Apple Music для Android получила важное обновление

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Артем Сутягин 0

А вы пользуетесь Apple Music для Android? Уверен, что многие ответят утвердительно. В первую очередь из-за того, что этот музыкальный клиент ничем не уступает многим другим, а многие даже превосходит. Исключением может стать только горячо любимый пользователями Spotify. Сейчас Apple Music получила большое обновление, и оно привносит на Android нововведения iOS 14, которая вышла пару месяцев назад. Теперь все пользователи сервиса смогут их попробовать. Больше метаданных, удобный поиск, изменение внешнего вида и много другое теперь доступно владельцам совместимых Android-смартфонов. Давайте узнаем, что же нам приготовила Apple.

Apple Music

Приложение Apple Music для Android получило большое обновление

Обнолвение Apple Music Для Android

Свежее обновления одного из самых популярных приложений в мире не только приносит в него функции, которые знают и любят пользователи, но и добавляет то, чего пока нет даже на iOS — функцию Crossfade. Вот так получается, что приложение Apple на Android более функционально, чем на iPhone. Актуальность этой функции является отдельной темой для обсуждения, но фактом остается то, что на iOS ее нет.

Свежее обновление принесло версию Apple Music 3.4 для всех совместимых Android-смартфонов и привело приложение в соответствие с тем, что Apple сделала за последний месяц в iOS.

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Эти изменения включают обновленную домашнюю страницу с новой вкладкой «Слушать» вместо «Для вас», а также обновленный дизайн функции поиска и возможности быстрого прослушивания любимых треков. В соответствии с тем же изменением, поиск был усовершенствован и теперь включает больше метаданных о песнях и поиск по большим категориям, охватывающий настроения, жанры и другие критерии.

Apple Music

Интерфейс изменился, но не сильно.

Функция автовоспроизведения так же обеспечивает более гибкий выбор следующей песни для воспроизведения после того, как собранный плейлист закончится. Если этот параметр включен, Apple Music проанализирует список воспроизведения и выберет песни, которые кажутся похожими, например, того же исполнителя или жанра.

Пользователи социальных сетей смогут поделиться тем, что они в данный момент прослушивают, используя опцию «Поделиться песней». В качестве социальной сети можно будет выбрать Facebook, Instagram или Snapchat.

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Чем Apple Music для Android лучше чем для iOS

Одной из необычных опций, являющихся эксклюзивной для Android, является Crossfade. При использовании этого режима Apple Music перехлестывает конец одной песни с началом другой на несколько секунд. То есть переход между ними становится плавным, как будто замиксованным. Эта опция доступна на Mac, но она еще не доступна в версиях приложения для iOS или iPadOS. Тем не менее, именно она дает возможность непрерывного прослушивания музыки без пауз между песнями.

Apple Music

В русской версии функция называется «перекрестное затухание». Можно настроить длину затухания.

Естественно, когда выходит новое приложение, в качестве одной из функций указывается «улучшенная производительность приложений». Это дежурное изменение, которое просто не может быть не указано, ведь новое приложение по умолчанию должно работать быстрее. Более медленное обновление никто выпускать не будет, а даже если оно будет работать так же, то поди еще заметь это.

Новая версия Apple Music для Android поддерживается смартфонами или планшетами под управлением Android 5.0 или более поздней версии. Так же есть возможность пользоваться обновленной музыкой на Chromebook с поддержкой приложений Android.

Скачать Apple Music

Как Apple взаимодействует с Android

Вообще, Apple Music является интересным примером того, как распространяются приложения. Получается, что несмотря на то, что iOS и Android являются основными конкурирующими платформами для смартфонов и планшетов, Apple все равно выпускает свое приложение для всех пользователей. Это лишний раз доказывает, что конкуренция есть всегда, но взаимные интересы никто не отменял.

iPhone в мире по разным подсчетам примерно 10-15%, но для любого продукта это очень мало, и говорить о нормальном заработке в таких условиях не приходится. Чтобы развивать продукт и получать от него прибыль, надо охватывать максимально большую аудиторию. Для Android в этом тоже есть смысл, так как ничего не теряя, она приобретает популярное приложение для прослушивания музыки в Google Play.

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Учитывая увеличение аудитории при переходе на новую платформу, странно, что Apple так и не выпустила свое приложение «Карты» для Android. Конечно, есть Google Maps и другие картографические сервисы, но именно это помогло бы развить карты Apple, которым есть куда стремиться. Все же небольшая база пользователей напрямую влияет на количество собранных данных для улучшения сервиса.

Apple Music

В чем-то Apple Music проигрывает остальным, но далеко не во всем

Есть ли iMessage для Android

Так же многие не отказались бы, если бы на Android появился мессенджер iMessage. Об этом даже одно время ходили разговоры, но то ли это были пустые слухи, то ли Apple действительно собиралась это сделать, но передумала — в результате мы так и не получили еще одного кроссплатформенного мессенджера.

Поделитесь мнением, пользуетесь ли вы Apple Music или вам ближе другие сервисы. А еще расскажите, какое приложений Apple вы хотели бы видеть на Android и наоборот.

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