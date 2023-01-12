Месяц пользуюсь почти лучшим телефоном — обзор Huawei Mate 50 Pro

Смартфоны Huawei всегда были любимы в России. Даже с переходом на собственный магазин приложений они хоть и потеряли популярность, но из-за снижения стоимости все равно остались где-то рядом с вершиной рейтинга востребованности. Сейчас мы не будем говорить о том, почему так происходит и что влияет не предпочтения пользователей, а лучше поговорим просто об относительно новом телефоне, которого мы ждали уже два года и наконец-то дождались. Я уже больше месяца пользуюсь Huawei Mate 50 Pro, к знакомству с которым я уже был готов, так как до него пользовался Huawei ”нашего времени” и не видел в них почти ничего плохого. Сейчас я рассказу о своих восторгах и разочарованиях от новинки и о том, как я провел с ней почти полтора месяца.

Опыт использования Huawei Mate 50 Pro

Сейчас действительно серьезной проблемой, которая отличала бы Huawei от других смартфонов и отнимала бы у них какую-то функциональность, могло бы стать то, что устройства бренда не поддерживают 5G. Но российские сотовые сети в принципе не поддерживают этот стандарт связи, а значит самые главный недостаток смартфонов становится незначительным.

Huawei по-прежнему умеет делать потрясающие аппаратные средства. Mate 50 Pro — один из самых красивых и приятных на ощупь телефонов, которые попадали в мои руки в этом, прошлом, а может быть и в позапрошлом году. Я не фанат изогнутого экрана, но после выхода Huawei Mate 30 с его безумными гранями тут все кажется очень лаконичным. Скругления есть, но они очень изящные и совершенно не напрягают. Задняя стенка тоже шикарна на ощупь. У меня была версия цвета «рассвет в горах”. Она имеет даже более высокий уровень защиты, чем обычные версии в цвете ”снежное серебро” и ”элегантный черный”. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока о небольшом минусе, который я обнаружил через пару недель использования.

Когда телефон лежал на столе экраном вниз, я заметил на его гранях какие-то странные тени. Когда я взял его в руки, ”тени” не пропали. Это оказались следы от трения о карман синих джинсов. То есть телефон то ли покрасился, то ли испачкался, но следы были. В целом, ничего критичного, ведь оттер я их довольно легко. Зато именно такой цвет я считаю очень красивым и сочным. Другие слишком скучные, чтобы выбирать их.

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Можно ли плавать с телефоном

Если уже закрыть вопрос защиты телефона от внешнего воздействия, то тут все отлично. Кроме того, что он имеет высокую степень защиты от падений и прочное стекло, именно оранжевая версия выдерживает более глубокие погружения. Если стандарт IP68, который официально заявлен для этого телефона, подразумевает погружение телефона на 30 минут на глубину 2 метра в пресную воду, то тут компания пошла другим путем. Модель оранжевого цвета, которой я пользовался, погружали на 6 метров на то же время, и она выдержала.

Естественно, как и прежде, это не дает вам гарантии, что вода не попадет в корпус, а только говорит о том, что модель прошла испытания во время сертификации, но такие возможности все равно внушают уважение. Сам я не проверял водонепроницаемость, так как она уже перестала быть чем-то уникальным. Да и моя проверка ничего бы не дала. На 99% с ним ничего бы не было. Но, еще раз повторюсь, защита от воды — просто дополнительная страховка при контакте с ней, но точно не призыв заниматься дайвингом.

Что будет, если намочить защищенный от воды телефон.

Внешний вид Huawei Mate 50

Наиболее привлекательным в Huawei Mate 50 Pro является его большой круглый модуль камеры на задней панели, в котором находятся три объектива (хотя они выглядят как четыре благодаря блоку лазерной автофокусировки). Его центральное расположение означает, что телефон не качается на столе. Он, кстати, и не скользит в руке, если у вас версия оранжевого цвета с ее матовым корпусом под кожу.

Но, если вы переживаете за сохранность корпуса или он в какой-то версии покажется вам скользким, в комплекте есть простенький, но качественный силиконовый чехол. Так же в коробке вы найдете адаптер питания на 65 Вт и кабель для зарядки USB Type-C на USB Type-C.

