Что умеет делать смартфон без интернета

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Герман Вологжанин 0

Доступ к интернету стал настолько распространенным явлением, что порой кажется, будто без него наши руки окажутся связаны. Сообщение через WhatsApp не отправить, в приложение банка для проверки баланса или совершения перевода не войти, доставку еды не заказать, и даже любимая игра без синхронизации с сервером не запустится. Смартфон без интернета вообще хоть что-нибудь умеет? Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос, разобравшись, каких функций мы лишаемся при ограничении доступа к сети.

Что умеет делать смартфон без интернета. Неужели наши возможности без интернета будут настолько ограничены? Фото.

Неужели наши возможности без интернета будут настолько ограничены?

Работает ли телефон без интернета

Телефон без интернета включится и будет работать. Даже в том случае, если вы запускаете его впервые. Да, во время настройки Андроид попросит вас войти в аккаунт Google, что без подключения к сети невозможно. Однако это не значит, что авторизация — обязательное требование. Смело пропускайте данный этап, если в текущих обстоятельствах нет возможности включить Wi-Fi или 4G.

Работает ли телефон без интернета. Наличие доступа к сети не является обязательным условием для работы смартфона, в отличие от заряда аккумулятора. Фото.

Наличие доступа к сети не является обязательным условием для работы смартфона, в отличие от заряда аккумулятора

Нужен ли интернет для NFC? Нет! Следовательно, вы совершенно спокойно можете оплачивать покупки в магазине телефоном. Bluetooth без интернета тоже работает, что позволяет пускай и медленно, но передавать файлы с Андроида на Андроид, и уж тем более подключать беспроводные аксессуары от наушников до смарт-часов.

Мобильная связь без интернета

В условиях, когда на смартфоне нет интернета, вашей палочкой-выручалочкой станет обычная сотовая связь. Мобильные операторы предлагают массу услуг, не требующих доступа к сети. Вы сможете общаться с людьми посредством звонков и отправки SMS.

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Чего уж там, даже новости без интернета будут доступны в виде СМС-рассылки. Правда, для этого придется оформить специальную услугу оператора, что повлечет за собой дополнительные траты.

Мессенджеры без интернета

Мессенджеры без интернета. Существуют даже специальные мессенджеры, которым не нужны ни Wi-Fi, ни 4G. Фото.

Существуют даже специальные мессенджеры, которым не нужны ни Wi-Fi, ни 4G

Даже если представить, что на телефоне нет не только интернета, но и сотовой связи в виду отсутствия SIM-карты, можно продолжать общаться. Например, через офлайн-мессенджеры:

Как вы уже могли догадаться, подобные приложения используют беспроводную технологию Bluetooth для передачи данных. Ее минусы очевидны: низкая скорость и маленький радиус действия. Зато интернет для отправки сообщения не нужен.

Бесплатное радио на телефоне

Бесплатное радио на телефоне. К сожалению, FM-приемники есть не на всех смартфонах. Фото.

К сожалению, FM-приемники есть не на всех смартфонах

Возвращаясь к способам получения информации без интернета, стоит напомнить о существовании радио на Андроид, способном работать по протоколу FM. Но также важно сказать, что в современных смартфонах FM-радио — большая редкость. Как правило, соответствующим тюнером оснащаются недорогие модели. Если он присутствует в вашем устройстве, то смело ищите предустановленное приложение FM-радио и настраивайте частоту.

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Все остальные приложения радио на Андроид, которым был посвящен отдельный материал на нашем сайте, работают через интернет. Так что в отсутствии подключения к сети сторонний софт вам, увы, не поможет.

Навигатор для Андроид без интернета

GPS без интернета тоже работает, как и NFC с Bluetooth, о чем я уже говорил ранее. Поэтому при необходимости вы можете пользоваться любым навигатором от приложения 2ГИС до стандартных Google Maps. Вот только предварительно понадобится загрузить карты, для чего, естественно, интернет все-таки нужен.

Навигатор для Андроид без интернета. Навигатору не нужен доступ к интернету для выполнения своей основной функции. Фото.

Навигатору не нужен доступ к интернету для выполнения своей основной функции

Также учтите, что навигация без интернета работает так себе. Могут возникнуть проблемы с определением вашего местоположения, для чего помимо GPS используются данные мобильных сетей и WI-Fi. Более подробную информацию об этом ищите в нашем тексте про настройки геолокации на телефоне.

Приложения без интернета

Помимо навигаторов так или иначе работают и другие приложения без интернета. Как ни странно, к ним можно отнести программы стриминговых сервисов. Но опять же с одним важным уточнением. Чтобы слушать музыку без интернета или смотреть фильмы, контент нужно заранее скачать на смартфон, имея подключение к сети.

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То же самое касается офлайн-переводчиков, требующих предварительной загрузки языковых пакетов. Старайтесь заранее подготовиться к моменту, когда ваш Андроид окажется без интернета. Разумеется, если это возможно.

Игры на Андроид без интернета

Игры на Андроид без интернета. Поиграть без подключения к сети тоже получится. Фото.

Поиграть без подключения к сети тоже получится

К сожалению, многие из ваших игр без интернета попросту перестанут запускаться. Причем это произойдет даже в том случае, если проект имеет отдельный офлайн-режим. Яркий пример — новая игра CarX Street, в которой онлайн второстепенен. Но каждый ее запуск сопровождается подключением к серверу, что в описываемых условиях становится невыполнимой задачей.

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Тем не менее, игры без интернета на телефон все-таки существуют, и мы даже делали специальную подборку таких проектов. Для их запуска не нужно подключаться к серверам разработчиков. Главное — заранее скачать игру на Андроид и загрузить весь необходимый контент к ней.

Сколько работает телефон

Сколько работает телефон. Без подключения к интернету смартфон будет работать значительно дольше. Фото.

Без подключения к интернету смартфон будет работать значительно дольше

Несмотря на то, что смартфон без интернета работает, в отсутствие подключения к сети значительно страдает не только его функциональность, но и уровень вашего комфорта. Очевидно, заказывать такси удобнее через приложение, чем по телефону, а проверять баланс карты лучше при помощи онлайн-банкинга, чем посредством отправки СМС-запроса.

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Тем не менее, в тексте о том, как отключить интернет на смартфоне, выделялись причины, зачем это нужно. Главная из них — автономность. Без доступа к сети телефон начинает работать значительно дольше. Особенно разница ощущается ночью, когда при наличии интернета в автоматическом режиме устанавливаются обновления приложений, а еще выполняется синхронизация. Без сети телефон просто не будет это делать, и в зависимости от сценариев эксплуатации вы получите прирост к автономности в размере 15-50% от стандартных показателей.

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