AMOLED-экран на 120 Гц, 7 лет обновлений Android и 256 Гб памяти. Google представила новый Pixel 8a

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Иван Герасимов

Внимание фанатов электроники в последнее время было приковано к новым iPad. Презентация получилась довольно скудной и неприметной, но даже на ее фоне многие не заметили, что вышел новый Pixel 8a. А зря: бюджетный смартфон от Google — повод для гордости. Он серьезно изменился и стал круче прошлогодней модели, позаимствовав все важные характеристики от топовых моделей. В этот раз изменения затронули даже внешний вид, поэтому новинка получилась совершенно иной по сравнению с Pixel 7a! Кроме того, новинка заполучила модификацию на 256 Гб памяти, о чем давно мечтали фанаты этого недорогого камерофона. Вот вся информация о Google Pixel 8a.

AMOLED-экран на 120 Гц, 7 лет обновлений Android и 256 Гб памяти. Google представила новый Pixel 8a. Вышел Pixel 8a: недорогой, но очень крутой. Фото.

Вышел Pixel 8a: недорогой, но очень крутой

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Как выглядит Pixel 8a

Для тех, кто не следит за новинками от Гугл, недорогой Пиксель 2024 внешне может показаться ровно таким же, что и в предыдущие годы! А вот и нет! Отличить свежую модель можно по сильно закругленным краям, которые сейчас не встретить на рынке смартфонов в принципе. Спереди новый Pixel 8a и вовсе напоминает Nokia Lumia, если помните такой гаджет.

Как выглядит Pixel 8a. Pixel 8a представлен в четырех цветах — ярких и сочных. Фото.

Pixel 8a представлен в четырех цветах — ярких и сочных

При этом недорогую модель еще и легко отличить по цвету: в линейке появились ярко-зеленый «Aloe» и голубой «Bay». Оба варианта отличаются насыщенностью, чего не было ранее. Кроме этого, смартфон имеет матовую заднюю крышку и алюминиевые грани, поэтому дешево уж точно не выглядит.

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Характеристики Pixel 8a

Толстые рамки вокруг дисплея — вовсе не повод расстраиваться. Вообще-то, теперь у Pixel 8a есть AMOLED-экран на 120 Гц, чего не было ранее! Его диагональ составляет 6,1 дюйма, сверху прикрыт стеклом Gorilla Glass 3 и выдает до 2000 нит пиковой яркости при воспроизведении HDR-контента. Это на 40% ярче, чем у прошлогодней модели, поэтому упрекнуть производителя явно не за что.

Характеристики Pixel 8a. Pixel 8a традиционно получил чипсет от флагманских моделей. Фото.

Pixel 8a традиционно получил чипсет от флагманских моделей

Работает новинка на флагманском чипсете Tensor G3 и сопроцессоре Titan M2, который отвечает за безопасность устройства. При этом основной «камень» все же будет менее производительным по сравнению с основными моделями Pixel 8 — это нормальная практика. В целом, его запаса прочности хватит надолго — по крайней мере, у Гугл нет в этом сомнений, так как Pixel 8a будет обновляться 7 лет, как и основные модели.

При этом Pixel 8a поставляется с 8 Гб оперативной памяти — смартфон получил одну модификацию как и раньше. Да, это быстрая LPDDR5X, которой нет даже в iPhone, но для 2024 года этого объёма ОЗУ уже маловато. Раз уж Google добавила версию с 256 Гб хранилища, то почему бы и 12 Гб оперативки наконец не сделать?

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Камера в Гугл Пиксель 8а

А вот камера в Pixel 8a осталась прежней, если говорить о железе — зачем портить то, что и так хорошо работает? Вас ждет все тот же объектив на 64 Мп с широкоугольным сенсором на 13 Мп, а также фронталкой на 13 Мп. Прошлогодний смартфон и так делал отличные снимки, обходя в производительности камеры iPhone 15, но в этом году стал еще лучше.

Камера в Гугл Пиксель 8а. Камера осталась прежней, но в ней прокачали ИИ-функции. Фото.

Камера осталась прежней, но в ней прокачали ИИ-функции

В частности, за счет постобработки фотографий при помощи ИИ. Кроме того, в Pixel 8a будет доступно большинство фишек из старших моделей вроде Night Sight или Audio Magic Eraser, а еще в смартфон встроена нейросеть Google Gemini, которая запускается длительным нажатием на кнопку питания. О ней мы подробно рассказывали в нашем материале.

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Сколько стоит Pixel 8a

Сколько стоит Pixel 8a. Pixel 8a не подорожал, но представляет из себя практически точную копию Pixel 8. Фото.

Pixel 8a не подорожал, но представляет из себя практически точную копию Pixel 8

Новый смартфон Гугл получил реально топовую начинку. Если предыдущих характеристик вам недостаточно, вот еще несколько полезных фишек.

  • Аккумулятор на 4492 мА*ч.
  • Быстрая зарядка на 18 Вт.
  • Защита от воды.
  • USB 3.2, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
  • Android 14 по умолчанию.

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Не знаю как вы, но я бы с удовольствием купил этот смартфон. Цена Pixel 8a в США очень аппетитная — 499 долларов за версию со 128 Гб памяти. Правда, в России на первых порах он будет стоить дороже (скорее всего, под 60 000 рублей), но быстро подешевеет, как это обычно бывает. Изменений реально много и смартфон определенно выгоднее, чем Pixel 8 почти на 200 долларов и, тем более, iPhone 15. По крайней мере, из-за наличия NFC и 7 лет обновлений Андроид. Как мне кажется, идеальное устройство по соотношению цена-качество, которое подойдет тем, кто не любит менять смартфоны слишком часто!

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