Телефон получился довольно большим и пользоваться им одной рукой не всегда удобно, потому что для того, чтобы дотянуться до верхней части дисплея, нужны две руки. Как раз там, наверху, находится ”челка”. Сейчас ее редко встретишь во флагманах. Даже iPhone в топовых версиях перешел на вырез, пусть и большого размера. Но лично мне кажется, что челка смотрится более интересно, и лучше пусть будет она, чем непонятная ”дырка” в углу экрана. Хотя тут все индивидуально, но даже я не могу не заметить, что челка смотрится довольно устаревшей, даже при всей моей любви к ней.

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Какой экран у нового Huawei

То, что я чуть выше сказал о размере телефона, связано с размером его большого 6,74-дюймового OLED-экрана. Он имеет отличные цвета и высокое разрешение 1212 x 2616 точек. Смотрится этот экран просто фантастически. Он невероятно яркий, но при этом очень естественный. Как будто смотришь не на серый бетонный город, а на горное озеро среди зеленых гор — вроде и реальная картинка, но настолько яркая, что даже не веришь в нее сначала.

Частота обновления, естественно, составляет 120 Гц. Хотя в ней нет технологии LTPO, которая позволяет другим телефонам, например, iPhone 14 Pro, уменьшать частоту до 1 Гц по мере необходимости для экономии энергии. Если включить автоматический режим, то переключение будет происходить только между 60 Гц и 90 Гц. Зато столь вредное мерцание экрана уменьшено за счет ШИМ-затемнения 1440 Гц. То есть при низкой яркости глаза не будут испытывать чрезмерной нагрузки.

Видео и фотографии выглядят очень хорошо при просмотре в полноэкранном режиме, а такое высокое разрешение выдает все свои чудеса, если вы смотрите на нем совместимый контент. Например, что-то с YouTube в разрешение 2160p. Такой контент будет смотреться просто фантастически, в отличие от многих других телефонов премиум-класса с дисплеями с более низким разрешением. За дисплей этому смартфон однозначно можно поставить твердую пятерку. Тем более, у него очень высокая пиковая яркость, а цвета в зоне скругления почти не искажаются.

Snapdragon вместо Kirin

Раньше Huawei использовала собственные чипсеты Kirin, но Mate 50 Pro вместо этого использует Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 — очень мощный чип, который только недавно был заменен на новый 8 Gen 2. Но и то, что сейчас установлено в этом телефоне, будет работать еще много лет, демонстрируя фантастическую производительность.

Как я уже говорил выше, смартфон поддерживает только сети 4G. Для него выпускается отдельная версия процессора. Но в России это не так критично, ведь у нас 5G все равно нет и вряд ли будет в ближайшее время. Да и вообще, важность этого стандарта связи пока немного переоценена. Так будет до тех пор, пока не будут раскрыты все его возможности, кроме высокой скорости. Пока это только большой расход аккумулятора и скорости, которые сопоставимы с 4G.

Чтобы проверить производительность, я попробовал запустить на телефоне несколько игр, включая PUBG Mobile, и они работали без сбоев. Все было максимально быстро и плавно, как и положено флагманам.

Многим может показаться, что 8 ГБ ОЗУ маловато для топового смартфона, но они очень хорошо используются, и больше телефону просто не нужно. Хотя надо признать, что есть более дешевые модели других брендов, которые получили чуть ли не вдвое больше оперативки. Поэтому, если вам нужны цифры, то вам туда. Если важна производительность и пользовательский опыт, продолжаем разбираться.

Если вы решите купить этот смартфон, вам надо будет сделать выбор между 256 и 512 ГБ памяти. Но, принимая решение, не спешите выбирать меньший, увидев, что есть поддержка карт памяти. Она действительно есть, но речь идет не о стандартных microSD, а о собственных картах памяти Huawei nano.

Телефон с лучшей камерой

Главной особенностью Mate 50 Pro является датчик основной камеры с переменной апертурой. Это первый телефон с объективом, диафрагма которого может быть изменена вручную более чем на два шага. Вы можете выбрать десять шагов между f/1.4 и f/4.0 в профессиональном режиме приложения камеры или позволить системе выбрать значение за вас в автоматическом режиме.

