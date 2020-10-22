Чем iPhone 12 хуже многих флагманов на Android

Высокая производительность – это конёк флагманских iPhone последних нескольких поколений. Наслушавшись критики от пользователей Android, в Apple решили, что пора бы приложить серьёзные усилия, чтобы обойти конкурентов. Результат, надо сказать, получился что надо. Вот уже несколько лет айфоны лидируют в рейтинге производительности, обходя не только соответствующие им по возрасту смартфоны на Android, но и более новые, работающие на базе более современного и мощного чипа. Впрочем, это не значит, что iPhone идеальны во всём.

Чем лидар в iPhone 12 отличается от ToF-сенсоров в смартфонах на Android

Для начала небольшой экскурс. На прошлой неделе Apple представила свои первые смартфоны с поддержкой 5G – iPhone 12. В Купертино подали это событие с большой помпой – дескать, это самые быстрые и самые перспективные айфоны ever. Разве что аккумуляторы у них пришлось немножко урезать, да самый продвинутый 5G-модем, работающий на базе стандарта mmWave, засунули только в американскую версию. Ну, а что? Ведь нигде больше нормального 5G, способного обеспечивать работу на сверхвысоких скоростях, всё равно нет. Наверное, это и к лучшему.

Сколько iPhone 12 живёт от зарядки

Как показало сравнительное испытание, iPhone 12 в сетях 5G работают ощутимо меньше, чем в сетях LTE. Коллеги из издания Tom’s Guide сопоставили, сколько iPhone 12 и iPhone 12 Pro живут в зависимости от того, какое подключение к интернету они используют. Тест заключался в том, чтобы просматривать веб-страницы с 4G и 5G, открывая новые каждые 30 секунд. В результате получились довольно интересные цифры:

iPhone 12 : с 4G – 10 часов 23 минуты, с 5G – 8 часов 25 минут;

: с 4G – 10 часов 23 минуты, с 5G – 8 часов 25 минут; iPhone 12 Pro: с 4G – 11 часов 24 минуты, с 5G – 9 часов 6 минут.

Угадайте, что есть у дешёвого Android-смартфона и нет у топового iPhone 12 Pro?

Как видите, потери автономности обоих iPhone в сетях пятого поколения составили от 1 часа 58 минут до 2 часов 18 минут. Это почти 20%. Но если ко времени работы без подзарядки в сетях 4G в принципе претензий нет, то вот падение почти на четверть в 5G некоторых может серьёзно смутить. Тем более, что Android-смартфоны – что очень удивительно – от таких проблем не страдают. Как показала проверка, разницы во времени работы в зависимости от типа подключения почти нет. Зато в другом сценарии использования она есть.

Что не так с дисплеем 120 Гц

Оказывается, дисплеи с высокой частотой обновления, которыми сегодня многие производители оснащают свои смартфоны, тоже отъедают у них автономность. Вот как выглядит время зарядки разных аппаратов с выключенным режимом 90/120 Гц и включённым:

Galaxy S20 5G без 120 Гц – 9 часов 31 минута, с 120 Гц – 8 часов 4 минуты;

5G без 120 Гц – 9 часов 31 минута, с 120 Гц – 8 часов 4 минуты; Galaxy S20 Plus 5G без 120 Гц – 10 часов 31 минута, с 120 Гц – 8 часов 55 минут;

5G без 120 Гц – 10 часов 31 минута, с 120 Гц – 8 часов 55 минут; OnePlus 8T 5G без 90 Гц – 10 часов 49 минут, с 90 Гц – 9 часов 58 минут;

5G без 90 Гц – 10 часов 49 минут, с 90 Гц – 9 часов 58 минут; Google Pixel 5 5G без 90 Гц – 9 часов 56 минут, с 90 Гц – 9 часов 29 минуты.

Насколько iPhone 12 мощнее самых топовых смартфонов на Android

Падение при работе с повышенной частотой обновления экрана составило примерно от получаса до полутора. Это немало, но явно меньше, чем теряют iPhone при работе в сетях 5G. Поэтому можно сказать, что лучше бы Apple оснастила свои смартфоны дисплеем на 120 Гц, чем 5G. Ведь сетей пятого поколения, как ни крути, в большинстве стран мира всё ещё нет, а там где есть, работают они не на таких высоких скоростях, как утверждают операторы в своей рекламе. По крайней мере, в играх этот апгрейд явно был бы очень заметен.