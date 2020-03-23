Все хотят купить хороший смартфон с отличной камерой. Проблема в том, что такие смартфоны стоят очень дорого. Но, прочитав эту статью, вы узнаете, как можно выбрать смартфон для отличных снимков и заплатить за него совсем недорого. При этом, я не буду рассказывать о покупке подержанного смартфона, с которым можно очень хорошо нарваться на неприятности, если он будет иметь скрытые дефекты или окажется краденым. Вариант восстановленного флагмана тоже не рассматривается. Тут хватает своих подводных камней и надо быть настоящим знатоком, чтобы не купить ерунду. Тем не менее, мои советы будут очень простыми и изящными, как обычно это у нас и бывает.

Как купить хороший смартфон дешево

Создатели флагманов приучили нас к тому, что самое хорошее только сейчас. Через год они говорят, что тогда было так себе, а вот теперь прям фантастика И так каждый год. Иногда кажется, что суть всех презентаций можно передать фразой ”покупайте сейчас, а то скоро будет еще лучше”.

Производителей можно понять. Законы экономики гласят, что потребление должно постоянно расти. В этом случается экономика сама будет расти и до какого-то момента все будет хорошо. Поэтому они и стараются так каждый год на презентации. Пожалуй, кроме этого года, когда поотменяли все, что только можно.

На деле оказывается, что смартфоны стареют не так сильно, как нам стараются это показать. Я уже рассуждал на эту тему и говорил, что нет смысла покупать новые смартфоны чаще, чем раз в два года, а то и реже. Многие читатели в комментариях и подписчики в нашем Telegram-чате согласились с моими словами. И какой можно из этого сделать вывод?

Очень простой! Прошлогодние смартфоны обычно еще очень даже ничего, но стоят они существенно дешевле новинок. Именно поэтому иногда на них есть смысл обратить самое пристальное внимание. Сейчас я приведу примеры того, какие смартфоны можно купить в 2020 году, не переплачивая за флагманы. Основной упор в приведенном списке сделан на качество камеры, но и производительность у них будет на очень высоком уровне.

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Сразу скажу, что смартфоны выстроены не по рейтингу, так как их невозможно строго ранжировать. Они просто приведены, как примеры удачных моделей прошлых лет, которые сейчас еще можно купить и пользоваться не один год.

Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Оба этих смартфона были выпущены в прошлом году в качестве доступной альтернативы флагманского Google Pixel 3. Характеристики смартфонов были чуть проще, но зато на камере почти не сэкономили. В итоге по качеству ее снимки иногда можно было перепутать с основной ”трешкой”. В свое время мы делали обзор Google Pixel 3a. Можете с ним ознакомиться.

Характеристики Google Pixel 3a:

Экран — 5.6 дюйма, Full HD+

Процессор — Snapdragon 670

Память — 4/64 ГБ

Основная камера — 12.2 Мп

Фронтальная камера — 8 Мп

Батарея — 3,000 мАч

Поддержка Android 10 — да

В итоге, при цене от 28 000 рублей можно получить очень бодрый аппарат, который будет актуальным еще много лет благодаря поддержке самой Google.

Google Pixel 3

Если вы хотите настоящий топчик, то вам хорошо подойдет Google Pixel 3. Флагманский смартфон, выпущенный полтора года назад, осенью 2018 года, порадует не только камерой, но и более производительным железом. Оно подойдет даже для самых требовательных игр. Не смотрите, что это Snapdragon 845, а в Google Pixel 5 будет стоять Snapdragon 865. Этот проц все равно потянет все игры и обеспечит очень крутую плавность интерфейса.

Характеристики Google Pixel 3:

Экран — 5.5 дюймов, Full HD+

Процессор — Snapdragon 845

Память — 4/64 ГБ или 4/128 ГБ

Основная камера — 12.2 Мп

Фронтальная камера — 8 Мп

Батарея — 2 915 мАч

Поддержка Android 10 -да

Найти этот смартфон сложнее, но при цене от 34 500 рублей и наличии OLED-эрана, он будет отличной альтернативой другим смартфонам из нашего списка. Особенно, учитывая, что обновления от Google не дадут стареть еще долгое время.

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Pro был очень крутым смартфоном, который должен был помочь компании в дальнейшем покорении рынка, но случились санкции и все пошло как-то не так. Тем не менее все семейство этого смартфона поддерживает все сервисы Google. На фоне снижения цены на эти устройства, они выглядят еще более привлекательными.

В итоге, сейчас можно купить Huawei P30 Lite по цене от 12 000 рублей. Это действительно очень хорошее сочетание цены и качества. Судя по данным Яндекс.Маркет, его действительно неплохо покупают. Особенно, учитывая, что его камера хоть и уступает таковой в версии ”Pro”, но все равно обеспечивает очень высокое качество снимков.

