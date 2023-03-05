Что умеет делать смартфон без интернета

Доступ к интернету стал настолько распространенным явлением, что порой кажется, будто без него наши руки окажутся связаны. Сообщение через WhatsApp не отправить, в приложение банка для проверки баланса или совершения перевода не войти, доставку еды не заказать, и даже любимая игра без синхронизации с сервером не запустится. Смартфон без интернета вообще хоть что-нибудь умеет? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос, разобравшись, каких функций мы лишаемся при ограничении доступа к сети.

Работает ли телефон без интернета

Телефон без интернета включится и будет работать. Даже в том случае, если вы запускаете его впервые. Да, во время настройки Андроид попросит вас войти в аккаунт Google, что без подключения к сети невозможно. Однако это не значит, что авторизация — обязательное требование. Смело пропускайте данный этап, если в текущих обстоятельствах нет возможности включить Wi-Fi или 4G.

Нужен ли интернет для NFC? Нет! Следовательно, вы совершенно спокойно можете оплачивать покупки в магазине телефоном. Bluetooth без интернета тоже работает, что позволяет пускай и медленно, но передавать файлы с Андроида на Андроид, и уж тем более подключать беспроводные аксессуары от наушников до смарт-часов.

Мобильная связь без интернета

В условиях, когда на смартфоне нет интернета, вашей палочкой-выручалочкой станет обычная сотовая связь. Мобильные операторы предлагают массу услуг, не требующих доступа к сети. Вы сможете общаться с людьми посредством звонков и отправки SMS.

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Чего уж там, даже новости без интернета будут доступны в виде СМС-рассылки. Правда, для этого придется оформить специальную услугу оператора, что повлечет за собой дополнительные траты.

Мессенджеры без интернета

Даже если представить, что на телефоне нет не только интернета, но и сотовой связи в виду отсутствия SIM-карты, можно продолжать общаться. Например, через офлайн-мессенджеры:

Как вы уже могли догадаться, подобные приложения используют беспроводную технологию Bluetooth для передачи данных. Ее минусы очевидны: низкая скорость и маленький радиус действия. Зато интернет для отправки сообщения не нужен.

Бесплатное радио на телефоне

Возвращаясь к способам получения информации без интернета, стоит напомнить о существовании радио на Андроид, способном работать по протоколу FM. Но также важно сказать, что в современных смартфонах FM-радио — большая редкость. Как правило, соответствующим тюнером оснащаются недорогие модели. Если он присутствует в вашем устройстве, то смело ищите предустановленное приложение FM-радио и настраивайте частоту.

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Все остальные приложения радио на Андроид, которым был посвящен отдельный материал на нашем сайте, работают через интернет. Так что в отсутствии подключения к сети сторонний софт вам, увы, не поможет.

Навигатор для Андроид без интернета

GPS без интернета тоже работает, как и NFC с Bluetooth, о чем я уже говорил ранее. Поэтому при необходимости вы можете пользоваться любым навигатором от приложения 2ГИС до стандартных Google Maps. Вот только предварительно понадобится загрузить карты, для чего, естественно, интернет все-таки нужен.

Также учтите, что навигация без интернета работает так себе. Могут возникнуть проблемы с определением вашего местоположения, для чего помимо GPS используются данные мобильных сетей и WI-Fi. Более подробную информацию об этом ищите в нашем тексте про настройки геолокации на телефоне.

Приложения без интернета

Помимо навигаторов так или иначе работают и другие приложения без интернета. Как ни странно, к ним можно отнести программы стриминговых сервисов. Но опять же с одним важным уточнением. Чтобы слушать музыку без интернета или смотреть фильмы, контент нужно заранее скачать на смартфон, имея подключение к сети.

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То же самое касается офлайн-переводчиков, требующих предварительной загрузки языковых пакетов. Старайтесь заранее подготовиться к моменту, когда ваш Андроид окажется без интернета. Разумеется, если это возможно.

Игры на Андроид без интернета

К сожалению, многие из ваших игр без интернета попросту перестанут запускаться. Причем это произойдет даже в том случае, если проект имеет отдельный офлайн-режим. Яркий пример — новая игра CarX Street, в которой онлайн второстепенен. Но каждый ее запуск сопровождается подключением к серверу, что в описываемых условиях становится невыполнимой задачей.

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Тем не менее, игры без интернета на телефон все-таки существуют, и мы даже делали специальную подборку таких проектов. Для их запуска не нужно подключаться к серверам разработчиков. Главное — заранее скачать игру на Андроид и загрузить весь необходимый контент к ней.

Сколько работает телефон

Несмотря на то, что смартфон без интернета работает, в отсутствие подключения к сети значительно страдает не только его функциональность, но и уровень вашего комфорта. Очевидно, заказывать такси удобнее через приложение, чем по телефону, а проверять баланс карты лучше при помощи онлайн-банкинга, чем посредством отправки СМС-запроса.

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Тем не менее, в тексте о том, как отключить интернет на смартфоне, выделялись причины, зачем это нужно. Главная из них — автономность. Без доступа к сети телефон начинает работать значительно дольше. Особенно разница ощущается ночью, когда при наличии интернета в автоматическом режиме устанавливаются обновления приложений, а еще выполняется синхронизация. Без сети телефон просто не будет это делать, и в зависимости от сценариев эксплуатации вы получите прирост к автономности в размере 15-50% от стандартных показателей.