Я знаю, как сделать смартфоны на Android дешевле. Это совсем просто

Современные смартфоны слишком дорого стоят, и с этим фактом бессмысленно спорить. Даже если вы можете позволить себе ежегодно обновляться на новую модель, так или иначе, но ваши расходы за последние годы явно выросли. Да, функциональные возможности топовых смартфонов сегодня оказывается гораздо шире, чем тогда, но, если считать в абсолютных цифрах, то получается, что мы просто стали платить больше за суть то же самое. Ведь если 5 лет назад я покупал топовое устройство за 500 долларов, то сегодня мне придётся заплатить в лучшем случае вдвое больше. Хотя что тогда я получал лучшую модель, что сейчас. А ведь цены можно существенно снизить.

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Очевидно, что смартфоны подорожали из-за повышения стоимости аппаратной оснастки смартфонов, и производители, которые не желают терять маржу, просто наращивают их цены. Но я считаю, что они вполне могли бы продавать аппараты дешевле, если бы начали вести себя чуть более честно с пользователями и самими собой. Не понимаете, о чём я говорю? Тогда давайте разберём этот аспект более детально.

Следят ли смартфоны

Ни для кого не секрет, что производители смартфонов следят за своими пользователями. Они делают это разными способами, но, так или иначе, получают довольно широкий перечень данных о наших предпочтениях, перемещениях, поисковых запросах, установках и даже характере. В результате эта информация обрабатывается, анализируется и в дальнейшем используется по мере надобности. К примеру, её можно продать рекламодателям, а можно на её основе улучшить свой продукт, дав клиенту то, что он хочет. Ведь если пользователи часто заряжают аппарат, очевидно, что необходимо нарастить ёмкость аккумулятора, а если часто устанавливают какое-то приложение, можно скопировать его возможности и внедрить их в качестве штатной функции.

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Однако тут есть большая проблема, которая называется лицемерием. Все прекрасно знают, что производители следят за нами. Производители тоже это знают. Но поскольку в современном мире есть нормы и правила обработки конфиденциальной информации, все делают вид, что данные либо не собираются вовсе, либо шифруются и обезличиваются настолько тщательно, что никакой практической цели служить не могут. Кроме абстрактного повышения качества обслуживания, на которое всегда ссылаются все корпорации и Google в том числе, которая знает о нас вообще всё благодаря своим сервисам.

Почему смартфоны такие дорогие

Я допускаю, что корпорации, которые занимаются сбором данных, действительно могут недополучать какую-то (возможно, даже вполне ощутимую) часть информации, которую они получить бы очень хотели. В конце концов, шифрование и анонимизация – это одновременно и сложный, и дорогой процесс. Ведь для этого необходимо специализированное оборудование, умные алгоритмы, сотрудники, которые умеют работать с этими комплексами, и много сопутствующих факторов, отъедающих у компаний деньги в не меньшей степени, чем оснащение фирменных аппаратов. Так не было бы ли лучше, чтобы производители смартфонов выпустили специальные версии своих аппаратов, которые открыто собирают данные, но при этом сделали бы их несколько дешевле традиционных версий?

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Думаете, это невозможно? На самом деле возможно, и некоторые компании уже в разной степени пытаются снижать розничные цены своих устройств в обмен на какие-то уступки со стороны пользователей. Например, Amazon раньше активно торговала планшетами со встроенной рекламой, которые стоили на 50-100 долларов дешевле версий без рекламы. Не знаю, пользовались ли они популярностью, но в какой-то момент Amazon просто убрала их из продажи и начала торговать только обычными планшетами без рекламных баннеров.

Почему смартфоны Xiaomi такие дешевые

Xiaomi пошла немного дальше и не оставила пользователям своих смартфонов выбора. Она просто встроила рекламу в MIUI без возможности её отключения. Очевидно, что таким образом компания пыталась компенсировать низкие цены фирменных аппаратов. Однако этого было явно недостаточно. Поэтому в какой-то момент Xiaomi встроила в свою прошивку инструменты слежения, которые буквально фиксировали всё, что делают пользователи, а потом передавали полученную информацию на сервера компании, занимающейся аналитикой. Думаете, китайцам просто интересно, чем вы занимаетесь? Вовсе нет, просто они таким образом зарабатывают деньги.

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Я допускаю, что сбор данных не может компенсировать производителям сколь-нибудь ощутимую сумму, поэтому они не снижают цены. Но, скорее всего, дело только в том, что в тот момент, когда кто-то из них предложит рынку аппарат-шпион вдвое дешевле традиционной версии, его тут же заклеймят коллеги по цеху, и он растеряет свой авторитет. Хотя, как мы видим на примере системы отслеживания больных коронавирусом, Окно Овертона работает, и то, что ещё несколько месяцев назад казалось нам странным, вот-вот рискует стать новой нормой, которую, очевидно, примут все, ну, или почти все.