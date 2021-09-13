Google придумала, как повысить безопасность в Android Beta 5

Учитывая количество вирусов, атак и просто людей, которым нужен доступ к вашему телефону, становится очень приятно, когда разработчики делают что-то, чтобы система вашего смартфона была более безопасной. Если вам кажется, то в вашем телефоне нет ничего такого, что нужно мошенникам, то вспомните, что в нем есть как минимум платежные данные. А еще можно просто заблокировать устройство и требовать с вас выкуп за него. Особенно красочно это смотрится, если взять за пример какой-нибудь дорогой флагман. Сама Google постепенно делает Android все более безопасным. Из-за его открытости проблемы с безопасностью остаются, но новые функции позволят жить немного спокойнее.

Ядро ​​частных вычислений Android

Google ранее представила ядро ​​частных вычислений Android в бета-версии Android 12. Недавно компания также анонсировала новый набор функций частных вычислений, которые устраняют разрыв в конфиденциальности между самими вычислениями и облаком.

Частное вычислительное ядро ​​Android (Private Compute Core) — это безопасная среда с открытым исходным кодом, которая изолирована от других операционных систем и приложений. Для каждой новой версии Android разработчики Google добавляют больше средств защиты конфиденциальности в ядро ​​частных вычислений.

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Как Android защищает конфиденциальность

На этот раз компания позаботилась о следующих функциях защиты конфиденциальности:

Live Caption : использования распознавания голоса Google для добавления субтитров к медиафайлам

: использования распознавания голоса Google для добавления субтитров к медиафайлам ”Сейчас играет” (послушайте песню, чтобы узнать ее) : дает возможность идентифицировать музыку, которая играет поблизости, и отображать название песни и имя исполнителя на экране блокировки устройства

: дает возможность идентифицировать музыку, которая играет поблизости, и отображать название песни и имя исполнителя на экране блокировки устройства Умный ответ: предлагает ответ на основе разговора пользователя в приложении для обмена сообщениями

Повышение безопасности в любом деле обычно состоит из нескольких этапов. В частности, чтобы описанные выше функции были закрытыми, они должны работать с учетом некоторых принципов.

Для сохранения конфиденциальности информации на устройстве, Android может гарантировать, что такие данные, обрабатываемые в частном вычислительном ядре, не будут переданы никакому приложению. Например, прежде, чем пользователь нажмет на интеллектуальный ответ, операционная система скроет ответ пользователя с клавиатуры и приложения, в котором он печатает.

Когда устройство пользователя использует облако (загружает новый каталог песен или модель распознавания голоса), конфиденциальность не пострадает. С помощью частных вычислительных сервисов Android предотвратит прямой доступ к сети любой функции ядра частных вычислений. Вместо этого он будет взаимодействовать с частными вычислительными службами через небольшой набор целевых API с открытым исходным кодом. Частные вычислительные службы удаляют часть информации и используют набор технологий конфиденциальности, включая совместное обучение, совместный анализ и поиск частной информации.

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Тестирование Android

Google пообещала публично выпустить исходный код частных сервисов, чтобы исследователи в области безопасности и другие группы специалистов, помимо самой Google, могли все проверить и дать свои рекомендации касательно уязвимостей.

Не так давно Google официально выпустила версию Android 12 Beta 5. Это обновление станет последней бета-версией Android 12 перед его официальным запуском. Заключительная бета не содержит каких-либо действительно существенных новых функций. В основном эта версия предназначена для окончательного тестирования и проверки системы, чтобы убедиться в стабильности Android 12. Дата запуска официальной версии Android 12 еще не ясна, тем более, ранее была информация, что она задерживается. Но мы понимаем, что это вопрос ближайших нескольких недель.

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