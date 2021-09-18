Что такое сквозное шифрование и как защищаются популярные мессенджеры

Сейчас буквально в каждом обновлении софта разработчики говорят о безопасности, а известные мессенджеры до сих пор соревнуются в этом параметре. Во всех популярных приложениях для обмена сообщениями нас предупреждают, что данные находятся под чуткой защитой. Аргументируют это обычно уведомлением «Все сообщения в чате защищены сквозным шифрованием», после которого появляется ощущение, что все находится под контролем. Предлагаю перестать слепо доверять разработчикам и наконец выяснить, что такое сквозное шифрование и зачем это нужно простому пользователю.

Технология сквозного шифрования (она же end-to-end) призвана защитить все ваши данные вроде звонков, сообщений, изображений и прочего от сторонних рук. Причем от всех, даже от самих владельцев. Когда вы отправляете сообщение, оно сразу же шифруется и теряет исходный вид. А расшифровать его можете только вы.

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Кроме сквозного шифрование E2E существуют и другие способы обеспечения защиты. Например, когда Вы заходите на веб-сайт, то здесь тоже есть определенная защита. Чаще всего это HTTPS, который сейчас используется повсеместно. Таким образом, если вы приобретаете какие-либо товары или вводите данные своей карты на веб-сайт ни провайдер, ни оператор не смогут отследить ваши данные.

Какое шифрование использует WhatsApp

Думаю, что каждый обращал внимание на сообщения, которое всплывает в каждом чате WhatsApp: Сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. Третьи лица, включая WhatsApp, не могут прочитать или прослушать их».

WhatsApp очень удобен для простого пользователя, так как использует сквозное шифрование end-to-end по умолчанию. Больше вам не нужно ничего вводить, переходить в секретные чаты и прочее, — программа сделает это за вас.

Если же вы очень мнительны, то в приложении есть возможность проверить степень защиты. Для этого необходимо:

Перейти в интересующий вас чат.

Тапнуть на три точки, которые расположены в правом верхнем углу.

Затем перейти во вкладку Просмотр контакта.

Перейти во вкладку Шифрование.

Сверить код, представленный в чате с кодом у собеседника.

Если у вас появилось желание обойти алгоритмы сквозного шифрования данных, то это практически невозможно. Технология очень глубоко вшита в систему. Я пробовал скачивать более ранние версии WhatsApp (до 2016 года здесь еще не появилась технология шифрования), но они отказываются даже запускаться.

Кстати, недавно произошло чудо: WhatsApp появился на ПК. Теперь даже не придется подключаться через смартфон. В своей статье мы уже рассказали, как им пользоваться.

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Безопасен ли Telegram

Телеграм считается самым прогрессивным мессенджером в сети. Он буквально напичкан разными функциями, начиная от таймера автоматического удаления сообщений, до групповых видеозвонков на 1000 человек. При этом он не использует режим сквозного шифрования по умолчанию.

Паша Дуров аргументирует это тем, что первая и самая главная функция любого приложения — это его удобство. А сквозное шифрование не позволяет пользователям сохранять переписку при переходе на новое устройство, а значит, смысла в нем большого тоже нет.

Поэтому почти все переписки, включая общие чаты, хранятся на собственных серверах и у команды мессенджера есть полный доступ к вашим данным. Телеграм для шифрования используют собственную технологию MTProto, а его сервера хранятся по всему миру.

Но мессенджер от Павла Дурова предлагает и другие решения. Если вы все же нуждаетесь в шифровании, всегда можно создать секретный чат и не переживать за хранение вашей переписки. Чат использует технологию сквозного туннеля, и вот здесь никто не сможет получить доступ к данным даже в зашифрованном виде. Если вы, также как и я, часто пользуетесь Телеграм, то смело могу вам рекомендовать подборку каналов от Ивана Герасимова. Наш автор рассказал о лучших каналах, которые читает сам.

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Как создать секретный Телеграм-чат

Если есть необходимость в конфиденциальной переписке, я всегда использую чат в Телеграм. Это просто, удобно и безопасно. Здесь еще большую роль играет психология. Когда ты сам предпринимаешь какие-либо действия для обеспечения безопасности данных, то воспринимаешь это потом как более надежный метод.

Зайдите в приложение Телеграм и нажмите на значок в виде карандаша в правом нижнем углу.

Выбираем пункт Создать секретный чат.

Выбираем из списка пользователя, который вам нужен.

Готово

Если вы вдруг захотите включить автоматический таймер удаления, нажмите три точки в правом верхнем углу и тапните по кнопке «Установить таймер самоуничтожения», и задайте необходимый промежуток времени.

Кроме того, чат в Телеграм дарит еще несколько крутых фишек. Например, ваши сообщения невозможно переслать другим пользователям, сделать скриншот экрана или изменить отправленное сообщение.

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