Характеристики Huawei P30 Lite:

Экран — 6.15 дюймов, Full HD+

Процессор — Kirin 710

Память- 4/128 ГБ

Основная камера — 24 + 8 + 2 Мп

Фронтальная камера — 32 Мп

Батарея — 3 340 мАч

Поддержка Android 10 — да

Если хочется большего, можно обратить внимание на более дорогой Huawei P30, но он все равно будет очень недорогим для своих характеристик. При цене примерно от 35 000 рублей у него уже будет 40-мегапиксельная камера и процессор на Kirin 980. Но версия ”Lite” будет лучшим соотношением цены и качества. Возможно, ее захочется обновить раньше, чем Google Pixel 3 или 3a, но он и стоит в разы дешевле.

Sony Xperia 10 Plus

В целом этот смартфон является очень простым и ему действительно нечем особо привлечь внимание, кроме необычного дизайна и хорошей камеры от Sony. В свое время я сталкивался с этим смартфоном и он произвел на меня неплохое впечатление. Правда, тогда он стоил существенно больше и при такой цене мне не хотелось его рекомендовать к покупке. Сейчас он существенно подешевел и на него можно обратить внимание при выборе.

Характеристики Sony Xperia 10 Plus

Экран — 6.5 дюймов, Full HD+

Процессор — Snapdragon 636

Память: 4/64 ГБ или 6/64 ГБ

Основная камера — 12 + 8 Мп

Фронтальная камера — 8 Мп

Батарея — 3 000 мАч

Поддержка Android 10 — пока нет (из коробки Android 9)

Внешний вид смартфона выглядит очень смелым и даже привлекательным. Только Sony осмелилась сделать такой вытянутый смартфон. Я пользовался несколькими моделями с подобной формой корпуса и скажу, что к ним надо привыкнуть. Но потом это перестает вызывать какие-либо трудности.

Могу сказать, что этот смартфон хорошо подойдет тем, кому не нужна производительность выше уверенного среднего уровня, но важна хорошая камера и запоминающийся дизайн. Добавлю только, что найти этот смартфон в продаже намного сложнее, чем остальные из сегодняшнего списка. Если получится, то цена будет в районе 25 000 рублей.

OnePlus 7T

Смартфоны OnePlus всегда пользовались популярность у продвинутых пользователей Android, которые не боятся покупать устройства брендов не из первой тройки. Фишкой каждого актуального поколения смартфона была безумная скорость работы. Казалось, куда уж быстрее, но в следующем поколении он оказывался еще быстрее. Иногда казалось, что интерфейс даже опережает палец при свайпах. Это очень круто.

Характеристики OnePlus 7T:

Экран — 6.55 дюймов, Full HD+

Процессор — Snapdragon 855 Plus

Память — 8/128 ГБ

Основная камера — 48 + 16 + 12 Мп

Фронтальная камера — 16 Мп

Батарея — 3 800 мАч

Поддержка Android 10 — да

Я уже рассказывал, что сейчас мы ждем восьмое семейство OnePlus, но модель 7T вышла буквально несколько месяцев назад и еще долгое время сможет оставаться настоящим флагманом.

Камера этого смартфона тоже выглядит очень прилично и снимки на нее получатся одними из лучших на рынке. Дополняют картину Snapdragon 855 Plus и 8 ГБ оперативной памяти. Цена всего этого ”великолепия” стартует примерно от 40 000 рублей.

Это дорого, но набор характеристик за эти деньги вы получите очень приличный. Если не жалко еще примерно 3 000 рублей, модно купить OnePlus 7T Pro, но между ним и OnePlus 7T нет почти никакой разницы.

Какой смартфон я бы себе купил

Так как разброс очень большой, я выберу для себя три модели. Если бы мне нужен был максимально недорогой смартфон, я бы даже не стал копить и купил бы Huawei P30 Lite. Для своей цены он очень и очень неплох.

На месте тех, чей бюджет в районе 25 000 рублей, я бы остановил свой выбор на Google Pixel 3a. Мне он нравится даже больше, чем его старший брат. Да и психологический фактор немаловажен. Он на полгода новее, чем Google Pixel 3.

Если деньги позволяют, то, конечно, надо брать OnePlus 7T. За эти деньги едва ли вы найдете что-то, что снимает лучше и также быстро работает. Разве, что Realme X2 Pro, обзор которого мы выпускали не так давно, но это на любителя. Особенно актуальным OnePlus 7T выглядит на фоне увеличения цен на модели бренда в восьмом семействе, которое должно скоро выйти. Остается только добавить, что цена него еще немного снизится, после выхода новинки.