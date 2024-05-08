AMOLED-экран на 120 Гц, 7 лет обновлений Android и 256 Гб памяти. Google представила новый Pixel 8a

Внимание фанатов электроники в последнее время было приковано к новым iPad. Презентация получилась довольно скудной и неприметной, но даже на ее фоне многие не заметили, что вышел новый Pixel 8a. А зря: бюджетный смартфон от Google — повод для гордости. Он серьезно изменился и стал круче прошлогодней модели, позаимствовав все важные характеристики от топовых моделей. В этот раз изменения затронули даже внешний вид, поэтому новинка получилась совершенно иной по сравнению с Pixel 7a! Кроме того, новинка заполучила модификацию на 256 Гб памяти, о чем давно мечтали фанаты этого недорогого камерофона. Вот вся информация о Google Pixel 8a.

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Как выглядит Pixel 8a

Для тех, кто не следит за новинками от Гугл, недорогой Пиксель 2024 внешне может показаться ровно таким же, что и в предыдущие годы! А вот и нет! Отличить свежую модель можно по сильно закругленным краям, которые сейчас не встретить на рынке смартфонов в принципе. Спереди новый Pixel 8a и вовсе напоминает Nokia Lumia, если помните такой гаджет.

При этом недорогую модель еще и легко отличить по цвету: в линейке появились ярко-зеленый «Aloe» и голубой «Bay». Оба варианта отличаются насыщенностью, чего не было ранее. Кроме этого, смартфон имеет матовую заднюю крышку и алюминиевые грани, поэтому дешево уж точно не выглядит.

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Характеристики Pixel 8a

Толстые рамки вокруг дисплея — вовсе не повод расстраиваться. Вообще-то, теперь у Pixel 8a есть AMOLED-экран на 120 Гц, чего не было ранее! Его диагональ составляет 6,1 дюйма, сверху прикрыт стеклом Gorilla Glass 3 и выдает до 2000 нит пиковой яркости при воспроизведении HDR-контента. Это на 40% ярче, чем у прошлогодней модели, поэтому упрекнуть производителя явно не за что.

Работает новинка на флагманском чипсете Tensor G3 и сопроцессоре Titan M2, который отвечает за безопасность устройства. При этом основной «камень» все же будет менее производительным по сравнению с основными моделями Pixel 8 — это нормальная практика. В целом, его запаса прочности хватит надолго — по крайней мере, у Гугл нет в этом сомнений, так как Pixel 8a будет обновляться 7 лет, как и основные модели.

При этом Pixel 8a поставляется с 8 Гб оперативной памяти — смартфон получил одну модификацию как и раньше. Да, это быстрая LPDDR5X, которой нет даже в iPhone, но для 2024 года этого объёма ОЗУ уже маловато. Раз уж Google добавила версию с 256 Гб хранилища, то почему бы и 12 Гб оперативки наконец не сделать?

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Камера в Гугл Пиксель 8а

А вот камера в Pixel 8a осталась прежней, если говорить о железе — зачем портить то, что и так хорошо работает? Вас ждет все тот же объектив на 64 Мп с широкоугольным сенсором на 13 Мп, а также фронталкой на 13 Мп. Прошлогодний смартфон и так делал отличные снимки, обходя в производительности камеры iPhone 15, но в этом году стал еще лучше.

В частности, за счет постобработки фотографий при помощи ИИ. Кроме того, в Pixel 8a будет доступно большинство фишек из старших моделей вроде Night Sight или Audio Magic Eraser, а еще в смартфон встроена нейросеть Google Gemini, которая запускается длительным нажатием на кнопку питания. О ней мы подробно рассказывали в нашем материале.

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Сколько стоит Pixel 8a

Новый смартфон Гугл получил реально топовую начинку. Если предыдущих характеристик вам недостаточно, вот еще несколько полезных фишек.

Аккумулятор на 4492 мА*ч.

Быстрая зарядка на 18 Вт.

Защита от воды.

USB 3.2, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Android 14 по умолчанию.

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Не знаю как вы, но я бы с удовольствием купил этот смартфон. Цена Pixel 8a в США очень аппетитная — 499 долларов за версию со 128 Гб памяти. Правда, в России на первых порах он будет стоить дороже (скорее всего, под 60 000 рублей), но быстро подешевеет, как это обычно бывает. Изменений реально много и смартфон определенно выгоднее, чем Pixel 8 почти на 200 долларов и, тем более, iPhone 15. По крайней мере, из-за наличия NFC и 7 лет обновлений Андроид. Как мне кажется, идеальное устройство по соотношению цена-качество, которое подойдет тем, кто не любит менять смартфоны слишком часто!