возможно, это брак или особенности их использования.

Покупать этот телефон или нет, решать вам, но по сумме достоинств и недостатков он однозначно заслуживает внимания и является отличным телефоном, если вас не пугают его недостатки.

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