IFA 2020 будет, но зрителей на выставку не пустят

Если вы думали, что теперь выставок больше не будет и коронавирус стал только поводом для их отмены в будущем, вы ошибались. Признаю, что я тоже допускал такой вариант, так как онлайн формат позволяет экономить деньги, а важных гостей можно пригласить и к себе в офис для обсуждения сотрудничества. Так-то оно так, вот только то, с каким рвением организаторы IFA стремятся провести свою выставку бытовой техники и потребительской электроники в этом году, заставляет задуматься об обратном. Если в двух словах, то суть новости, которой я хочу поделиться, в том, что IFA в этом году почти наверняка будет. Более развернуто о причинах такого поведения и тонкостях проведения мероприятия в условиях пандемии читайте в этой статье.

В этом году уже было отменено слишком много мероприятий, чтобы этого не заметить. Даже не считая игровых выставок, автомобильных салонов и прочих тематических мероприятий, мы понесли три серьезные потери. Среди них MWC 2020, которую отменили буквально накануне открытия, когда все стенды уже были собраны, а журналисты купили билеты и забронировали гостиницы (а некоторые даже приехали в Барселону).

Следом отмена постигла конференцию разработчиков Google I/O, которая должна была состояться в начале мая. А еще чуть позже свое мероприятие отменила и Apple, лишив нас в этом году WWDC. Хотя, если говорить более правильно, переведя ее в другой формат.

Выставку MWC’2020 в Барселоне отменили из-за коронавируса

Многие думали, что IFA 2020 тоже падет под напором пандемии, но она не сдается и ведет себя, как ”паровозик, который смог”. Ну, или старается себя так вести.

Вчера состоялась пресс-конференция, которая дала ответы на многие вопросы, касающиеся этого выставочного мероприятия. Согласно заявлениям организаторов, мир должен продолжать двигаться вперед и предлагать новые технологичные решения. Хотя, конечно, было отмечено, что здоровье людей важнее и надо найти компромис, который устроил бы всех.

Организаторы IFA заявляют, что уверены в необходимости проведения выставки в первую очередь из-за того, что ведение бизнеса онлайн возможно, но оно никогда не заменит живого общения между людьми. Они должны встречаться, разговаривать и договариваться. Именно такую функцию выполняют выставки.

Именно поэтому организаторам как-то удалось договориться с немецким правительством о возможности проведения их мероприятия. Правда, для этого им пришлось пообещать, что все будет безопасно и они смогут обеспечить выполнение всех предписанных норм.

В итоге, выставка IFA 2020 должна пройти с третьего по пятое сентября этого года. Конечно, если не случится чего-то экстраординарного, вроде второй волны заболеваний или чего-то подобного

Какие именно это будут нормы, не сообщается, но, скорее всего, речь идет, в первую очередь, о социальной дистанции и обеспечении постоянной санитарной обработки, включая возможность обработки рук посетителей и обеспечение их средствами защиты. Так же, скорее всего, на входе будет проводиться контроль состояния здоровья и люди с температурой просто не будут допускаться на мероприятие.

Конечно, говорить о том, что в таких условиях можно собрать такое же количество людей, как обычно, не приходится. Ограничения будут достаточно жесткими и в день выставку сможет посетить только несколько сотен человек, которым будут разосланы приглашенияЯ знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто. Среди них будут только журналисты и важные гости. Возможно, их даже будут пускать на выставку строго по времени, чтобы не создавать дополнительного столпотворения.

Всё дело в мелочах, или когда умрут IT-выставки

Пока ожидается, что в день на выставку будут пускать не более 1000 человек. Как говорит Йенс Хайтекер, управляющий директор IFA: ”Это позволит нам удовлетворить потребности брендов, розничных продавцов и средств массовой информации, в то же время позволяя контролировать поток людей, и таким образом соблюдать меры социального дистанцирования”. Ну, что же, уже не плохо.

Конечно, нам не нравится ходить по выставке, когда сложно подойти к стендам, но в полной тишине делать это — удовольствие еще более сомнительное. Да и люди должны видеть, что показывают на выставке. Об этом организаторы тоже подумали. Специально для всех желающих будут организованы онлайн-трансляции.

Учитывая все ограничения мероприятия, можно предположить, что даже стенды не будут так оформляться и украшаться, как это делалось ранее для широкой публики, чтобы выделить свой стенд и создать у гостей ощущение праздника. Что-то все равно будет, но так как мероприятие будет строго деловым, нет уверенности, что бренды будут сильно тратиться на наведение красоты.

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А еще надо вообще понимать, кто будет принимать участие в выставке. Многие компании, как и многие гости (в том числе СМИ), могут отказаться от посещения выставки. Кто-то сделает это по своей воле, а у кого-то просто не получится. Ведь надо не забывать, что для посещения выставки надо будет еще прилететь в Германию, а внешние границы пока закрыты и неизвестно, откроются ли до того времени.