Почему я лучше куплю Mi Band 4, чем новый Mi Band 6

На этой неделе в России стартовали продажи Xiaomi Mi Band 6, нового фитнес-браслета китайской компании, так популярного у наших пользователей. Российский релиз состоялся несколько позднее мирового, что только сделало новинку желаннее, несмотря на цену в 4000 рублей, которая оказалась намного выше. Однако покупать её лично я бы не стал не только из-за высокой цены, хотя и это имеет большое значение. Просто-напросто с практической точки зрения куда лучше купить двухлетний Xiaomi Mi Band 4.

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Для начала пробежимся по характеристикам Mi Band 6 и разберём, чем эта модель так хороша. Тем более что поговорить тут действительно есть о чём.

Чем хорош Xiaomi Mi Band 6

Прежде всего нужно сказать про дисплей. Он стал намного больше, чем в моделях предыдущих поколений (1,56 дюйма), получил качественную матрицу с Retina-подобной плотностью точек 326 на дюйм и отличной цветопередачей.

Xiaomi расширила диагностические функции своего фитнес-браслета, и теперь он может непрерывно сканировать частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови, а также показатели, влияющие на стресс. В общем, почти как Apple Watch, но в 10 раз дешевле.

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Ну, и, магнитная зарядка – тоже крутое нововведение. Теперь больше не нужно вытаскивать фитнес-браслет из ремешка, чтобы вставить его в крэдл для зарядки. Достаточно просто подключить его к магнитному блоку, который крепится к тыльной части трекера автоматически.

Что лучше: Mi Band 4 или Mi Band 6

Но почему, в таком случае, я против покупки Mi Band 6? На это тоже есть несколько причин.

Во-первых, это цена. Всё-таки 4 тысячи рублей за браслет, пусть и очень функциональный, как по мне, перебор. Xioami приучила нас к тому, что её трекеры стоят более вменяемых денег, поэтому переплачивать за новую модель у меня желания нет.

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Во-вторых, фитнес-браслет – это во многом пассивный гаджет. Поэтому большой дисплей, как по мне, ему не очень нужен. Да, наверное, для чтения сообщения он и пригодится, но я использую его для других целей, поэтому мне это не очень важно. А значит, и причин переплачивать нет.

Если вы всё-таки хотите купить Mi Band 6, выгоднее всего это делать именно на AliExpress. Там он стоит намного дешевле, чем в российской рознице.

В-третьих, Mi Band 6 не поддерживает NFC и не позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом. В отличие от Mi Band 4, у которого таких проблем нет. А ведь он ещё и стоит почти в два раза дешевле, чем Mi Band 6.

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Выгоднее всего покупать Mi Band 4 на АлиЭкспресс. Главное – выбрать именно версию с NFC. Она дороже обычной, но стоит в пределах 2,5 тысяч рублей. Так что, как по мне, не стоит экономить 400-500 рублей на функции бесконтактной оплаты, которая будет выручать вас по несколько раз в неделю.

Купить Mi Band 4 с NFC

Причём даже необязательно брать глобальную версию. Несмотря на то что официально Xiaomi говорит о том, что в России платить бесконтактно можно только «глобалкой», по факту это не так. У нас была отдельная статья, где мы рассказывали, как настроить китайскую версию Mi Band 4 с NFC на бесконтактные платежи через карты MasterCard российских банков.

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Да, Mi Band 4 не поддерживает определение уровня кислорода в крови и не умеет следить за жизненно важными показателями в круглосуточном режиме, не говоря уже о том, что выглядит старая модель откровенно менее привлекательно. Но, позвольте, ведь вы покупаете пассивный гаджет. А за внешней привлекательностью – вам к Apple или Samsung.