Что такое обещанный платеж и как его подключить

Несмотря на то, что многие операторы сотовой связи в 2023 году давно предлагают исключительно пакетные тарифы, плату за которые нужно вносить единоразово, некоторые абоненты все равно остаются без связи. Некоторые давно подключили автоплатеж для своих номеров, но кое-кто по-прежнему кладет деньги на телефон при необходимости. Такой способ, по мнению пользователей, наиболее безопасен, но многих списание средств иногда застает врасплох, оставляя без связи. Но на помощь приходит обещанный платеж, который можно оформить в один клик и вернуть через несколько дней. Рассказываем, как его подключить у разных операторов и выгодно ли это.

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Когда деньги на счете кончились, и закинуть вы их пока не можете, всегда есть возможность воспользоваться обещанным платежом. Эта услуга оператора, когда он фактически дает вам в долг определенную сумму для пополнение баланса на несколько дней.

Что такое обещанный платеж

Обычно обещанный платеж дают на 3-4 дня, после чего вам предстоит вернуть сумму оператору, закинув на свой счет. При этом несколько лет назад деньги предоставлялись без комиссии: вы могли взять «в долг» и вернуть столько же, сколько взяли. Однако сейчас за эту услугу придется заплатить определенный процент.

У Теле2 он составляет около 10,5%, вне зависимости от срока (1-3 дня).

Для абонентов Билайн комиссия составляет не менее 25 рублей.

В МТС за него придется заплатить от 5 до 85 рублей в зависимости от суммы.

На Мегафоне комиссия рассчитывается персонально, но судя по отзывам составляет около 15%.

Эта сумма списывается после того, как истекает предоставленный период. Как видите, предложение довольно выгодное и практически у всех операторов комиссия за доверительный платеж колеблется в пределах 10-15%, изредка поднимаясь до 50%. В экстренной ситуации сумма действительно может помочь, поэтому давайте посмотрим, как подключить доверительный платеж.

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Как подключить обещанный платеж

Подключить обещанный платеж можно через раздел в мобильном приложении. Но часто пополнить баланс нужно именно в тот момент, когда интернет как раз и не работает. В этой ситуации вас выручат USSD-команды, с помощью которых можно подключить доверительный платеж.

Обещанный платеж на Теле2: набрать *122# , *122*1# или *134# .

, или . Подключить услугу на Билайн: набрать *141*7# .

. Подключить обещанный платеж на МТС: набрать *122# .

. На Мегафоне: *106#.

Вам нужно набрать этот номер и при необходимости следовать подсказкам системы. Имейте в виду, что сумма обещанного платежа у каждого оператора может отличаться. При подключении услуги система ориентируется на следующие критерии.

Ваши ежемесячные траты на связь.

Срок, в течение которого вы являетесь абонентом.

Отсутствие задолженности за предыдущий доверительный платеж.

Так, например, Билайн предоставляет доверительный платеж на 50 рублей, если пользователь является абонентом от 26 дней и его траты составляют до 400 рублей. Но если ваши траты достигают 1000 рублей, то можно рассчитывать на 450 рублей доверительного платежа. Интересен и последний критерий — отсутствие задолженности: то есть, нельзя оплатить доверительным платежом задолженность за предыдущую услугу.

Обратите внимание, что отменить обещанный платеж нельзя: если вы подключили его, то услуга считается предоставленной и вам волей-неволей придется ею воспользоваться. Но бывают и исключения: у Мегафона есть Автоматический обещанный платеж, который будет срабатывать каждый раз, когда на счете не окажется средств. Управлять им можно по номеру *106#.

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Почему не работает обещанный платеж

Несмотря на то, что услугу хоть и называют «доверительный» платеж, подключить ее могут далеко не все абоненты. Операторы страхуются с помощью комиссии, а также обязательных критериев. Вот на что нужно обратить внимание, чтобы точно получилось взять обещанный платеж.

Вы должны расходовать определенную сумму за услуги связи: зачастую операторы смотрят на ваши траты за последние 3 месяца. Чем они выше, тем большую сумму получите в кредит.

Вы должны пользоваться услугами оператора как минимум больше месяца, так как новым абонентам эта услуга недоступна.

Баланс должен быть не ниже определенной суммы. У МТС этот порог составляет минус 300 рублей, тогда как у Теле2 — всего минус 50 рублей.

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Иногда эта услуга может быть подключена автоматически при покупке сим-карты, поэтому всегда уточняйте ее наличие в настройках приложения. Понять, что что-то неладное очень легко: вы сразу заметите высокие расходы на своем номере. Вдобавок суммы, которую вы закинули на телефон, не будет хватать для оплаты услуг, в результате чего не получится ни позвонить, ни зайти в Интернет.