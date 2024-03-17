Чему научился ИИ в смартфонах, что может Google Gemini Nano и что предлагает Яндекс

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Артем Сутягин

Крупные технологические компании стремятся создать лучшие инструменты генеративного ИИ для пользователей, разработчиков и других компаний. Например, Google предлагает Gemini, который является как брендом для их чатбота ИИ, так и базовой большой языковой моделью (LLM), на которой он работает. Gemini выпускается в трех вариантах: Nano, Pro и Ultra. Только модель Nano достаточно мала, чтобы работать локально на мощном Android-смартфоне, вроде Pixel 8 Pro или Galaxy S24, в то время как две другие модели работают на облачных серверах Google. Небольшой размер Nano по сравнению с Pro и Ultra означает ограниченность ее возможностей, но, как говорится, «мал, да удал», и, похоже, у нас есть одно очень интересное применение этой функции.

Чему научился ИИ в смартфонах, что может Google Gemini Nano и что предлагает Яндекс. Искусственный интеллект скоро еще более основательно переедет с серверов в наши смартфоны. Изображение: Google Store. Фото.

Искусственный интеллект скоро еще более основательно переедет с серверов в наши смартфоны. Изображение: Google Store

Что может Google Gemini

Gemini Nano полезен только для анализа или создания небольших блоков текста. Например, в настоящее время модель Nano поддерживает только три функции искусственного интеллекта в Pixel 8 Pro: резюмирование коротких записей в приложении Pixel Recorder, умные ответы из Gboard при общении в WhatsApp и предложения по переписыванию сообщений. Модель Gemini Nano от Google также поддерживает несколько функций Galaxy AI, которые доступны в серии Galaxy S24, например Magic Compose.

Поговаривают, что благодаря API Gemini Nano может вскоре позволить создавать резюме статей на основе ИИ. Ведь еще в августе Google добавила новую функцию, которая может генерировать ключевые моменты для любой веб-страницы, которую вы открыли.

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Пересказ статей на основании ИИ

В настоящее время эта функция сводки статей ИИ работает в облаке, поэтому она доступна на всех устройствах. Телефоны с поддержкой Gemini Nano, такие как Pixel 8 Pro и Galaxy S24, возможно, скоро смогут запускать эту функцию непосредственно на устройстве. Чтобы вам было проще понять это, сначала нужно кратко объяснить, как Gemini Nano работает на Android.

Пересказ статей на основании ИИ. Естественно, распространение ИИ от Google будет начинаться с Pixel c приставкой Pro. Фото.

Естественно, распространение ИИ от Google будет начинаться с Pixel c приставкой Pro.

Вместо того чтобы приложения самостоятельно устанавливали Gemini Nano, новый сервис AICore в Android занимается загрузкой модели. Это сокращает требования к хранению данных, а также упрощает распространение и обновление моделей.

Поскольку IP-технологии машинного обучения и безопасность ИИ важны и от них никуда не деться, Google использует безопасные API для загрузки, чтобы правильно распространять свою модель Gemini Nano. Эти API предоставляются службой Private Compute Services в Android. Это приложение с открытым исходным кодом, которое предоставляет API для загрузки моделей машинного обучения из облака и было создано для того, чтобы изолировать ту часть, которая отвечает за многие функции ИИ, от внешнего доступа.

API, который использует AICore, называется Protected Download. Он позволяет загружать ресурсы на устройство с поддержкой проверки на основе журнала бинарной прозрачности. Звучит сложно, но если сказать проще, то это гарантирует, что вы имеете дело с официальными ресурсами Google и вам ничего не грозит.

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Судя по всему, приложение AICore скоро загрузит блок тонкой настройки LoRA, который оптимизирует Gemini Nano для резюмирования статей ИИ. И обработка статей на устройстве была бы очень логичным шагом. В конце концов, большинство статей в Интернете должны быть достаточно короткими, чтобы модель Gemini Nano могла их обработать. Ведь Gemini Nano способна резюмировать стенограммы Pixel Recorder длиной до 15 минут.

Пересказ статей на основании ИИ. Gemini Nфno слабоват для чего-то большого, но отлично справится с небольшими задачами. Изображение: Markovate. Фото.

Gemini Nфno слабоват для чего-то большого, но отлично справится с небольшими задачами. Изображение: Markovate

Если все так, Google анонсирует эту функцию в ближайшее время, поскольку список функций искусственного интеллекта на устройстве, с которыми работает Gemini Nano, сейчас довольно короткий. Так как эта функция искусственного интеллекта является частью Google, хочется верить, что компания включит ее не только в Pixel 8 Pro, но и, например, в состав серии Galaxy S24, раскатив ее программно.

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Зачем нужен ИИ в смартфоне

Зачем вообще это надо и почему вокруг ИИ на устройствах так много шума? Все просто! Современные смартфоны уперлись в такой потолок своего развития, когда простого изменения внешнего вида программной оболочки недостаточно для роста продаж. Поэтому приходится внедрять разные полезные функции, вроде ИИ, которые не просто полезны, но и хорошо продаются.

Некоторые компании за счет этого развивают свои приложения. Так, например, Яндекс Браузер сильно поумнел и предлагает несколько функций по работе с текстом или видео. И Google стремится к тому же. Только за Яндексом стоит экосистема, пусть и большая, а за Google — целая программная оболочка, установленная на миллиарды устройств. Появление в ее базе ИИ способно сделать настоящий переворот.

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