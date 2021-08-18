Детские умные часы: за и против

Современные гаджеты позволяют в значительной степени облегчить нашу повседневность. Смартфоны, кажется, умеют все, что только представляется возможным, а умные часы являются не только отличным дополнением для смартфона, но и обладают огромным количеством дополнительных преимуществ вроде контроля за состоянием своего здоровья, получения уведомлений, автономного прослушивания музыки и другого. Совсем недавно умные часы добрались до детей, и тогда все родители разделились на два лагеря: одни считают, что умные часы необходимый гаджет для каждого ребенка, а другие, против покупки аксессуаров и говорят о том, что у современных детей нет детства. Постараемся разобраться какой подход верный.

С огромной теплотой вспоминаю свое детство. В то время без проблем можно было пропасть на пару дней и не переживать о том, что тебя потеряют. В крайнем случае был телефон и родители всегда говорили, что главное — быть на связи. В остальном дети 90-х были полностью предоставлены сами себе. Что изменилось в современном мире — для меня остается загадкой. Во всех крупных городах везде стоят камеры, и, кажется, скрыться невозможно. Все равно найдут. Наверно дети прошлых поколений насмотрелись на ужасы, происходящие на улице и раз и навсегда решили: с нашими детьми точно такого не будет!

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Зачем нужны детские часы

Если обычные смарт часы лишь дополняют функции смартфона, то детский гаджет является полностью автономным устройством и имеют ряд технических преимуществ над своими старшими братьями. Что говорить, функции возлагаемые на детский аксессуар также сильно отличаются. Умные часы имеют сим-карту и с них можно осуществлять звонки. Это удобно, потому что теперь для вызова маме или отцу пропадает необходимость искать смартфон в недрах своего рюкзака, а часы всегда находятся на запястье. Для родителей будет приятна функция контроля за местоположением ребенка.

Даже если что-то случится, вы всегда будете знать, где находятся ваши дети. Если же дозвониться не выйдет, в крайнем случае есть возможность использования микрофона гаджета в качестве прослушки. Так вы поймете в какой обстановке находится ребенок и будете знать, если что-то пошло не так. Многие ребята думают, что если снимут часы, родители точно не узнают, что происходит вокруг. Производители предусмотрели и это. Как только часы будут сняты с руки, родитель будет сразу же оповещен.

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Часы для детей значительно дешевле чем их взрослые аналоги. В среднем такой гаджет обойдется вам в 5 тысяч рублей. Но не думайте, что производители позаботились о бюджете родителей. Скорее по-другому, родители позаботились о своем бюджете. Я искренне не понимаю, откуда в умах появилась мысль о том, что любой гаджет (планшет, телефон, часы) для ребенка должен стоить значительно меньше чем у взрослых. Вот и получается, что качество детских аналогов значительно хуже. Проявлений у этого огромное множество. Кстати, о том с какого возраста ребенку можно иметь свой смартфон рассуждал мой коллега Владимир Кузнецов.

Минусы детских smart часов

Детские часы просто безбожно лагают. Всегда и везде. Программное обеспечение не позволяет выполнять даже базовые функции. Многие мои знакомые жалуются на то, что приложения постоянно вылетают, ребенок психует, кладет аксессуар в портфель и звонит в слезах по этому поводу. Я не понимаю политику крупных компаний в этом отношении. Почему новые Mi Band папы летают и имеют множество функций, а к часам для детей такое пренебрежительное отношение?

Второй камень преткновения это автономность. Производители заявляют день автономной работы, в то время как часы садятся, не успеет ребенок придти со школы. В итоге ребенок может позвонить только пару раз с одной подзарядки, а отследить местонахождение ребенка просто не выйдет. В итоге покупка абсолютно не оправдывает потраченных средств.

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При этом корпус у всех детских часов просто огромный. На маленькой детской руке ребенка часы выглядят очень нелепо. И зачастую размер часов такой большой, потому что гаджет навешен разного рода наклейками и цветным пластиком. Так производители планировали обеспечить устройству противоударную функцию. Здесь закрадывается другой вопрос. Как в 2021 году любые часы могут не иметь влагозащиты? В старшей школе я несколько раз покупал себе ретро-часы Montana и даже за 90 рублей выходило без проблем принимать с ними душ. Умные детские часы стоят на порядок дороже.

Я ни в коем случае не хотел никого отговаривать от покупки гаджета для своего ребенка. Все вышеперечисленные минусы говорят лишь об одном. Если вы все-таки решили купить для своего чада такого рода гаджет, то не скупитесь. Покупайте модели дороже средней стоимости и обязательно протестируйте все функции вместе с ребенком. Абсолютно уверен в том, что часы в качестве подарка на Новый год или день рождения абсолютно никчемная затея. Если качество товара вас не устроит, ничего кроме слез ребенка вы не получите.

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