Выбор значения ближе к f/1,4 позволяет получить больше света, придавая снимкам естественный эффект боке, когда близкий объект находится в фокусе, а фон размыт. При значении f/4,0 пропускает меньше света, но фон становится более резким (портретного размытия не будет).

Удивительно, что Huawei встроила 10-шаговую подвижную часть в заднюю часть смартфона. Конечно, такая камера не сравнится с полнокадровой профессиональной системой, но это интересно использовать, особенно на объектах вблизи, чтобы увидеть эффект изменения диафрагмы. Правда, не факт, что вы будете пользоваться этим в реальной жизни и чаще всего будете отдавать принятие решений автоматике.

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Примеры снимков на основную камерe Huawei Mate 50 Pro:

Основной 50 Мп сенсор в целом можно назвать выдающимся, и Mate 50 Pro действительно делает одни из лучших фотографий среди всех смартфонов. Он использует датчик RYYB (красный, желтый, желтый, синий). Так Huawei видит схему, способную лучше передавать цвета, чем RGB (красный, зеленый, синий). Тут зеленый пиксель заменен двумя желтыми. Так вся связка пропускает больше красного и зеленого света. Если просто, то на камеру попадает больше света, а компоновка обеспечивает более точную передачу цвета. Это в свою очередь улучшает качество фотографий при слабом освещении.

Снимки при дневном свете демонстрируют отличную детализацию и широкий динамический диапазон, который, правда, достигается за счет постобработки, что видно, когда фото через несколько мгновений меняется после того, как было сделано. Это делает фотографии приятными и реалистичными. При слабом освещении динамический диапазон также хорош, но детализация немного падает. Хотя не на столько, как у многих других телефонов. И это все без включения ночного режима, который у Huawei всегда работает лучше, чем у других производителей.

Также имеется сверхширокий датчик f/2.2, который может делать макроснимки, и 64 Мп перископический зум-объектив f/3.5 с оптической стабилизацией изображения, обеспечивающий 3,5-кратный оптический зум. Все вместе это становится универсальной сборкой, но без лишних модулей. Ведь можно установить хоть 7 модулей, но в этом случае телефон станет дороже, а пользоваться ими вы будете крайне редко, или основные модули будут более низкого качества. Тут же все отлично, и даже съемка в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду также выглядит невероятно четкой. Не зря этот телефон получил первое место в рейтинге DxOMark, как бы к нему не относились.

На передней панели телефона находится 13 Мп сверхширокоугольная селфи-камера с апертурой f/2.4, а также датчик TOF, обеспечивающий 3D-сканирование лица для более безопасной разблокировки. Это уже несколько лет выделяет Huawei на фоне остальных. Другие Android-смартфоны просто анализируют фотографию, сделанную на фронтальную камеру. Построение полноценной 3D модели при каждом сканировании есть лишь iPhone и во флагманах Huawei. Кстати, именно это и объясняет наличие челки в обоих этих устройствах. Просто нужно разместить большое количество элементов.

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Время работы телефона

Аккумулятор Mate 50 Pro емкостью 4700 мАч является значительным, но не самым большим для устройства с такими характеристиками, которое требует много энергии. Несмотря на это, его легко хватило на целый день использования, а если пользоваться не очень активно, то мне его хватало и на два дня. Если вы сидите дома и берете телефон в руки только несколько раз, то можно говорить и о трех днях работы.

В коробке находится блок питания на 66 Вт и кабель, которые заряжают телефон примерно за 40 минут. Это довольно быстро и точно намного лучше, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 7 Pro или iPhone 14 Pro.

Телефон также имеет беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, но чтобы получить доступ к такой мощности, надо будет купить фирменное зарядное устройство. Обычная беспроводная зарядка не сможет передавать в телефон так много энергии.

Недостатки Huawei Mate 50 Pro

Ахиллесова пята любого телефона Huawei, включая этот, это программное обеспечение. Телефон работает на EMUI 13, основанной на Android с открытым исходным кодом. Нет никаких указаний на то, как долго Huawei планирует обновлять телефон, поэтому вряд ли мы можем говорить о 4-5 годах, как у некоторых других производителей.

