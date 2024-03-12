Что будет, если положить смартфон в микроволновку

На какие только поступки ни идут люди ради удовлетворения своего любопытства… В интернете можно встретить кучу трюков с мобильными устройствами, чьи авторы предлагают выполнять порой самые безрассудные действия. Один из таких заключается в том, чтобы положить телефон в микроволновку. Звучит заманчиво, не правда ли? Но что случится со смартфоном в микроволновке на самом деле?

Что будет, если засунуть телефон в микроволновку

Принцип работы микроволновой печи заключается в том, что прибор излучает электромагнитные волны, и это приводит к нагреву водосодержащих продуктов. СВЧ-излучение оказывает влияние и на человека. Согласно информации, приведенной в журнале «Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования», при длительном воздействии микроволны проникают в ткани организма, нарушая работу различных органов: увеличение щитовидной железы, катаракта глаза и другие.

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Читая все это, невольно задаешься вопросом, а безопасно ли пользоваться микроволновкой? Ответ на него положительный. Да, микроволновая печь безопасна для человеческого организма, и причина тому — изоляция. При работе СВЧ микроволны отражаются от стенок прибора, а сетка на дверце не дает им проникнуть наружу.

Радиоволны, излучаемые смартфоном, очень похожи на микроволны СВЧ за тем лишь исключением, что в случае прямого взаимодействия с человеческим организмом они не наносят ему вреда. Следовательно, прибор аналогичным образом подавляет сотовую связь. Поэтому на телефон в микроволновке почти невозможно дозвониться.

Что будет, если завернуть смартфон в фольгу

Зачем класть смартфон в микроволновку

Телефон в микроволновке является народным способом проверки герметичности СВЧ-печи. Если на него удастся дозвониться, то изоляция недостаточно надежна, а в случае, если устройство окажется вне зоны действия сети, получается, что микроволны не выходят за пределы корпуса.

Необходимо сделать важное замечание. В большинстве случаев микроволновки не являются полностью изолированными. То есть они все-таки создают электромагнитное излучение, превышающее природные значения. Задача разработчиков микроволновок заключается не в создании герметичной ловушки, а в снижении влияния СВЧ на человеческий организм. Для этого не нужно полностью изолировать корпус.

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Собственно, по этой причине мой смартфон в микроволновой печи оказался доступен. В то же время после закрытия дверцы сразу отвалилось беспроводное соединение по Wi-Fi, а качество приема 4G снизилось в 6 раз: вместо шести делений осталось одно.

Что будет, если включить микроволновку с телефоном

Все, о чем мы говорили ранее, не предполагает включения микроволновки. С полным чувством безопасности вы можете положить смартфон в неактивную СВЧ-печь для достижения потери сигнала или проверки ее герметичности. А что, если включить микроволновку?

Как вы можете догадаться, проверять это на практике я не собираюсь, да и заваливать вас научными терминами, объясняющие прямое взаимодействие микроволн и смартфона, тоже не хочу. Все, о чем вы хотите знать, отлично проиллюстрировано в старом видеоролике на YouTube.

После включения микроволновки телефон почти сразу начинает искрить, что свидетельствует лишь об одном: вашему устройству конец. Если он все-таки запустится после непродолжительного взаимодействия с СВЧ, то с высокой долей вероятности потеряет способность к совершению и приему звонков. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь провернуть подобный трюк у себя на кухне. Телефон в микроволновке не зарядится и во вкусную пиццу тоже не превратится.

Можно ли класть смартфон на микроволновку

Нам осталось затронуть еще один важный вопрос, который возникает из-за того, что даже с закрытой дверцей СВЧ-печь не является полностью герметичной. В таком случае можно ли класть телефон на микроволновку, когда она работает?

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Излучение СВЧ-печи в том числе безопасно и для смартфона. Но все-таки сказать об этом со 100-процентной уверенностью нельзя. Во-первых, герметичность корпуса у каждой модели разная, а в процессе эксплуатации она может упасть. Во-вторых, во время работы печь так или иначе нагревается, что тоже оказывает негативное влияние на мобильное устройство. Поэтому лучше избегать прямого контакта смартфона и корпуса работающей микроволновки.