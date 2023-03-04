Как правильно пользоваться диктофоном на телефоне

Еще в эпоху кнопочных телефонов на мобильных устройствах появилась функция записи аудио, которую мы по привычке именуем диктофоном (название происходит от американской марки Dictaphone). Существует масса вариантов использования этой опции: интервью, конспектирование, тренировка речи, создание подкастов и так далее. Сегодня мы разберемся, как работает диктофон, а также выясним, где хранятся получившиеся записи.

Где в телефоне диктофон

Чтобы воспользоваться функцией аудиозаписи, не придется скачивать дополнительные программы на свой телефон. Ярлык приложения «Диктофон» находится на рабочем столе вашего устройства или в списке установленных программ, а иногда производители прячут его в папку «Инструменты».

Принцип работы диктофона очень прост. Он фиксирует человеческую речь при помощи встроенного микрофона, который, как вы понимаете, есть на любом Android-смартфоне. При желании можно подключить к телефону внешний микрофон, и на нашем сайте уже выходил текст, посвященный этой теме.

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Скачать диктофон на Андроид

Хотя средство аудиозаписи предустановлено почти на всех смартфонах, никто не запрещает вам скачать диктофон на Андроид через Google Play или любой другой магазин приложений. В качестве примера приведу несколько хороших программ:

Все они работают схожим образом, поэтому нет особого смысла говорить о каждой утилите по отдельности. Подробности ищите в нашем тексте с подборкой приложений с диктофоном.

Как включить диктофон на телефоне

Чтобы начать запись голоса на диктофон, необходимо запустить соответствующее приложение и нажать кнопку «Rec». Если вы делаете это впервые, программа попросит дать разрешение на доступ к микрофону, с чем обязательно нужно согласиться. В противном случае записать голос не получится.

В любой момент запись можно поставить на паузу, нажав кнопку с двумя вертикальными полосками, а также остановить, для чего предусмотрена кнопка в виде галочки или квадрата. Кстати, диктофон в фоновом режиме тоже работает, благодаря чему отпадает необходимость держать приложение открытым. Допускается даже блокировка экрана, после чего запись все равно продолжится.

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Настройка диктофона

Каждое приложение с диктофоном предлагает целый ряд настроек аудиозаписи. Для доступа к ним нужно нажать кнопку, расположенную в правом верхнем углу. Учтите, что на вашем смартфоне она может выглядеть иначе.

Как правило, программа предлагает выбрать тип файла, качество записи (доступно не для всех форматов), место сохранения и другие опции. Если вы подключили к телефону внешний микрофон, то также не забудьте выбрать его в настройках приложения. Хотя в большинстве случаев переключение происходит автоматически.

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Как записать разговор по телефону на диктофон

Несмотря на то, что диктофон работает в фоновом режиме, для записи разговоров по телефону он подходит лишь относительно. Если вы общаетесь не по громкой связи, встроенный микрофон просто не сможет зафиксировать голос собеседника. Поэтому, если вам нужно включить запись разговора, делайте это через программу для совершения звонков:

Наберите нужного человека. Нажмите кнопку записи (иногда прячется во вкладке «Еще»). Для прекращения нажмите кнопку «Остановить».

Более подробную информацию ищите в тематическом материале с рассказом о том, как записывать разговоры по телефону. Я же предлагаю двигаться к заключительной части нашего разговора, из которой вы узнаете, где хранится запись диктофона.

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Как найти запись диктофона

Обычно файл диктофона сохраняется в папке «Music» или «Records». Открыть ее можно через стандартное приложение «Проводник». Но место сохранения бывает и другим. Так, на смартфоне Xiaomi нужно предварительно открыть каталог «MIUI», а затем — «sound_recorder». Ну и не забывайте, что сторонние программы используют собственные папки.

Многие смартфоны по умолчанию хранят файлы в кэше приложения с диктофоном. То есть для доступа к ним нужно запустить программу, через которую выполнялась запуск. И только потом вы можете отправить файл диктофона или сохранить его в конкретную папку.

Записи телефонных разговоров хранятся в другом месте, а именно — в приложении для совершения звонков. На моем устройстве по умолчанию используется Google Phone, поэтому для доступа к файлу нужно:

Запустить звонилку. Перейти в «Недавние». Тапнуть по вкладке с нужным абонентом. Запустить воспроизведение записи или отправить ее через кнопку «Поделиться».

Таким образом, изначально аудио находится в кэше приложения, а извлекать ли его для создания отдельного файла, решает сам пользователь. До этого момента лучше не удалять данные программы.