Mate 50 Pro не может в полной мере работать с сервисами Google. То есть, например, Google Docs пользоваться можно, но только в виде WEB-версии. Отдельного приложение нет. То же самое относится к YouTube, таблицам и другим сервисам.

Телефон не поставляется с установленным магазином Google Play, поэтому вместо этого вам нужно загружать приложения из магазина приложений Huawei AppGallery. Но если раньше это было проблемой, то теперь в нем появилось очень много всего, что нужно на каждый день. Большинство людей найдет там 95% и более тех приложений, которыми они пользовались. Это приложения банков, все приложения Яндекс, мессенджеры и многое другое. То, чего нет, можно установить отдельно. При этом ссылки на скачивание APK можно найти в сервисах самой Huawei (Petal Search). То есть может быть и не за два клика, но 3-5 кликов вы почти наверняка найдете то, что вам нужно.

TikTok, Telegram, Tinder, Microsoft Outlook, WeChat, Яндекс Карты и Яндекс Go — легко можно найти в фирменном магазине приложений. WhatsApp, Netflix, Twitter, PayPal и запрещенные в России Facebook и Instagram придется скачивать отдельно. Но, как не сложно заметить, из приведенного списка в России и так мало, что работает. Да и, положа руку на сердце, пользовались этим не так много людей. Остальным хватало десятка базовых приложений, которые скачать проблемой не будет. За последние 2-3 года магазин AppGallery сильно прокачался.

Как работают сервисы Huawei

Есть даже целая россыпь фирменных приложений и сервисов самой Huawei. Среди них меня приятно порадовали карты Petal Maps. Они выглядят даже лучше, чем существовавшие за много лет до них Apple Maps. Все места есть, маршруты прокладываются хорошо, а интерфейс приятный. Яндекс Картами все равно пользоваться привычнее, но карты от Huawei показывают, насколько сильно прибавила компания в своих сервисах.

Характеристика Значение Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Операционная система EMUI 13 Экран 6.74 дюйма, 120Гц, OLED Память 8/256 ГБ, 8/512 ГБ Аккумулятор и зарядка 4700 мАч, 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная Камера Основная: 50 Мп + 64 Мп + 13 Мп. Фронталка: 13 Мп Размер и вес 162.1 x 75.5 x 8.5 мм, 205 г. Цвета Серый, черный, оранжевый

Сколько стоит Huawei Mate 50 Pro и стоит ли его покупать

Сейчас в России купить Huawei Mate 50 Pro можно примерно за 55 000 рублей в версии на 256 ГБ, а купить его можно на Яндекс Маркете. Это очень невысокая цена для подобного гаджета с его возможностями и внешним видом. На фоне этого минусы уже не кажутся такой большой проблемой. Более того, можно не сомневаться, если бы телефон был с 5G и Google Play, без которых можно обойтись, его бы не раздавали так щедро, а ценник точно был бы не ниже 80-90 тысяч рублей.

Конечно, не все согласятся со мной, что это хорошее предложение, и одного только отсутствия Google Play будет достаточно для того, чтобы раскритиковать его, найдя приложения, которых нет в App Gallery, но без которых не прожить. Вопрос в том, как относиться к этому и что ставить целью — раскритиковать, похвалить или оценить объективно.

Да, можно найти недорогие китайские телефоны, с похожими возможностями (кроме камеры), но в них нет души. Кто пользовался Huawei, поймет, о чем я. В этих телефонах всегда была какая-то своя харизма. Именно она заставляет людей из года в год покупать Apple или Sony — две другие компании, которые хорошо обрастают фанатской базой. И то, что сейчас есть некоторые ограничения, которые не так сильно влияют на пользователей, особенно в условиях блокировки некоторых приложений в России, но позволяют снизить цену, это просто отлично.

Я советовал такой телефон друзьям/коллегам и двое уже купили его. За себя решение принимайте сами, но если хотите поделиться им, можете сделать это в нашем Telegram-чате или просто напишите свое мнение в комментариях.

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