Google запустила тест системы слежения за больными коронавирусом для Android

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Иван Кузнецов 0

Система слежения за больными коронавирусом от Apple и Google, запуск которой компании анонсировали пару недель назад, официально должен был запуститься в середине мая. Однако, прежде чем выпускать новый сервис в люди, Apple и Google решили протестировать его на ограниченной аудитории пользователей. Поэтому в ночь с 29 на 30 апреля компании выпустили по обновлению с поддержкой новой системы. Но если Apple сделала это открыто, то Google предпочла не привлекать внимания к тестовому запуску и выпустила его очень и очень по-тихому.

Функция слежки за больными COVID-19 уже появилась в Сервисах Google Play

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Система трекинга пользователей, которая впоследствии будет использоваться для определения контактов с больными коронавирусом, стала составной частью обновления сервисов Google Play. Правда, по неизвестной причине Google не торопится придавать этот факт огласке, открыв прямой доступ к апдейту только ограниченной аудитории пользователей. Скорее всего, эта аудитория ограничивается только разработчиками, однако это не значит, что попробовать активировать систему у себя нельзя. Вот как это сделать:

Как скачать бету Сервисов Google Play

  • Перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования сервисов Google Play;
  • Откройте «Настройки» у себя на устройстве и перейдите в раздел «Приложения»;
  • Здесь отыщите вкладку «Сервисы Google Play» и откройте её;

Скачать бету Сервисов Google Play не так уж и сложно

  • Пролистайте вниз и перейдите в «Сведения приложения»;
  • В открывшемся окне нажмите «Обновить» для установки тестовой версии Сервисов Google Play.

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Эти действия выполнят установку актуальной бета-версии сервисов Google Play, которая должна включать в себя новую систему трекинга. Я говорю «должна» вместо «включает», потому что Google не называет конкретного билда, содержащего интерфейс отслеживания контактов. По этой причине у меня нет никаких гарантий, что та сборка, которую установите вы, действительно поддерживает искомое нововведение. Например, лично мне обнаружить какие-либо признаки наличия системы у себя на смартфоне не удалось.

Как Google следит за больными коронавирусом

Релиз системы трекинга состоится в середине мая

Система, о которой идёт речь, призвана фиксировать контакты пользователей, чтобы потом иметь возможность оповестить их о случаях контактирования с коронавирусными больными. Она активирует Bluetooth Low Energy на совместимых устройствах и заставляет их излучать сигнал, который принимают другие устройства. Если встреча пользователей длится дольше пяти минут, её факт сохраняется на обоих устройствах. Затем, если кто-то из участников встречи окажется заражённым COVID-19 и сообщит об этом в специальное приложение, все, кто с ним контактировал, получат уведомления о необходимости сдачи анализов, разумеется, без указания имён и мест встречи.

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Судя по всему, тестирование системы трекинга продлится до середины мая, как и планировалось первоначально. Затем Apple и Google выпустят обновления для своих устройств, сделав систему общедоступной. Среди пользователей iOS апдейт получат владельцы устройств с iOS 12 и iOS 13, а среди пользователей Android – Android 6.0 Marshmallow и новее. При этом, если вы не захотите участвовать в программе отслеживания больных коронавирусной инфекцией, вы всегда сможете отключить работу системы и сохранить полную анонимность.

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